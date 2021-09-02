Общество
В Узбекистане почтили память первого президента
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову
© Пресс-служба президента Узбекистана
Цветы к монументам Ислама Каримова возложили официальные лица во главе с Шавкатом Мирзиёевым.
ТАШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память первого президента независимой страны Ислама Каримова, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент и другие официальные лица посетили Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и возложили цветы к подножью его памятника. В церемонии помимо Мирзиёева участвовали жена первого президента Татьяна Каримова, представители Олий Мажлиса, президентской администрации, кабинета министров и других организаций.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 2 сентября возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.
Шавкат Мирзиёев, выступая накануне на торжестве в честь 30-летия независимости, высоко оценил вклад своего предшественника в развитие страны. По словам президента, Ислам Каримов провозгласил независимость Узбекистана и возглавил государство в самый непростой период его истории.
Церемонии возложения цветов состоялись также у памятников Исламу Каримову в Самарканде и Карши.
2 сентября 2020, 08:05
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День памяти Ислама Каримова отмечается в Узбекистане ежегодно 2 сентября, в день смерти первого президента, а 30 января празднуется его день рождения. Ислам Абдуганиевич возглавлял страну с момента обретения независимости в 1991 году вплоть до своей смерти в 2016 году.