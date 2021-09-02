Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210902/putin-rasskazal-kem-xotel-stat-v-detstve--video-20333905.html
Путин рассказал, кем хотел стать в детстве — видео
Путин рассказал, кем хотел стать в детстве — видео
Президент России Владимир Путин поделился со школьниками своими детскими воспоминаниями. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-02T08:19+0500
2021-09-02T08:19+0500
видео
мультимедиа
владимир путин
дети
мечта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/02/20333876_38:0:1396:764_1920x0_80_0_0_6f2846adf4d92c12950276f5099bcba2.png
В частности, на встрече с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке глава государства рассказал, кем мечтал стать, будучи ребенком. Путин признался, что у него получилось "добиться того, о чем мечтал", ведь он всегда хотел посвятить жизнь служению отечеству.
https://uz.sputniknews.ru/20200618/Allo-eto-Kreml-Putin-rasskazal-o-zvonkakh-vnukov-emu-na-rabotu-14367348.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/02/20333876_207:0:1226:764_1920x0_80_0_0_aeef3b432af26ad9c854fee8f33a06b6.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , владимир путин, дети, мечта

Путин рассказал, кем хотел стать в детстве — видео

08:19 02.09.2021
219
© Sputnik
Президент России Владимир Путин поделился со школьниками своими детскими воспоминаниями.
В частности, на встрече с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке глава государства рассказал, кем мечтал стать, будучи ребенком.
Путин признался, что у него получилось "добиться того, о чем мечтал", ведь он всегда хотел посвятить жизнь служению отечеству.
Президент РФ В. Путин провел встречу с премьер-министром РФ М. Мишустиным - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2020
В мире
"Алло, это Кремль?": Путин рассказал о звонках внуков ему на работу
18 июня 2020, 21:45
3268
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:35Узбекские снайперы выиграли "золото" и "бронзу" в парном зачете на АрМИ-2021
08:19Путин рассказал, кем хотел стать в детстве — видео
ВчераНе дай бог такое в жизни пригодится, но уметь это нужно — участница медэстафеты АрМИ-2021
ВчераВ РФ вступили в силу изменения в процедуру сдачи экзаменов мигрантами
ВчераРоссийская компания завершила модернизацию десятого блока Сырдарьинской ТЭС
ВчераТалибы поздравили узбекистанцев с Днем независимости республики
Вчера"АрМИ-2021": Узбекистан показал второй результат в "Эстафете на боевых машинах"
ВчераКуда полетят узбекистанцы в праздничные дни — статистика Aviasales
ВчераКогда начнется плановое отключение холодной воды в Ташкенте — график
ВчераGoogle посвятил логотип поисковика 30-летию независимости Узбекистана
ВчераПатриарх Кирилл поблагодарил власти Узбекистана за внимание к делам церкви
ВчераРоссотрудничество увеличит квоты для студентов из всех стран СНГ — Шевцов
ВчераВ Самаркандской области в крупном пожаре сгорели дотла 20 магазинов — видео
ВчераШевцов о том, зачем Россия учит иностранцев бесплатно — видео
ВчераМатвиенко — Нарбаевой: РФ ценит настрой Узбекистана на развитие партнерства
ВчераВ Мирзо-Улугбекском районе столицы открылась новая школа — видео
ВчераКак изменился Узбекистан за 30 лет: от стратегии самодостаточности до строительства АЭС
ВчераЧас ночи — Ташкент гудит: на дорогах устроили "праздничный коллапс" — видео
ВчераПутин и Си Цзиньпин поздравили Узбекистан с Днем независимости
ВчераВ Узбекистане назначен первый замминистра энергетики