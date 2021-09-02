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https://uz.sputniknews.ru/20210902/v-uzbekistane-pochtili-pamyat-pervogo-prezidenta-20341915.html
В Узбекистане почтили память первого президента
В Узбекистане почтили память первого президента
Цветы к монументам Ислама Каримова возложили официальные лица во главе с Шавкатом Мирзиёевым. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-02T14:46+0500
2021-09-02T14:46+0500
общество
шавкат мирзиёев
ислам каримов
президент
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ТАШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память первого президента независимой страны Ислама Каримова, сообщает пресс-служба главы государства.Президент и другие официальные лица посетили Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и возложили цветы к подножью его памятника. В церемонии помимо Мирзиёева участвовали жена первого президента Татьяна Каримова, представители Олий Мажлиса, президентской администрации, кабинета министров и других организаций.Шавкат Мирзиёев, выступая накануне на торжестве в честь 30-летия независимости, высоко оценил вклад своего предшественника в развитие страны. По словам президента, Ислам Каримов провозгласил независимость Узбекистана и возглавил государство в самый непростой период его истории.Церемонии возложения цветов состоялись также у памятников Исламу Каримову в Самарканде и Карши.День памяти Ислама Каримова отмечается в Узбекистане ежегодно 2 сентября, в день смерти первого президента, а 30 января празднуется его день рождения. Ислам Абдуганиевич возглавлял страну с момента обретения независимости в 1991 году вплоть до своей смерти в 2016 году.
https://uz.sputniknews.ru/20200902/Tatyana-Karimova-muzh-staralsya-ne-posvyaschat-menya-v-gosudarstvennye-dela-14886256.html
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шавкат мирзиёев, ислам каримов, президент

В Узбекистане почтили память первого президента

14:46 02.09.2021
576
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Цветы к монументам Ислама Каримова возложили официальные лица во главе с Шавкатом Мирзиёевым.
ТАШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память первого президента независимой страны Ислама Каримова, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент и другие официальные лица посетили Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и возложили цветы к подножью его памятника. В церемонии помимо Мирзиёева участвовали жена первого президента Татьяна Каримова, представители Олий Мажлиса, президентской администрации, кабинета министров и других организаций.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти. - Sputnik Узбекистан
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти. - Sputnik Узбекистан
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти. - Sputnik Узбекистан
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти. - Sputnik Узбекистан
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти. - Sputnik Узбекистан
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
Шавкат Мирзиёев, выступая накануне на торжестве в честь 30-летия независимости, высоко оценил вклад своего предшественника в развитие страны. По словам президента, Ислам Каримов провозгласил независимость Узбекистана и возглавил государство в самый непростой период его истории.
Церемонии возложения цветов состоялись также у памятников Исламу Каримову в Самарканде и Карши.
Татьяна Каримова вместе с мужем Исламом Каримовым - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2020
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Татьяна Каримова: муж старался не посвящать меня в государственные дела
2 сентября 2020, 08:05
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День памяти Ислама Каримова отмечается в Узбекистане ежегодно 2 сентября, в день смерти первого президента, а 30 января празднуется его день рождения. Ислам Абдуганиевич возглавлял страну с момента обретения независимости в 1991 году вплоть до своей смерти в 2016 году.
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