https://uz.sputniknews.ru/20210906/okolo-2-mln-litrov-nefteproduktov-nekachestvennye---uzneftegazinspektsiya-20389225.html
Около 2 млн литров нефтепродуктов некачественные - Узнефтегазинспекция
Около 2 млн литров нефтепродуктов некачественные - Узнефтегазинспекция
Предприятиям и организациям, поставляющим на рынок некачественное топливо, рекомендовали привести продукцию в соответствие с заявленными нормативами. 06.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-06T21:19+0500
2021-09-06T21:19+0500
2021-09-06T21:20+0500
общество
инспекция
нефтепродукты
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Контрольно-химическая лаборатория Узнефтегазинспекции проанализировала образцы нефтепродуктов на АЗС и других организациях и признала почти 2 млн литров некачественными, сообщили в пресс-службе структуры.В общей сложность контроль качества прошли 319 млн 515 тысяч литров нефтепродуктов.Предприятиям и организациям, поставляющим на рынок некачественное топливо, рекомендовали привести продукцию в соответствие с заявленными нормативами.В этом году Узнефтегазинспекция приобрела три вида приборов для анализа показателей качества нефтепродуктов в соответствии с мировыми стандартами.
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инспекция, нефтепродукты
Около 2 млн литров нефтепродуктов некачественные - Узнефтегазинспекция
21:19 06.09.2021 (обновлено: 21:20 06.09.2021)
Предприятиям и организациям, поставляющим на рынок некачественное топливо, рекомендовали привести продукцию в соответствие с заявленными нормативами.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
Контрольно-химическая лаборатория Узнефтегазинспекции проанализировала образцы нефтепродуктов на АЗС и других организациях и признала почти 2 млн литров некачественными, сообщили
в пресс-службе структуры.
В общей сложность контроль качества прошли 319 млн 515 тысяч литров нефтепродуктов.
Предприятиям и организациям, поставляющим на рынок некачественное топливо, рекомендовали привести продукцию в соответствие с заявленными нормативами.
В этом году Узнефтегазинспекция приобрела три вида приборов для анализа показателей качества нефтепродуктов в соответствии с мировыми стандартами.