https://uz.sputniknews.ru/20210904/veduschaya-uzbekskogo-tv-upala-v-obmorok-v-pryamom-efire--video-20359562.html

Ведущая узбекского ТВ упала в обморок в прямом эфире — видео

Ведущая узбекского ТВ упала в обморок в прямом эфире — видео

Руководство телеканала уже прокомментировало случившееся. 04.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-04T10:52+0500

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В соцсетях распространилась запись прямого эфира, во время которого телеведущая упала в обморок.Инцидент произошел на молодежном узбекском телеканале Yoshlar. На кадрах видно, что ведущая Захрохон Киличева в какой-то момент сначала начинает медленнее говорить, затем теряет равновесие и падает.Руководство телеканала уже прокомментировало случившееся.Отмечается, что во время эфира у Киличевой "наблюдалась общая слабость и головокружение".Когда ведущая упала в обморок, ей была оказана неотложная медпомощь. Сейчас состояние женщины удовлетворительное, серьезной опасности для ее здоровья нет.

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здоровье, телевидение, телевизор, телеканал