https://uz.sputniknews.ru/20210902/vystuplenie-edvarda-snoudena-v-ramkax-prosvetitelskogo-marafona-novoe-znanie-20341786.html
Выступление Эдварда Сноудена в рамках марафона "Новое Знание"
Выступление Эдварда Сноудена в рамках марафона "Новое Знание"
В ходе мероприятия экс-сотрудник американских спецслужб пообщается со зрителями и ответит на интересующие их вопросы. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-02T16:00+0500
2021-09-02T16:00+0500
2021-09-02T18:00+0500
видео
мультимедиа
марафон
эдвард сноуден
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Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание". Согласно информации пресс-службы общества "Знание", в рамках мероприятия Сноуден пообщается со зрителями и ответит на интересующие их вопросы. Второй просветительский марафон "Новое Знание" в настоящее время проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке. Форум продлится с 1 по 3 сентября.
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мультимедиа , марафон, эдвард сноуден, видео
Выступление Эдварда Сноудена в рамках марафона "Новое Знание"
16:00 02.09.2021 (обновлено: 18:00 02.09.2021)
В ходе мероприятия экс-сотрудник американских спецслужб пообщается со зрителями и ответит на интересующие их вопросы.
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание".
Согласно информации пресс-службы общества "Знание", в рамках мероприятия Сноуден пообщается со зрителями и ответит на интересующие их вопросы.
Второй просветительский марафон "Новое Знание" в настоящее время проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке. Форум продлится с 1 по 3 сентября.