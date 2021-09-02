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Почти 170 спортсменов из Узбекистана сразятся за "золото" на Играх стран СНГ
Почти 170 спортсменов из Узбекистана сразятся за "золото" на Играх стран СНГ
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм узбекских спортсменов привозят по несколько групп в разные дни. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-02T09:09+0500
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Почти 170 спортсменов из Узбекистана примут участие в первых Играх стран СНГ.Состязания стартуют 4 сентября в Казани, сообщили РИА Новости Министерстве туризма и спорта РУз.В ведомстве добавили, что первая группа из 70 спортсменов из команд по боксу, вольной и греко-римской борьбе уже поселилась в Олимпийском городке, который был построен специально для этих Игр.В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм оставшиеся узбекские спортсмены прилетят в Казань 3 сентября, а также 6-7 сентября.Первые Игры стран СНГ Состязания пройдут с 4 по 11 сентября. Изначально соревнования должны были состояться в августе 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 мероприятие пришлось перенести.Как сообщали ранее в пресс-службе исполкома СНГ, ожидается, что участие в I Играх стран Содружества в Казани примут около 3 тысяч спортсменов в возрасте до 23 лет.Для проведения состязаний будут задействованы 12 спортивных объектов. Логотипом I Игр стран СНГ стала Жар-птица, талисманом был выбран Барс.В рамках Игр планируется провести мероприятия деловой программы, касающиеся вопросов развития физической культуры и спорта, а также очередное заседание Совета по физической культуре и спорту участников соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта стран СНГ.
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узбекистан, казань, спорт, снг, спортсмен

Почти 170 спортсменов из Узбекистана сразятся за "золото" на Играх стран СНГ

09:09 02.09.2021 (обновлено: 09:36 02.09.2021)
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© Depositphotos / ErslerХук слева во время боксерского поединка
Хук слева во время боксерского поединка - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2021
© Depositphotos / Ersler
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм узбекских спортсменов привозят по несколько групп в разные дни.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Почти 170 спортсменов из Узбекистана примут участие в первых Играх стран СНГ.
Состязания стартуют 4 сентября в Казани, сообщили РИА Новости Министерстве туризма и спорта РУз.
"Спортивная делегация Республики Узбекистан прибыла в Казань. Участие в первых Играх стран СНГ примут 164 спортсмена в десяти видах спорта", — сообщил представитель министерства.
В ведомстве добавили, что первая группа из 70 спортсменов из команд по боксу, вольной и греко-римской борьбе уже поселилась в Олимпийском городке, который был построен специально для этих Игр.
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм оставшиеся узбекские спортсмены прилетят в Казань 3 сентября, а также 6-7 сентября.

Первые Игры стран СНГ

Состязания пройдут с 4 по 11 сентября.
Изначально соревнования должны были состояться в августе 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 мероприятие пришлось перенести.
Как сообщали ранее в пресс-службе исполкома СНГ, ожидается, что участие в I Играх стран Содружества в Казани примут около 3 тысяч спортсменов в возрасте до 23 лет.
Для проведения состязаний будут задействованы 12 спортивных объектов.
Логотипом I Игр стран СНГ стала Жар-птица, талисманом был выбран Барс.
В рамках Игр планируется провести мероприятия деловой программы, касающиеся вопросов развития физической культуры и спорта, а также очередное заседание Совета по физической культуре и спорту участников соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта стран СНГ.
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