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Умер актер Жан-Поль Бельмондо
Умер актер Жан-Поль Бельмондо
О причинах смерти не сообщается. Известно, что в 2001 году актер перенес инсульт, после чего на долгое время покинул сцену. 06.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-06T19:45+0500
2021-09-06T19:45+0500
в мире
смерть
кинематограф
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Агентство РИА Новости со ссылкой на AFP сообщило о смерти легенды мирового кинематографа - французского актера Жана-Поля Бельмондо. Ему было 88 лет.О причинах смерти не сообщается. Известно, что в 2001 году актер перенес инсульт, после чего на долгое время покинул сцену. Появился на экранах он только в 2008 году в фильме режиссера Франсиса Юстера "Человек и его собака".В феврале 2015 года Бельмондо объявил о завершении карьеры в кино.
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смерть, кинематограф

Умер актер Жан-Поль Бельмондо

19:45 06.09.2021
186
© Sputnik / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкТворческий вечер Жан-Поля Бельмондо
Творческий вечер Жан-Поля Бельмондо - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Игорь Руссак
/
Перейти в фотобанк
О причинах смерти не сообщается. Известно, что в 2001 году актер перенес инсульт, после чего на долгое время покинул сцену.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Агентство РИА Новости со ссылкой на AFP сообщило о смерти легенды мирового кинематографа - французского актера Жана-Поля Бельмондо. Ему было 88 лет.
О причинах смерти не сообщается. Известно, что в 2001 году актер перенес инсульт, после чего на долгое время покинул сцену. Появился на экранах он только в 2008 году в фильме режиссера Франсиса Юстера "Человек и его собака".
В феврале 2015 года Бельмондо объявил о завершении карьеры в кино.
Награды и премии

В 1989 году удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы".

В 2011 году удостоен Почетной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.

В 2016 году удостоен премии "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф.

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