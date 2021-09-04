https://uz.sputniknews.ru/20210904/eto-tochno-osen-uzbekistantsev-v-sentyabre-ojidaet-jara-do-39-20365536.html

Это точно осень? Узбекистанцев в сентябре ожидает жара до +39

Это точно осень? Узбекистанцев в сентябре ожидает жара до +39

Впрочем, во многих регионах температура в течение недели будет переменчива. 04.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-04T18:10+0500

2021-09-04T18:10+0500

2021-09-04T18:10+0500

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Синоптики опубликовали прогноз погоды в Узбекистане на следующей неделе. В ряде регионов температура воздуха в ближайшие дни будет то падать, то снова подниматься.Так, например, в Каракалпакстане и Хорезмской области 6 сентября столбики термометров поднимутся до 30-35 градусов, 7 сентября — до 32-37 градусов. Затем 8 сентября температура опустится до 30-35 градусов, а 9 сентября — до 27-32 градусов. Осадкой не ожидается, зато возможны порывы ветра до 17-22 м/с. В Бухарской и Навоийской областях погода также переменчива. Так, 6 сентября установится температура 32-37 градусов, 7 сентября — 34-39 градусов, 8 сентября — 32-37, 9 сентября — 27-32 градусов. Осадков не ожидается, но синоптики предупредили о ветродуе до 17-22 м/с. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях 6-8 сентября столбики термометров покажут 31-36 градусов, а 9 сентября — 29-34 градусов. Дождей также не предвидится, возможен сильный ветер до 17-22 м/с.В горных районах страны 6-8 сентября воздух охладится до 25-30 градусов, далее — до 20-25 градусов.

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узбекистан, погода, узгидромет, прогноз погоды