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В России задержаны сторонники ИГ*, которые готовили теракты
В России задержаны сторонники ИГ*, которые готовили теракты
Правоохранители пресекли теракты в одном из регионов России. Сторонников террористической организации, запрещенной на территории РФ, задержали в ходе... 06.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-06T15:59+0500
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ФСБ России опубликовала кадры задержания боевиков, которые планировали террористические акты, нацеленные на полицию Ингушетии.Четверо исламистов в ходе атак намеревались использовать самодельные взрывные устройства и холодное оружие. Против задержанных возбудили уголовные дела. * - террористическая организация, запрещенная в РФ
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мультимедиа , видео

В России задержаны сторонники ИГ*, которые готовили теракты

15:59 06.09.2021 (обновлено: 16:00 06.09.2021)
658
© ФСБ РФ
/
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Правоохранители пресекли теракты в одном из регионов России. Сторонников террористической организации, запрещенной на территории РФ, задержали в ходе спецоперации.
ФСБ России опубликовала кадры задержания боевиков, которые планировали террористические акты, нацеленные на полицию Ингушетии.
Четверо исламистов в ходе атак намеревались использовать самодельные взрывные устройства и холодное оружие.
Против задержанных возбудили уголовные дела.
* - террористическая организация, запрещенная в РФ
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