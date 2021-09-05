https://uz.sputniknews.ru/20210905/uzauto-motors-vyshla-na-rynok-tadjikistana-s-4-modelyami-chevrolet--foto-20372759.html

UzAuto Motors вышла на рынок Таджикистана с 4 моделями Chevrolet — фото

UzAuto Motors вышла на рынок Таджикистана с 4 моделями Chevrolet — фото

Клиенты в Таджикистане теперь могут приобрести автомобили Chevrolet моделей Spark, Cobalt, Nexia и Lacetti. 05.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-05T14:40+0500

2021-09-05T14:40+0500

2021-09-05T14:40+0500

общество

таджикистан

машина

chevrolet

автомобили

uzauto motors

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Компания UzAuto Motors сообщила о старте продаж собственных авто в Таджикистане. В соседней республике представили четыре модели автомобиля Chevrolet:Напомним: в июне стало известно, что "Узавтосаноат" и компания "АлюминСохтмон" организуют в Таджикистане совместное предприятие по сборке легковушек — Auto Motors Tadjikistan. Сначала завод будет выпускать по 10 тысяч автомобилей в год, в дальнейшем показатель доведут до 35 тысяч.Стоимость проекта оценивается в 2 миллиона долларов.

https://uz.sputniknews.ru/20210714/zelenyy-i-fioletovyy-v-uzauto-motors-oprovergli-sluxi-o-novyx-tsvetax-cobalt-19670419.html

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таджикистан, машина, chevrolet, автомобили, uzauto motors