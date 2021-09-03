Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Талибы не возьмут Панджшер никогда – эксперт
1305
© Sputnik / Стрингер/
Ветеран Афганистана Игорь Ямщиков рассказал, почему "Талибану"* не удастся завоевать последнюю неподконтрольную провинцию страны.
ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Провинция Панджшер никогда не сдастся талибам, считает глава ярославской областной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Игорь Ямщиков.
Председатель ветеранской организации рассказал в интервью РИА Новости, что жители провинции хорошо вооружены и готовы идти на смерть, но не подчинятся новому правительству страны.
"Панджшер талибам не взять никогда. Народ их просто не пропустит. Ни талибов, ни американцев, никого. Поскольку я сам в Панджшере был, мы там воевали, я знаю, как там все происходит. Надо понимать, что Панджшер - это отдельно взятая планета на планете Афганистан. Это не фанатики сумасшедшие, это люди с какой-то совершенно другой философией и психологией. Они не сдадут Панджшер никогда", - заявил Ямщиков.
По мнению Ямщикова, силы сопротивления невозможно победить ни бронетехникой, ни вертолетами – в провинции накоплено большое количество оружия, что позволит местным жителям давать достойный отпор. У "Талибана" не хватит ни людей, ни техники, чтобы сломить сопротивление местных жителей.
"Ахмад Масуд-младший никогда не сдастся и не убежит, потому как он сын Ахмад Шаха Масуда. Наоборот, он в самый трудный момент туда приехал", - подчеркнул эксперт.
Игорь Ямщиков служил офицером в Афганистане и находился в Панджшере на действительной военной службе с декабря 1982 года по март 1983 года.
Ранее представители "Талибана" заявляли, что займут весь Панджшер в ближайшие дни. В настоящий момент они контролируют пятую часть территории провинции.
Напомним, ситуация в Афганистане резко обострилась в связи с выводом американских войск из страны. В середине августа движение "Талибан"* захватило почти всю территорию страны и вошло в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны, "чтобы избежать бойни". Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией.
1 сентября, 08:22
1277