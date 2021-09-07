https://uz.sputniknews.ru/20210907/ocherednye-pobedy-sportsmenov-uzbekistana-igry-stran-sng-20397860.html
Очередные победы спортсменов Узбекистана: игры стран СНГ
Очередные победы спортсменов Узбекистана: игры стран СНГ
Сборная Узбекистана в общекомандном зачете занимает 2 место после спортсменов из России. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T14:16+0500
2021-09-07T14:16+0500
2021-09-07T14:16+0500
спорт
узбекистан
снг
медали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/07/20397218_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_f15f579c1598741bde430b7962d5952a.jpg
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В эти дни с 4 по 11 сентября в Казани проходят первые Игры стран СНГ, в которых около 3 тысяч спортсменов в том числе и атлеты из Узбекистана.Отечественная делегация уже успела завоевать 47 медалей.По итогам очередного дня соревнований в копилке сборной республики появилисьб награды по стрелковому спорту, корешу и баскетболу 3х3. Речь, в частности об одной золотой награде, четырех серебряных и шести бронзовых.В общей сложности в активе команды - 15 "золото", 18 "серебро", 14 "бронза".Сборная Узбекистана в общекомандном зачете занимает 2 место после спортсменов из России.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/07/20397218_57:0:967:682_1920x0_80_0_0_8300e5e81e3f41a415ff0fc55646e98f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, снг, медали
Очередные победы спортсменов Узбекистана: игры стран СНГ
Сборная Узбекистана в общекомандном зачете занимает 2 место после спортсменов из России.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В эти дни с 4 по 11 сентября в Казани проходят первые Игры стран СНГ, в которых около 3 тысяч спортсменов в том числе и атлеты из Узбекистана.
Отечественная делегация уже успела завоевать 47 медалей.
По итогам очередного дня соревнований в копилке сборной республики появилисьб награды по стрелковому спорту, корешу и баскетболу 3х3. Речь, в частности об одной золотой награде, четырех серебряных и шести бронзовых.
В общей сложности в активе команды - 15 "золото", 18 "серебро", 14 "бронза".
Сборная Узбекистана в общекомандном зачете занимает 2 место после спортсменов из России.