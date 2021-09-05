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UzAuto Motors вышла на рынок Таджикистана с 4 моделями Chevrolet — фото
UzAuto Motors вышла на рынок Таджикистана с 4 моделями Chevrolet — фото
Клиенты в Таджикистане теперь могут приобрести автомобили Chevrolet моделей Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti. 05.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-05T14:40+0500
2021-09-05T14:40+0500
общество
таджикистан
машина
chevrolet
автомобили
uzauto motors
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Компания UzAuto Motors сообщила о старте продаж собственных авто в Таджикистане. В соседней республике представили четыре модели автомобиля Chevrolet:Напомним: в июне стало известно, что "Узавтосаноат" и компания "АлюминСохтмон" организуют в Таджикистане совместное предприятие по сборке легковушек — Auto Motors Tadjikistan. Сначала завод будет выпускать по 10 тысяч автомобилей в год, в дальнейшем показатель доведут до 35 тысяч.Стоимость проекта оценивается в 2 миллиона долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20210714/zelenyy-i-fioletovyy-v-uzauto-motors-oprovergli-sluxi-o-novyx-tsvetax-cobalt-19670419.html
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таджикистан, машина, chevrolet, автомобили, uzauto motors

UzAuto Motors вышла на рынок Таджикистана с 4 моделями Chevrolet — фото

14:40 05.09.2021
1016
© Пресс-служба UzAuto Motors АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане
АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2021
© Пресс-служба UzAuto Motors
Клиенты в Таджикистане теперь могут приобрести автомобили Chevrolet моделей Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Компания UzAuto Motors сообщила о старте продаж собственных авто в Таджикистане.
В соседней республике представили четыре модели автомобиля Chevrolet:
модель А–класса Chevrolet Spark;
седаны В–класса Chevrolet Cobalt, Chevrolet Nexia;
седан C–класса Chevrolet Lacetti.
© Пресс-служба UzAuto Motors АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане
АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане - Sputnik Узбекистан
1/5
© Пресс-служба UzAuto Motors
АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане
© Пресс-служба UzAuto Motors АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане
АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане - Sputnik Узбекистан
2/5
© Пресс-служба UzAuto Motors
АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане
© Пресс-служба UzAuto Motors АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане
АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане - Sputnik Узбекистан
3/5
© Пресс-служба UzAuto Motors
АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане
© Пресс-служба UzAuto Motors АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане
АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане - Sputnik Узбекистан
4/5
© Пресс-служба UzAuto Motors
АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане
© Пресс-служба UzAuto Motors АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане
АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане - Sputnik Узбекистан
5/5
© Пресс-служба UzAuto Motors
АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане
1/5
© Пресс-служба UzAuto Motors
АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане
2/5
© Пресс-служба UzAuto Motors
АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане
3/5
© Пресс-служба UzAuto Motors
АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане
4/5
© Пресс-служба UzAuto Motors
АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане
5/5
© Пресс-служба UzAuto Motors
АО UzAuto Motors объявляет о старте продаж четырех моделей бренда Chevrolet –Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti в Таджикистане
Напомним: в июне стало известно, что "Узавтосаноат" и компания "АлюминСохтмон" организуют в Таджикистане совместное предприятие по сборке легковушек — Auto Motors Tadjikistan.
Сначала завод будет выпускать по 10 тысяч автомобилей в год, в дальнейшем показатель доведут до 35 тысяч.
Стоимость проекта оценивается в 2 миллиона долларов.
Фото, которые распространяются в соцсетях - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
Зеленый и фиолетовый? В UzAuto Motors опровергли слухи о новых цветах Cobalt
14 июля, 10:33
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