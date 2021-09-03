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Юные исполнители из Узбекистана споют в юбилейном сезоне "Ты супер!"
Юные исполнители из Узбекистана споют в юбилейном сезоне "Ты супер!"
В этом году в конкурсе участвуют не только дети, оставшиеся без попечения родителей, но и ребята из многодетных семей. 03.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-03T17:48+0500
2021-09-03T17:48+0500
общество
конкурс
ты супер
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ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Первый выпуск юбилейного сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" выйдет в эфир 5 сентября, сообщает телеканал НТВ.В этом году правила шоу изменились: в нем смогут принять не только дети из приемных семей, интернатов и детских домов, но и ребята из многодетных семей с пятью и более детьми.Всего в шоу примет участие 51 конкурсант из России, Белоруссии, Молдавии и Узбекистана. Оценивать выступления конкурсантов будут композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, музыкант Алексей Воробьев, певица и композитор Ирина Дубцова.Алексей Воробьев в свою очередь заверил ребят, что вся команда проекта готова поддерживать их и помочь завоевать любовь миллионов телезрителей. Ведущими проекта, как и раньше, остаются Вадим Такменев и Анастасия Пак.Вокальный конкурс "Ты супер!" проводится международным информационным агентством и радио Sputnik и телекомпанией НТВ и при поддержке Министерства просвещения. Проект помогает детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать таланты и исполнить заветные мечты.
https://uz.sputniknews.ru/20180216/uchastniki-proekta-ty-super-uzbekistan-7523203.html
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конкурс, ты супер

Юные исполнители из Узбекистана споют в юбилейном сезоне "Ты супер!"

17:48 03.09.2021
441
© НТВНТВ объявляет о запуске третьего сезона "Ты супер!"
НТВ объявляет о запуске третьего сезона Ты супер! - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2021
© НТВ
В этом году в конкурсе участвуют не только дети, оставшиеся без попечения родителей, но и ребята из многодетных семей.
ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Первый выпуск юбилейного сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" выйдет в эфир 5 сентября, сообщает телеканал НТВ.
В этом году правила шоу изменились: в нем смогут принять не только дети из приемных семей, интернатов и детских домов, но и ребята из многодетных семей с пятью и более детьми.
Всего в шоу примет участие 51 конкурсант из России, Белоруссии, Молдавии и Узбекистана. Оценивать выступления конкурсантов будут композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, музыкант Алексей Воробьев, певица и композитор Ирина Дубцова.
"В процессе участия важно думать не о том, как бы всем доказать, что я лучше всех, а о том, что ты поешь, какой посыл от тебя исходит. Я желаю всем нашим участникам огромной удачи. Ничего не бойтесь, я буду поддерживать всех, насколько смогу", напутствовала Дубцова конкурсантов.
Алексей Воробьев в свою очередь заверил ребят, что вся команда проекта готова поддерживать их и помочь завоевать любовь миллионов телезрителей. Ведущими проекта, как и раньше, остаются Вадим Такменев и Анастасия Пак.
"Я очень рада, что нам ничего не помешало, - признается Анастасия Пак. - В прошлом году было сложно, в этом тоже нелегко. Но мы справились: собрали всех детей, привили, все здоровые, приехали, поют. Ребята очень сдружились, поддерживают друг друга, а этого дорогого стоит".
Вокальный конкурс "Ты супер!" проводится международным информационным агентством и радио Sputnik и телекомпанией НТВ и при поддержке Министерства просвещения. Проект помогает детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать таланты и исполнить заветные мечты.
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