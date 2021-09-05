https://uz.sputniknews.ru/20210905/tseremoniya-zakrytiya-xvi-letney-paralimpiady-proxodit-v-tokio--foto-20374859.html

Церемония закрытия XVI летней Паралимпиады проходит в Токио — фото

Церемония закрытия XVI летней Паралимпиады проходит в Токио — фото

Паралимпиада-2020 прошла с 24 августа по 5 сентября. 05.09.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Токио проходит торжественная церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр. Мероприятие проходит без зрителей. В праздничном шествии примут участие 162 национальные сборные, в том числе команда беженцев. Состязания в рамках Паралимпиады-2020 длились с 24 августа по 5 сентября. По итогам соревнований, первое место в командном зачете занял Китай (96-60-51). Почетное "серебро" взяла Британия (41-38-45). Тройку лучший замкнули США (37-36-31).Россия расположилась на четвертом месте, завоевав 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей. Узбекистан, в свою очередь, занял 16 место в итоговом общекомандном зачете.

https://uz.sputniknews.ru/20210810/uzbekistan-na-olimpiade-v-tokio-itogi-medali-rekordy-20025560.html

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