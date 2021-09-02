https://uz.sputniknews.ru/20210902/v-den-nezavisimosti-jiteli-tashkenta-ukrali-flagi-so-stolbov--video-20339520.html

В День независимости жители Ташкента украли флаги со столбов

В День независимости жители Ташкента украли флаги со столбов

Праздничные конструкции были установлены ранее работниками благоустройства при хокимияте столицы. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-02T13:52+0500

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общество

ташкент

день независимости узбекистана

флаг

день независимости

день независимости

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В ГУВД Ташкента прокомментировали кражу государственных флагов с улиц города. Накануне вечером в соцсетях распространились видеоролики, на которых видно, как ташкентцы самовольно сняли флаги, а затем разъезжали с ними на машинах, празднуя День независимости.Правоохранители не оценили такого "праздничного" поступка.Горожанам напомнили об административной ответственности за подобные правонарушения.Правоохранители также добавили, что "патриотизм не должен проявляться через неуважение к законам родной страны".

https://uz.sputniknews.ru/20210901/uzbekistantsy-perekrasili-avto-v-tsveta-flaga-v-chest-30-letiya-nezavisimosti--foto-20319697.html

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ташкент, день независимости узбекистана, флаг, день независимости, день независимости