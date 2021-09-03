https://uz.sputniknews.ru/20210903/taliby-ne-vozmut-pandjsher-nikogda--ekspert-20357909.html

Талибы не возьмут Панджшер никогда – эксперт

Талибы не возьмут Панджшер никогда – эксперт

Ветеран Афганистана Игорь Ямщиков рассказал, почему "Талибану"* не удастся завоевать последнюю неподконтрольную провинцию страны. 03.09.2021, Sputnik Узбекистан

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обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

талибан

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ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Провинция Панджшер никогда не сдастся талибам, считает глава ярославской областной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Игорь Ямщиков.Председатель ветеранской организации рассказал в интервью РИА Новости, что жители провинции хорошо вооружены и готовы идти на смерть, но не подчинятся новому правительству страны.По мнению Ямщикова, силы сопротивления невозможно победить ни бронетехникой, ни вертолетами – в провинции накоплено большое количество оружия, что позволит местным жителям давать достойный отпор. У "Талибана" не хватит ни людей, ни техники, чтобы сломить сопротивление местных жителей.Игорь Ямщиков служил офицером в Афганистане и находился в Панджшере на действительной военной службе с декабря 1982 года по март 1983 года.Ранее представители "Талибана" заявляли, что займут весь Панджшер в ближайшие дни. В настоящий момент они контролируют пятую часть территории провинции.Напомним, ситуация в Афганистане резко обострилась в связи с выводом американских войск из страны. В середине августа движение "Талибан"* захватило почти всю территорию страны и вошло в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны, "чтобы избежать бойни". Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией.

https://uz.sputniknews.ru/20210901/evseev-o-begstve-ssha-iz-afganistana-i-ugrozax-dlya-tsentralnoy-azii--video-20318612.html

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афганистан, талибан