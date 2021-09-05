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Церемония закрытия XVI летней Паралимпиады проходит в Токио — фото
Церемония закрытия XVI летней Паралимпиады проходит в Токио — фото
Паралимпиада-2020 прошла с 24 августа по 5 сентября. 05.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-05T18:00+0500
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Токио проходит торжественная церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр. Мероприятие проходит без зрителей. В праздничном шествии примут участие 162 национальные сборные, в том числе команда беженцев. Состязания в рамках Паралимпиады-2020 длились с 24 августа по 5 сентября. По итогам соревнований, первое место в командном зачете занял Китай (96-60-51). Почетное "серебро" взяла Британия (41-38-45). Тройку лучший замкнули США (37-36-31).Россия расположилась на четвертом месте, завоевав 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей. Узбекистан, в свою очередь, занял 16 место в итоговом общекомандном зачете.
https://uz.sputniknews.ru/20210810/uzbekistan-na-olimpiade-v-tokio-itogi-medali-rekordy-20025560.html
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спорт, токио, церемония

Церемония закрытия XVI летней Паралимпиады проходит в Токио — фото

18:00 05.09.2021 (обновлено: 18:12 05.09.2021)
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© AFP / BEHROUZ MEHRIЦеремония закрытия Паралимпиады-2020 в Токио
Церемония закрытия Паралимпиады-2020 в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2021
© AFP / BEHROUZ MEHRI
Паралимпиада-2020 прошла с 24 августа по 5 сентября.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Токио проходит торжественная церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр.
Мероприятие проходит без зрителей. В праздничном шествии примут участие 162 национальные сборные, в том числе команда беженцев.
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТоржественная церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио.
Торжественная церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио - Sputnik Узбекистан
1/11
© Sputnik / Илья Питалев
/
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Торжественная церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио.
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкТеатрализованное представление во время торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе.
Театрализованное представление во время торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе - Sputnik Узбекистан
2/11
© Sputnik / Павел Бедняков
/
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Театрализованное представление во время торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе.
© AFP / PHILIP FONGЦеремония закрытия Паралимпиады-2020 в Токио
Церемония закрытия Паралимпиады-2020 в Токио - Sputnik Узбекистан
3/11
© AFP / PHILIP FONG
Церемония закрытия Паралимпиады-2020 в Токио
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТоржественная церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио.
Торжественная церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио - Sputnik Узбекистан
4/11
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Торжественная церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио.
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСалют во время торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе.
Салют во время торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе - Sputnik Узбекистан
5/11
© Sputnik / Павел Бедняков
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Перейти в фотобанк
Салют во время торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе.
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАртисты выступают на торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио.
Артисты выступают на торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио - Sputnik Узбекистан
6/11
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Артисты выступают на торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио.
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАртисты выступают на торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио.
Артисты выступают на торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио - Sputnik Узбекистан
7/11
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Артисты выступают на торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио.
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСпортсмены национальных сборных во время торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе.
Спортсмены национальных сборных во время торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе - Sputnik Узбекистан
8/11
© Sputnik / Павел Бедняков
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Спортсмены национальных сборных во время торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе.
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТалисманы Олимпийских игр Мирайтова (слева) и Паралимпийских игр Сомэйти на торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио.
Талисманы Олимпийских игр Мирайтова (слева) и Паралимпийских игр Сомэйти на торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио - Sputnik Узбекистан
9/11
© Sputnik / Илья Питалев
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Перейти в фотобанк
Талисманы Олимпийских игр Мирайтова (слева) и Паралимпийских игр Сомэйти на торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио.
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТоржественная церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио.
Торжественная церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио - Sputnik Узбекистан
10/11
© Sputnik / Илья Питалев
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Торжественная церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио.
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГубернатор Токио Юрико Коикэ, президент Международного Паралимпийского комитета Эндрю Парсонс и мэр Парижа Анн Идальго (слева направо на втором плане) на церемонии передачи Паралимпийского флага во время торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе.
Губернатор Токио Юрико Коикэ, президент Международного Паралимпийского комитета Эндрю Парсонс и мэр Парижа Анн Идальго (слева направо на втором плане) на церемонии передачи Паралимпийского флага во время торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе - Sputnik Узбекистан
11/11
© Sputnik / Павел Бедняков
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Губернатор Токио Юрико Коикэ, президент Международного Паралимпийского комитета Эндрю Парсонс и мэр Парижа Анн Идальго (слева направо на втором плане) на церемонии передачи Паралимпийского флага во время торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе.
1/11
© Sputnik / Илья Питалев
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Торжественная церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио.
2/11
© Sputnik / Павел Бедняков
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Театрализованное представление во время торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе.
3/11
© AFP / PHILIP FONG
Церемония закрытия Паралимпиады-2020 в Токио
4/11
© Sputnik / Илья Питалев
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Торжественная церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио.
5/11
© Sputnik / Павел Бедняков
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Салют во время торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе.
6/11
© Sputnik / Илья Питалев
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Артисты выступают на торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио.
7/11
© Sputnik / Илья Питалев
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Артисты выступают на торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио.
8/11
© Sputnik / Павел Бедняков
/
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Спортсмены национальных сборных во время торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе.
9/11
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Талисманы Олимпийских игр Мирайтова (слева) и Паралимпийских игр Сомэйти на торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио.
10/11
© Sputnik / Илья Питалев
/
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Торжественная церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио.
11/11
© Sputnik / Павел Бедняков
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Губернатор Токио Юрико Коикэ, президент Международного Паралимпийского комитета Эндрю Парсонс и мэр Парижа Анн Идальго (слева направо на втором плане) на церемонии передачи Паралимпийского флага во время торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе.
Состязания в рамках Паралимпиады-2020 длились с 24 августа по 5 сентября.
По итогам соревнований, первое место в командном зачете занял Китай (96-60-51). Почетное "серебро" взяла Британия (41-38-45). Тройку лучший замкнули США (37-36-31).
Россия расположилась на четвертом месте, завоевав 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей.
Узбекистан, в свою очередь, занял 16 место в итоговом общекомандном зачете.
Узбекистан на Олимпиаде 2020 - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2021
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
Узбекистан на Олимпиаде в Токио: итоги, медали, рекорды
10 августа, 18:11
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