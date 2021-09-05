https://uz.sputniknews.ru/20210905/live-premera-yubileynogo-sezona-muzykalnogo-konkursa-ty-super--boleem-za-uzbekistan-20376917.html
LIVE: Премьера юбилейного сезона музыкального конкурса "Ты супер!" — болеем за Узбекистан
LIVE: Премьера юбилейного сезона музыкального конкурса "Ты супер!" — болеем за Узбекистан
Пятый по счету детский вокальный конкурс "Ты Супер" стартует на телеканале НТВ. Агентство и радио Sputnik традиционный партнер проекта. В этом году среди... 05.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-05T22:00+0500
2021-09-05T22:00+0500
2021-09-05T22:13+0500
видео
узбекистан
конкурс
музыка
ты супер
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Юбилейный сезон международного вокального проекта "Ты супер!" собрал более 50 участников из 27 городов России и трех стран ближнего зарубежья. За победу в конкурсе помимо юных талантов из разных уголков России поборются представители Беларуси, Молдовы и Узбекистана. Республику на конкурсе представляет 15-летняя Ширин Абдуллаева — девочка из многодетной семьи.В этом году список вокалистов расширен: помимо несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или воспитывающихся опекунами, в музыкальном состязании принимают участие мальчики и девочки из семей, где более пяти детей.Прямую трансляцию первого выпуска юбилейного сезона "Ты Супер!" смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.
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Старт юбилейного сезона конкурса "Ты Супер!"
Старт юбилейного сезона конкурса "Ты Супер!"
2021-09-05T22:00+0500
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узбекистан, конкурс, музыка, ты супер, видео
LIVE: Премьера юбилейного сезона музыкального конкурса "Ты супер!" — болеем за Узбекистан
22:00 05.09.2021 (обновлено: 22:13 05.09.2021)
Пятый по счету детский вокальный конкурс "Ты Супер" стартует на телеканале НТВ. Агентство и радио Sputnik традиционный партнер проекта. В этом году среди участников из стран СНГ за награду поборется и представительница Узбекистана — Ширин Абдуллаева.
Юбилейный сезон международного вокального проекта "Ты супер!" собрал более 50 участников из 27 городов России и трех стран ближнего зарубежья. За победу в конкурсе помимо юных талантов из разных уголков России поборются представители Беларуси, Молдовы и Узбекистана. Республику на конкурсе представляет 15-летняя Ширин Абдуллаева
— девочка из многодетной семьи.
В этом году список вокалистов расширен: помимо несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или воспитывающихся опекунами, в музыкальном состязании принимают участие мальчики и девочки из семей, где более пяти детей.
Прямую трансляцию первого выпуска юбилейного сезона "Ты Супер!" смотрите на сайте Sputnik Узбекистан
.