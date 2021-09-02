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Выступление Эдварда Сноудена в рамках марафона "Новое Знание"
Выступление Эдварда Сноудена в рамках марафона "Новое Знание"
В ходе мероприятия экс-сотрудник американских спецслужб пообщается со зрителями и ответит на интересующие их вопросы. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
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Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание". Согласно информации пресс-службы общества "Знание", в рамках мероприятия Сноуден пообщается со зрителями и ответит на интересующие их вопросы. Второй просветительский марафон "Новое Знание" в настоящее время проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке. Форум продлится с 1 по 3 сентября.
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мультимедиа , марафон, эдвард сноуден, видео

Выступление Эдварда Сноудена в рамках марафона "Новое Знание"

16:00 02.09.2021 (обновлено: 18:00 02.09.2021)
426
© Татьяна Локшина
В ходе мероприятия экс-сотрудник американских спецслужб пообщается со зрителями и ответит на интересующие их вопросы.
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание".
Согласно информации пресс-службы общества "Знание", в рамках мероприятия Сноуден пообщается со зрителями и ответит на интересующие их вопросы.
Второй просветительский марафон "Новое Знание" в настоящее время проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке. Форум продлится с 1 по 3 сентября.
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