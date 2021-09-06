https://uz.sputniknews.ru/20210906/umer-akter-jan-pol-belmondo-20388249.html

Умер актер Жан-Поль Бельмондо

Умер актер Жан-Поль Бельмондо

О причинах смерти не сообщается. Известно, что в 2001 году актер перенес инсульт, после чего на долгое время покинул сцену. 06.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-06T19:45+0500

2021-09-06T19:45+0500

2021-09-06T19:45+0500

в мире

смерть

кинематограф

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Агентство РИА Новости со ссылкой на AFP сообщило о смерти легенды мирового кинематографа - французского актера Жана-Поля Бельмондо. Ему было 88 лет.О причинах смерти не сообщается. Известно, что в 2001 году актер перенес инсульт, после чего на долгое время покинул сцену. Появился на экранах он только в 2008 году в фильме режиссера Франсиса Юстера "Человек и его собака".В феврале 2015 года Бельмондо объявил о завершении карьеры в кино.

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смерть, кинематограф