https://uz.sputniknews.ru/20210905/pavel-durov-rasskazal-kak-netflix-i-tiktok-kontroliruyut-soznanie-20374481.html

Павел Дуров рассказал, как Netflix и TikTok контролируют сознание

Павел Дуров рассказал, как Netflix и TikTok контролируют сознание

Соцсети захватывают разум пользователя и навязывают ему несуществующие проблемы. 05.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-05T17:30+0500

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о том, как соцсети захватывают разум. В частности, речь зашла о популярных платформах Netflix и TikTok. Дуров отметил, что большинство людей стремятся "питать свой мозг не фактами, которые помогут менять мир, а сериалами от Netflix или роликами, предложенными TikTok".Это, по мнению предпринимателя, приводит к тому, что человек попросту теряет осознание, где выдумка, а где реальность.Все это оказывает большое воздействие на разум: подсознание пользователя переключается на решение несуществующих проблем.Дуров призвал людей "очистить головы от липкой грязи нерелевантного контента", который каждый день подсовывают рекомендательные алгоритмы в соцсетях.Это позволит пользователям стать действительно "творческими и продуктивными". По его мнению, мозг человека является мощнейшим инструментом, который необходимо напитывать "настоящей информацией".

https://uz.sputniknews.ru/20200511/Pavel-Durov-nazval-sem-prichin-pochemu-ne-stoit-pereezzhat-v-SShA-14104859.html

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социальная сеть, соцсети, павел дуров, tiktok