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Военнослужащий вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа Тропа разведчика в конкурсе Отличники войсковой разведки в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020 - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
АрМИ-2021
Очередные Международные Армейские игры стартовали 22 августа и продлятся до 1 сентября. В этом году состязания проходят в 11 странах. Более 280 команд из 42 государств мира продемонстрируют боевую выучку и волю к победе.
https://uz.sputniknews.ru/20210903/uzbekistan-na-vtorom-meste-posle-30-konkursov-armi-2021-20358204.html
Узбекистан на втором месте после 30 конкурсов АрМИ-2021
Узбекистан на втором месте после 30 конкурсов АрМИ-2021
По предварительным результатам в общекомандном зачете узбекские военные занимают вторую строчку рейтинга, уступая по количеству призовых мест только России. 03.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-03T22:02+0500
2021-09-03T22:02+0500
арми-2021
узбекистан
соревнования
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ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. В рамках Армейских международных игр завершилось 30 конкурсов. По итогам прошедших состязаний Узбекистан вышел на второе место в общекомандном зачете.Подведены итоги еще пяти конкурсов в рамках "АрМИ-2021". Эти состязания принесли Узбекистану еще два "серебра", сообщил на брифинге 3 сентября главный судья игр генерал-майор Александр Перязев.Узбекистанские военные показали вторые результаты в состязаниях ремонтных взводов "Мастер-оружейник", проходивших в Иране и "Отличник войсковой разведки" в Новосибирске.По итогам 30 конкурсов на первом месте по количеству призовых мест военнослужащие Российской Федерации (18 первых, 10 вторых и 3 третьих места); на втором – Узбекистан (4 первых, 9 вторых и 4 третьих места); и замыкает тройку лидеров Китай (3 первых, 10 вторых и 6 третьих места).Седьмые Армейские международные игры проходят одновременно на 23 полигонах в 11 странах. Всего в АрМИ–2021 участвуют более 5 тыс. военнослужащих из 42 стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210902/triumf-uzbekskix-voennyx-na-armi-2021-chto-poluchili-pobediteli-dvux-etapov-igr-20347698.html
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узбекистан, соревнования

Узбекистан на втором месте после 30 конкурсов АрМИ-2021

22:02 03.09.2021
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© Пресс-центр Армейских международных игр "АрМИ-2021": команда Узбекистана на конкурсе "Десантный взвод"
 АрМИ-2021: команда Узбекистана на конкурсе Десантный взвод - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2021
© Пресс-центр Армейских международных игр
По предварительным результатам в общекомандном зачете узбекские военные занимают вторую строчку рейтинга, уступая по количеству призовых мест только России.
ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. В рамках Армейских международных игр завершилось 30 конкурсов. По итогам прошедших состязаний Узбекистан вышел на второе место в общекомандном зачете.
Подведены итоги еще пяти конкурсов в рамках "АрМИ-2021". Эти состязания принесли Узбекистану еще два "серебра", сообщил на брифинге 3 сентября главный судья игр генерал-майор Александр Перязев.
Узбекистанские военные показали вторые результаты в состязаниях ремонтных взводов "Мастер-оружейник", проходивших в Иране и "Отличник войсковой разведки" в Новосибирске.
По итогам 30 конкурсов на первом месте по количеству призовых мест военнослужащие Российской Федерации (18 первых, 10 вторых и 3 третьих места); на втором – Узбекистан (4 первых, 9 вторых и 4 третьих места); и замыкает тройку лидеров Китай (3 первых, 10 вторых и 6 третьих места).
Седьмые Армейские международные игры проходят одновременно на 23 полигонах в 11 странах. Всего в АрМИ–2021 участвуют более 5 тыс. военнослужащих из 42 стран.
Церемония закрытия VII Армейских международных игр на полигоне Фориш в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2021
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