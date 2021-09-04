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Мигрантов в России обяжут получать ID-карту с чипом о дактилоскопии
Мигрантов в России обяжут получать ID-карту с чипом о дактилоскопии
Документ МВД России вступает в силу с 29 декабря 2021 года. 04.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-04T17:05+0500
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. МВД РФ подготовило проект приказа, согласно которому с 29 декабря трудовые мигранты будут обязаны получать пластиковую карту с личными данными, фотографией и чипом о дактилоскопии. Размер карточки составит 8,5 сантиметра на 5,4 сантиметра. На лицевой стороне будет размещена фотография мигранта, его имя, фамилия, отчество, пол и дата рождения. На задней стороне карты укажут гражданство и данные паспорта. Там же будет встроен чип с персональной информацией — электронным фото гражданина и изображением папиллярных узлов двух пальцев рук.Впрочем, если не будет иметься технической возможности, то карточки выдадут без чипа. Кроме того, с 29 декабря вводится обязательная дактилоскопия для трудовых мигрантов, а также иностранцев, прибывших в Россию на срок более 90 дней.
https://uz.sputniknews.ru/20210709/id-karta-migranta-v-rf-besporyadok-vsem-nadoel-19620239.html
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мвд, мвд россии, иностранцы, трудовые мигранты, иностранные граждане

Мигрантов в России обяжут получать ID-карту с чипом о дактилоскопии

17:05 04.09.2021 (обновлено: 17:08 04.09.2021)
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© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМигранты у здания Управления Федеральной миграционной службы России (УФМС) на улице Красного Текстильщика в Санкт-Петербурге
Мигранты у здания Управления Федеральной миграционной службы России (УФМС) на улице Красного Текстильщика в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2021
© Sputnik / Александр Гальперин
/
Перейти в фотобанк
Документ МВД России вступает в силу с 29 декабря 2021 года.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. МВД РФ подготовило проект приказа, согласно которому с 29 декабря трудовые мигранты будут обязаны получать пластиковую карту с личными данными, фотографией и чипом о дактилоскопии.
Размер карточки составит 8,5 сантиметра на 5,4 сантиметра. На лицевой стороне будет размещена фотография мигранта, его имя, фамилия, отчество, пол и дата рождения.
На задней стороне карты укажут гражданство и данные паспорта.
Там же будет встроен чип с персональной информацией — электронным фото гражданина и изображением папиллярных узлов двух пальцев рук.
Впрочем, если не будет иметься технической возможности, то карточки выдадут без чипа.
Кроме того, с 29 декабря вводится обязательная дактилоскопия для трудовых мигрантов, а также иностранцев, прибывших в Россию на срок более 90 дней.
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