https://uz.sputniknews.ru/20210904/migrantov-v-rossii-obyajut-poluchat-id-kartu-s-chipom-o-daktiloskopii-20364889.html

Мигрантов в России обяжут получать ID-карту с чипом о дактилоскопии

Мигрантов в России обяжут получать ID-карту с чипом о дактилоскопии

Документ МВД России вступает в силу с 29 декабря 2021 года. 04.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-04T17:05+0500

2021-09-04T17:05+0500

2021-09-04T17:08+0500

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. МВД РФ подготовило проект приказа, согласно которому с 29 декабря трудовые мигранты будут обязаны получать пластиковую карту с личными данными, фотографией и чипом о дактилоскопии. Размер карточки составит 8,5 сантиметра на 5,4 сантиметра. На лицевой стороне будет размещена фотография мигранта, его имя, фамилия, отчество, пол и дата рождения. На задней стороне карты укажут гражданство и данные паспорта. Там же будет встроен чип с персональной информацией — электронным фото гражданина и изображением папиллярных узлов двух пальцев рук.Впрочем, если не будет иметься технической возможности, то карточки выдадут без чипа. Кроме того, с 29 декабря вводится обязательная дактилоскопия для трудовых мигрантов, а также иностранцев, прибывших в Россию на срок более 90 дней.

https://uz.sputniknews.ru/20210709/id-karta-migranta-v-rf-besporyadok-vsem-nadoel-19620239.html

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мвд, мвд россии, иностранцы, трудовые мигранты, иностранные граждане