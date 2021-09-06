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"Белые волки" проиграли шведам в товарищеском матче — видео
"Белые волки" проиграли шведам в товарищеском матче — видео
Сборная Швеции по футболу забила узбекистанской команде два гола, один из которых был засчитан им из-за автогола соотечественника Абдуллы Абдуллаева. Эльдору... 06.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-06T10:02+0500
2021-09-06T10:02+0500
2021-09-06T10:02+0500
спорт
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швеция
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футбол
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Стокгольме сборная Узбекистана по футболу проиграла шведской команде в товарищеском матче в рамках дней ФИФА, сообщает пресс-служба АФУ.Отмечается, что это была первая игра национальной сборной республики по футболу под руководством Сречко Катанца. Счет на Friends Arena открыл автогол узбекского игрока Абдуллы Абдуллаева. На 35-й минуте шведская команда забила второй гол. Однако на 71-й минуте Эльдору Шомуродову удалось сократить отставание. Других голов в матче не было забито.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, швеция, сборная узбекистана, футбол
"Белые волки" проиграли шведам в товарищеском матче — видео
Сборная Швеции по футболу забила узбекистанской команде два гола, один из которых был засчитан им из-за автогола соотечественника Абдуллы Абдуллаева. Эльдору Шомурадову удалось сократить отставание. Однако других голов в матче больше не было.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
В Стокгольме сборная Узбекистана по футболу проиграла шведской команде в товарищеском матче в рамках дней ФИФА, сообщает
пресс-служба АФУ.
Отмечается, что это была первая игра национальной сборной республики по футболу под руководством Сречко Катанца.
Счет на Friends Arena открыл автогол узбекского игрока Абдуллы Абдуллаева. На 35-й минуте шведская команда забила второй гол. Однако на 71-й минуте Эльдору Шомуродову удалось сократить отставание. Других голов в матче не было забито.