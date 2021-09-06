https://uz.sputniknews.ru/20210906/v-rossii-zaderjany-storonniki-ig-kotorye-gotovili-terakty-20384003.html

В России задержаны сторонники ИГ*, которые готовили теракты

В России задержаны сторонники ИГ*, которые готовили теракты

Правоохранители пресекли теракты в одном из регионов России. Сторонников террористической организации, запрещенной на территории РФ, задержали в ходе... 06.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-06T15:59+0500

2021-09-06T15:59+0500

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ФСБ России опубликовала кадры задержания боевиков, которые планировали террористические акты, нацеленные на полицию Ингушетии.Четверо исламистов в ходе атак намеревались использовать самодельные взрывные устройства и холодное оружие. Против задержанных возбудили уголовные дела. * - террористическая организация, запрещенная в РФ

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