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В День независимости жители Ташкента украли флаги со столбов
В День независимости жители Ташкента украли флаги со столбов
Праздничные конструкции были установлены ранее работниками благоустройства при хокимияте столицы. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-02T13:52+0500
2021-09-02T13:56+0500
общество
ташкент
день независимости узбекистана
флаг
день независимости
день независимости
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В ГУВД Ташкента прокомментировали кражу государственных флагов с улиц города. Накануне вечером в соцсетях распространились видеоролики, на которых видно, как ташкентцы самовольно сняли флаги, а затем разъезжали с ними на машинах, празднуя День независимости.Правоохранители не оценили такого "праздничного" поступка.Горожанам напомнили об административной ответственности за подобные правонарушения.Правоохранители также добавили, что "патриотизм не должен проявляться через неуважение к законам родной страны".
https://uz.sputniknews.ru/20210901/uzbekistantsy-perekrasili-avto-v-tsveta-flaga-v-chest-30-letiya-nezavisimosti--foto-20319697.html
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ташкент, день независимости узбекистана, флаг, день независимости, день независимости

В День независимости жители Ташкента украли флаги со столбов

13:52 02.09.2021 (обновлено: 13:56 02.09.2021)
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© Sputnik / Павел ЛисицынФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
Праздничные конструкции были установлены ранее работниками благоустройства при хокимияте столицы.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В ГУВД Ташкента прокомментировали кражу государственных флагов с улиц города.
Накануне вечером в соцсетях распространились видеоролики, на которых видно, как ташкентцы самовольно сняли флаги, а затем разъезжали с ними на машинах, празднуя День независимости.
Правоохранители не оценили такого "праздничного" поступка.
© ГУВД ТашкентаКадр из распространенного видеоролика
Кадр из распространенного видеоролика - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2021
Кадр из распространенного видеоролика
© ГУВД Ташкента

"Существенно выступающие за пределы транспортного средства флагштоки с флагами, не закрепленные и не отмеченные должным образом, создавали угрозу безопасности дорожного движения, повышали риски дорожно-транспортных происшествий, не говоря уже о факте нарушения законодательства в отношении обращения с государственными символами и государственным имуществом", — сообщили в ГУВД.

Горожанам напомнили об административной ответственности за подобные правонарушения.
Правоохранители также добавили, что "патриотизм не должен проявляться через неуважение к законам родной страны".
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