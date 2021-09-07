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Очередные победы спортсменов Узбекистана: игры стран СНГ
Очередные победы спортсменов Узбекистана: игры стран СНГ
Сборная Узбекистана в общекомандном зачете занимает 2 место после спортсменов из России. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T14:16+0500
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В эти дни с 4 по 11 сентября в Казани проходят первые Игры стран СНГ, в которых около 3 тысяч спортсменов в том числе и атлеты из Узбекистана.Отечественная делегация уже успела завоевать 47 медалей.По итогам очередного дня соревнований в копилке сборной республики появилисьб награды по стрелковому спорту, корешу и баскетболу 3х3. Речь, в частности об одной золотой награде, четырех серебряных и шести бронзовых.В общей сложности в активе команды - 15 "золото", 18 "серебро", 14 "бронза".Сборная Узбекистана в общекомандном зачете занимает 2 место после спортсменов из России.
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узбекистан, снг, медали

Очередные победы спортсменов Узбекистана: игры стран СНГ

14:16 07.09.2021
792
© Пресс-служба НОК УзбекистанаИгры СНГ: в копилке делегации Узбекистана стало 47 медалей
Игры СНГ: в копилке делегации Узбекистана стало 47 медалей - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Сборная Узбекистана в общекомандном зачете занимает 2 место после спортсменов из России.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В эти дни с 4 по 11 сентября в Казани проходят первые Игры стран СНГ, в которых около 3 тысяч спортсменов в том числе и атлеты из Узбекистана.
Отечественная делегация уже успела завоевать 47 медалей.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаИгры СНГ: в копилке делегации Узбекистана стало 47 медалей
Игры СНГ: в копилке делегации Узбекистана стало 47 медалей - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
Игры СНГ: в копилке делегации Узбекистана стало 47 медалей
© Пресс-служба НОК Узбекистана
По итогам очередного дня соревнований в копилке сборной республики появилисьб награды по стрелковому спорту, корешу и баскетболу 3х3. Речь, в частности об одной золотой награде, четырех серебряных и шести бронзовых.
В общей сложности в активе команды - 15 "золото", 18 "серебро", 14 "бронза".
Сборная Узбекистана в общекомандном зачете занимает 2 место после спортсменов из России.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаИгры СНГ: в копилке делегации Узбекистана стало 47 медалей
Игры СНГ: в копилке делегации Узбекистана стало 47 медалей - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
Игры СНГ: в копилке делегации Узбекистана стало 47 медалей
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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