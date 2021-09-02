https://uz.sputniknews.ru/20210902/putin-rasskazal-kem-xotel-stat-v-detstve--video-20333905.html
Путин рассказал, кем хотел стать в детстве — видео
Путин рассказал, кем хотел стать в детстве — видео
Президент России Владимир Путин поделился со школьниками своими детскими воспоминаниями. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-02T08:19+0500
2021-09-02T08:19+0500
2021-09-02T08:19+0500
видео
мультимедиа
владимир путин
дети
мечта
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В частности, на встрече с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке глава государства рассказал, кем мечтал стать, будучи ребенком. Путин признался, что у него получилось "добиться того, о чем мечтал", ведь он всегда хотел посвятить жизнь служению отечеству.
https://uz.sputniknews.ru/20200618/Allo-eto-Kreml-Putin-rasskazal-o-zvonkakh-vnukov-emu-na-rabotu-14367348.html
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мультимедиа , владимир путин, дети, мечта
Путин рассказал, кем хотел стать в детстве — видео
Президент России Владимир Путин поделился со школьниками своими детскими воспоминаниями.
В частности, на встрече с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке глава государства рассказал, кем мечтал стать, будучи ребенком.
Путин признался, что у него получилось "добиться того, о чем мечтал", ведь он всегда хотел посвятить жизнь служению отечеству.