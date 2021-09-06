Умер актер Жан-Поль Бельмондо

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Агентство РИА Новости со ссылкой на AFP сообщило о смерти легенды мирового кинематографа - французского актера Жана-Поля Бельмондо. Ему было 88 лет.О причинах смерти не сообщается. Известно, что в 2001 году актер перенес инсульт, после чего на долгое время покинул сцену. Появился на экранах он только в 2008 году в фильме режиссера Франсиса Юстера "Человек и его собака".В феврале 2015 года Бельмондо объявил о завершении карьеры в кино.
О причинах смерти не сообщается. Известно, что в 2001 году актер перенес инсульт, после чего на долгое время покинул сцену.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Агентство РИА Новости со ссылкой на AFP сообщило о смерти легенды мирового кинематографа - французского актера Жана-Поля Бельмондо. Ему было 88 лет.
О причинах смерти не сообщается. Известно, что в 2001 году актер перенес инсульт, после чего на долгое время покинул сцену. Появился на экранах он только в 2008 году в фильме режиссера Франсиса Юстера "Человек и его собака".
В феврале 2015 года Бельмондо объявил о завершении карьеры в кино.
Награды и премии
В 1989 году удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы".
В 2011 году удостоен Почетной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.
В 2016 году удостоен премии "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф.