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Кухня за миллиард: в Чиланзарский хокимият запросил на столовую кругленькую сумму
Кухня за миллиард: в Чиланзарский хокимият запросил на столовую кругленькую сумму
Представитель Минфина заверил, что два проекта администрации Чиланзарского района с баснословными суммами не получат финансирование как не "служащие... 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T13:13+0500
2021-09-07T13:13+0500
2021-09-07T13:16+0500
общество
бюджет
чиланзарский район
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ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Хокимият Чиланзарского района разместил на сайте "Открытый бюджет" две инициативы на крупные суммы: 500 миллионов сумов для ремонта здания администрации, и 999,9 миллионов сумов на строительство столовой для сотрудников.Столь внушительные суммы вызвали возмущение у жителей. В социальных сетях горячо обсуждаются аппетиты районных чиновников.Юрист Хушнудбек Худойбердиев разместил 6 сентября в своем Telegram-канале комментарий Директора департамента государственного бюджета Минфина Шерзода Мухамедова.По словам экономиста, даже если на сайте "Открытый бюджет" какой-либо проект получит больше всего голосов, это еще не значит, что он получит финансирование. Рабочая группа Минфина проверяет все инициативы не соответствие строгим требованиям.Две инициативы Чиланзарского хокимията набрали на портале около 300 голосов каждая.Напомним, в конце августа Департамент госфинконтроля Минфина выявил нецелевое использование бюджетных средств в первой половине года в размере 372,7 миллиардов сумов.
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бюджет, чиланзарский район
Кухня за миллиард: в Чиланзарский хокимият запросил на столовую кругленькую сумму
13:13 07.09.2021 (обновлено: 13:16 07.09.2021)
Представитель Минфина заверил, что два проекта администрации Чиланзарского района с баснословными суммами не получат финансирование как не "служащие общественным интересам".
ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik.
Хокимият Чиланзарского района разместил на сайте "Открытый бюджет" две инициативы на крупные суммы: 500 миллионов сумов для ремонта
здания администрации, и 999,9 миллионов сумов на строительство столовой
для сотрудников.
Столь внушительные суммы вызвали возмущение у жителей. В социальных сетях горячо обсуждаются аппетиты районных чиновников.
Юрист Хушнудбек Худойбердиев разместил 6 сентября в своем Telegram-канале комментарий
Директора департамента государственного бюджета Минфина Шерзода Мухамедова.
По словам экономиста, даже если на сайте "Открытый бюджет" какой-либо проект получит больше всего голосов, это еще не значит, что он получит финансирование. Рабочая группа Минфина проверяет все инициативы не соответствие строгим требованиям.
"В частности, в Чиланзарском районе 2 вышеуказанных проекта будут отклонены с точки зрения того, что они не будут служить общественным интересам, и победителями будут признаны проекты, получившие наибольшее количество голосов после указанных", - говорится в сообщении.
Две инициативы Чиланзарского хокимията набрали на портале около 300 голосов каждая.
Напомним, в конце августа Департамент госфинконтроля Минфина выявил нецелевое использование бюджетных средств в первой половине года в размере 372,7 миллиардов сумов.