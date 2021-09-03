https://uz.sputniknews.ru/20210903/yunye-ispolniteli-iz-uzbekistana-spoyut-v-yubileynom-sezone-ty-super-20355676.html

Юные исполнители из Узбекистана споют в юбилейном сезоне "Ты супер!"

Юные исполнители из Узбекистана споют в юбилейном сезоне "Ты супер!"

В этом году в конкурсе участвуют не только дети, оставшиеся без попечения родителей, но и ребята из многодетных семей. 03.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-03T17:48+0500

2021-09-03T17:48+0500

2021-09-03T17:48+0500

общество

конкурс

ты супер

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ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Первый выпуск юбилейного сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" выйдет в эфир 5 сентября, сообщает телеканал НТВ.В этом году правила шоу изменились: в нем смогут принять не только дети из приемных семей, интернатов и детских домов, но и ребята из многодетных семей с пятью и более детьми.Всего в шоу примет участие 51 конкурсант из России, Белоруссии, Молдавии и Узбекистана. Оценивать выступления конкурсантов будут композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, музыкант Алексей Воробьев, певица и композитор Ирина Дубцова.Алексей Воробьев в свою очередь заверил ребят, что вся команда проекта готова поддерживать их и помочь завоевать любовь миллионов телезрителей. Ведущими проекта, как и раньше, остаются Вадим Такменев и Анастасия Пак.Вокальный конкурс "Ты супер!" проводится международным информационным агентством и радио Sputnik и телекомпанией НТВ и при поддержке Министерства просвещения. Проект помогает детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать таланты и исполнить заветные мечты.

https://uz.sputniknews.ru/20180216/uchastniki-proekta-ty-super-uzbekistan-7523203.html

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конкурс, ты супер