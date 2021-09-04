https://uz.sputniknews.ru/20210904/veduschaya-uzbekskogo-tv-upala-v-obmorok-v-pryamom-efire--video-20359562.html
Ведущая узбекского ТВ упала в обморок в прямом эфире — видео
Ведущая узбекского ТВ упала в обморок в прямом эфире — видео
Руководство телеканала уже прокомментировало случившееся. 04.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-04T10:52+0500
2021-09-04T10:52+0500
2021-09-04T10:52+0500
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В соцсетях распространилась запись прямого эфира, во время которого телеведущая упала в обморок.Инцидент произошел на молодежном узбекском телеканале Yoshlar. На кадрах видно, что ведущая Захрохон Киличева в какой-то момент сначала начинает медленнее говорить, затем теряет равновесие и падает.Руководство телеканала уже прокомментировало случившееся.Отмечается, что во время эфира у Киличевой "наблюдалась общая слабость и головокружение".Когда ведущая упала в обморок, ей была оказана неотложная медпомощь. Сейчас состояние женщины удовлетворительное, серьезной опасности для ее здоровья нет.
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здоровье, телевидение, телевизор, телеканал
Ведущая узбекского ТВ упала в обморок в прямом эфире — видео
Руководство телеканала уже прокомментировало случившееся.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В соцсетях распространилась запись прямого эфира, во время которого телеведущая упала в обморок.
Инцидент произошел на молодежном узбекском телеканале Yoshlar.
На кадрах видно, что ведущая Захрохон Киличева в какой-то момент сначала начинает медленнее говорить, затем теряет равновесие и падает.
Руководство телеканала уже прокомментировало случившееся.
Отмечается, что во время эфира у Киличевой "наблюдалась общая слабость и головокружение".
"Но она старалась этого не показывать и до последней секунды выполняла свой профессиональный долг", — говорится в сообщении телеканала.
Когда ведущая упала в обморок, ей была оказана неотложная медпомощь.
Сейчас состояние женщины удовлетворительное, серьезной опасности для ее здоровья нет.