https://uz.sputniknews.ru/20210906/okolo-2-mln-litrov-nefteproduktov-nekachestvennye---uzneftegazinspektsiya-20389225.html

Около 2 млн литров нефтепродуктов некачественные - Узнефтегазинспекция

Около 2 млн литров нефтепродуктов некачественные - Узнефтегазинспекция

Предприятиям и организациям, поставляющим на рынок некачественное топливо, рекомендовали привести продукцию в соответствие с заявленными нормативами. 06.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-06T21:19+0500

2021-09-06T21:19+0500

2021-09-06T21:20+0500

общество

инспекция

нефтепродукты

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Контрольно-химическая лаборатория Узнефтегазинспекции проанализировала образцы нефтепродуктов на АЗС и других организациях и признала почти 2 млн литров некачественными, сообщили в пресс-службе структуры.В общей сложность контроль качества прошли 319 млн 515 тысяч литров нефтепродуктов.Предприятиям и организациям, поставляющим на рынок некачественное топливо, рекомендовали привести продукцию в соответствие с заявленными нормативами.В этом году Узнефтегазинспекция приобрела три вида приборов для анализа показателей качества нефтепродуктов в соответствии с мировыми стандартами.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инспекция, нефтепродукты