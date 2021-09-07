Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210907/kuxnya-za-milliard-v-chilanzarskiy-xokimiyat-zaprosil-na-stolovuyu-kruglenkuyu-summu-20396280.html
Кухня за миллиард: в Чиланзарский хокимият запросил на столовую кругленькую сумму
Кухня за миллиард: в Чиланзарский хокимият запросил на столовую кругленькую сумму
Представитель Минфина заверил, что два проекта администрации Чиланзарского района с баснословными суммами не получат финансирование как не "служащие... 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T13:13+0500
2021-09-07T13:16+0500
общество
бюджет
чиланзарский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/07/20396076_0:107:1281:827_1920x0_80_0_0_7b30988db25eb08538361b1095ce18ad.jpg
ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Хокимият Чиланзарского района разместил на сайте "Открытый бюджет" две инициативы на крупные суммы: 500 миллионов сумов для ремонта здания администрации, и 999,9 миллионов сумов на строительство столовой для сотрудников.Столь внушительные суммы вызвали возмущение у жителей. В социальных сетях горячо обсуждаются аппетиты районных чиновников.Юрист Хушнудбек Худойбердиев разместил 6 сентября в своем Telegram-канале комментарий Директора департамента государственного бюджета Минфина Шерзода Мухамедова.По словам экономиста, даже если на сайте "Открытый бюджет" какой-либо проект получит больше всего голосов, это еще не значит, что он получит финансирование. Рабочая группа Минфина проверяет все инициативы не соответствие строгим требованиям.Две инициативы Чиланзарского хокимията набрали на портале около 300 голосов каждая.Напомним, в конце августа Департамент госфинконтроля Минфина выявил нецелевое использование бюджетных средств в первой половине года в размере 372,7 миллиардов сумов.
чиланзарский район
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/07/20396076_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_c5ab846f61129ac4f13def7d143e5a4b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
бюджет, чиланзарский район

Кухня за миллиард: в Чиланзарский хокимият запросил на столовую кругленькую сумму

13:13 07.09.2021 (обновлено: 13:16 07.09.2021)
178
© Официальная страница хокимията Чиланзарского района в FacebookЗдание хокимията Чиланзарского района
Здание хокимията Чиланзарского района - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
© Официальная страница хокимията Чиланзарского района в Facebook
Представитель Минфина заверил, что два проекта администрации Чиланзарского района с баснословными суммами не получат финансирование как не "служащие общественным интересам".
ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Хокимият Чиланзарского района разместил на сайте "Открытый бюджет" две инициативы на крупные суммы: 500 миллионов сумов для ремонта здания администрации, и 999,9 миллионов сумов на строительство столовой для сотрудников.
Столь внушительные суммы вызвали возмущение у жителей. В социальных сетях горячо обсуждаются аппетиты районных чиновников.
Юрист Хушнудбек Худойбердиев разместил 6 сентября в своем Telegram-канале комментарий Директора департамента государственного бюджета Минфина Шерзода Мухамедова.
По словам экономиста, даже если на сайте "Открытый бюджет" какой-либо проект получит больше всего голосов, это еще не значит, что он получит финансирование. Рабочая группа Минфина проверяет все инициативы не соответствие строгим требованиям.
"В частности, в Чиланзарском районе 2 вышеуказанных проекта будут отклонены с точки зрения того, что они не будут служить общественным интересам, и победителями будут признаны проекты, получившие наибольшее количество голосов после указанных", - говорится в сообщении.
Две инициативы Чиланзарского хокимията набрали на портале около 300 голосов каждая.
Напомним, в конце августа Департамент госфинконтроля Минфина выявил нецелевое использование бюджетных средств в первой половине года в размере 372,7 миллиардов сумов.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:13Кухня за миллиард: в Чиланзарский хокимият запросил на столовую кругленькую сумму
13:09Таможенный комитет Узбекистана потратил на новые авто почти 700 тысяч долларов
12:36Граждане России голосуют досрочно в Алмалыке
12:26Телеуроки для школьников Узбекистана покажут по трем каналам
11:43В Узбекистане от прививки смертей не зарегистрировано
11:41"Мы не должны позволить им": Запад попытался обмануть Россию и Китай
11:08США объявляют новую войну с русскими вредителями
10:43Силы ПВО Узбекистана проводят учебные сборы на границе с Афганистаном
10:31Узбекистан будет развивать переработку лекарственных растений и биофармакологию
10:16РУДН объявил о запуске в Узбекистане трех программ повышения квалификации
09:40Скольким мигрантам запретили въезд в РФ в 2021 году — раскрыли в МВД
09:14Нажиться на пандемии: в Ташкенте незаконно продавали лекарства от COVID
08:47Узбекская звезда Райхон Ганиева отвела сыновей в первый класс — фото
08:25Слезоточивый газ и электрошокеры: как талибы "утихомирили" женщин в Кабуле — видео
00:20С восторгом и благодарностью: Ташкент встретил героев Паралимпиады в Токио
ВчераОколо 2 млн литров нефтепродуктов некачественные - Узнефтегазинспекция
ВчераНе кулаками, а культурой: Крганов о том, как искоренить драки мигрантов в РФ
ВчераТрое мужчин отравились угарным газом в Хорезмской области
ВчераБудущий педагогический хаб для ЦА: филиал университета Герцена начал работу в Ташкенте
ВчераЕвропейские инвесторы расширяют присутствие в Узбекистане