https://uz.sputniknews.ru/20210907/ocherednye-pobedy-sportsmenov-uzbekistana-igry-stran-sng-20397860.html

Очередные победы спортсменов Узбекистана: игры стран СНГ

Очередные победы спортсменов Узбекистана: игры стран СНГ

Сборная Узбекистана в общекомандном зачете занимает 2 место после спортсменов из России. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-07T14:16+0500

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спорт

узбекистан

снг

медали

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В эти дни с 4 по 11 сентября в Казани проходят первые Игры стран СНГ, в которых около 3 тысяч спортсменов в том числе и атлеты из Узбекистана.Отечественная делегация уже успела завоевать 47 медалей.По итогам очередного дня соревнований в копилке сборной республики появилисьб награды по стрелковому спорту, корешу и баскетболу 3х3. Речь, в частности об одной золотой награде, четырех серебряных и шести бронзовых.В общей сложности в активе команды - 15 "золото", 18 "серебро", 14 "бронза".Сборная Узбекистана в общекомандном зачете занимает 2 место после спортсменов из России.

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узбекистан, снг, медали