https://uz.sputniknews.ru/20210902/vystuplenie-edvarda-snoudena-v-ramkax-prosvetitelskogo-marafona-novoe-znanie-20341786.html

Выступление Эдварда Сноудена в рамках марафона "Новое Знание"

Выступление Эдварда Сноудена в рамках марафона "Новое Знание"

В ходе мероприятия экс-сотрудник американских спецслужб пообщается со зрителями и ответит на интересующие их вопросы. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-02T16:00+0500

2021-09-02T16:00+0500

2021-09-02T18:00+0500

видео

мультимедиа

марафон

эдвард сноуден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/02/20343573_0:0:1134:639_1920x0_80_0_0_6e100ad107c6f61da64cf23470302b09.jpg

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание". Согласно информации пресс-службы общества "Знание", в рамках мероприятия Сноуден пообщается со зрителями и ответит на интересующие их вопросы. Второй просветительский марафон "Новое Знание" в настоящее время проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке. Форум продлится с 1 по 3 сентября.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа , марафон, эдвард сноуден, видео