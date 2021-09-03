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ABBA анонсировала выпуск нового альбома
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© Olle Lindeborg/TT News Agency/via REUTERSГруппа "Abba"
© Olle Lindeborg/TT News Agency/via REUTERS
Первый за 40 лет альбом шведской группы выйдет в свет в ноябре, а революционное цифровое шоу "Voyage" пройдет весной 2022 года.
ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Шведская группа ABBA объявила о выпуске нового альбома "Voyage" - первого за 40 лет. В него войдут 10 песен, сообщает группа в своем Twitter-аккаунте.
Поклонники группы уже могут прослушать две первые песни из этого альбома, под названием "I Still Have Faith in You" и "Don’t Shut Me Down".
"Первые репетиции в 2018 году были такими веселыми, и когда Бенни позвонил и спросил, хочу ли я попеть еще, я ухватилась за это предложение! И что это за песни!! Мое уважение и любовь этим исключительно талантливым, поистине гениальным авторам! Было так приятно снова работать с группой. Я очень довольна результатом, и искренне надеюсь, что наши поклонники почувствуют то же самое", - пишет солистка группы Анни-Фрид Лингстад.
Помимо альбома, группа готовит грандиозное "революционное" цифровое шоу, которое пройдет весной 2022 года на специально выстроенной для этого сцене в Олимпийском парке Королевы Елизаветы в Лондоне.
ABBA ARE BACK with ‘Voyage’, a brand new album and revolutionary concert. Listen to two brand new songs now and pre-order ‘Voyage’ from the official store for first access to tickets. For more info, link in our bio. @ABBAVoyage #ABBAVoyage #ABBA— ABBA (@ABBA) September 2, 2021
Со старыми и новыми хитами перед зрителями выступят голографические аватары постаревших звезд, в сопровождении оркестра из 10 человек, говорится на сайте концерта.
"Сложно сказать, что для меня было самым приятным в этом проекте: участвовать в создании концерта вместе со всеми или вернуться в студию через 40 лет. Думаю, сложно найти что-то приятнее, чем снова услышать, как поют Фрида и Агнета…", - пишет Бенни Андерссон.
Голограммы звезд (которые получили неофициальное название "аббатаров") создала компания Industrial Light and Magic Эдварда Лукаса - ведущего голливудского разработчика визуальных эффектов. Несколько недель Бенни, Бьорн, Анни-Фрид и Агнета исполняли свои старые и новые песни перед 160 камерами в специальных костюмах, помогающих зафиксировать их движения – чтобы "аббатары" на сцене двигались более естественно.
ABBA – шведская поп-группа, названная по первым буквам имен участников, была популярной в 1972-1983 годах. Коллектив считается одним из наиболее успешных за всю историю популярной музыки: их записи были проданы по всему миру тиражом более 350 миллионов экземпляров.