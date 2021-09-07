https://uz.sputniknews.ru/20210907/prezident-turkmenistana-planiruet-ofitsialnyy-vizit-v-uzbekistan-20400370.html
Президент Туркменистана планирует официальный визит в Узбекистан
Президент Туркменистана планирует официальный визит в Узбекистан
Бердымухаммедов поручил активизировать подготовку к очередному заседанию совместной туркмено-узбекистанской комиссии по торгово-экономическому... 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T17:03+0500
2021-09-07T17:03+0500
2021-09-07T17:03+0500
политика
узбекистан
туркменистан
гурбангулы бердымухамедов
президент
официальный визит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1289/75/12897562_0:60:1024:636_1920x0_80_0_0_51650d9509dbf2030e1f59dc01e01484.jpg
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов готовится в скором времени посетить Узбекистан с официальным визитом. Об этом глава соседней республики сообщил во время рабочего видеосовещания. По его словам, в Ташкенте будет подписан пакет документов.Бердымухаммедов поручил активизировать подготовку к очередному заседанию совместной туркмено-узбекистанской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. На этой встрече будут рассмотрены готовящиеся к подписанию соглашения.Напомним, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев в середине августа пригласил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан с официальным визитом в любое удобное время.
узбекистан
туркменистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1289/75/12897562_50:0:975:694_1920x0_80_0_0_d50fa078e82b30d077e983b82bf3645f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, туркменистан, гурбангулы бердымухамедов, президент, официальный визит
Президент Туркменистана планирует официальный визит в Узбекистан
Бердымухаммедов поручил активизировать подготовку к очередному заседанию совместной туркмено-узбекистанской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов готовится в скором времени посетить Узбекистан с официальным визитом. Об этом глава соседней республики сообщил
во время рабочего видеосовещания. По его словам, в Ташкенте будет подписан пакет документов.
Бердымухаммедов поручил активизировать подготовку к очередному заседанию совместной туркмено-узбекистанской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. На этой встрече будут рассмотрены готовящиеся к подписанию соглашения.
Двустороннее сотрудничество, основанное на принципах дружбы, братства, добрососедства и вбирающее в себя тесное взаимодействие во многих отраслях народного хозяйства, отличается интенсивностью. Достигнутые в ходе встреч и переговоров на высшем уровне соглашения и намеченные перспективные планы призваны вывести туркмено-узбекские политические, торговые и культурные связи на более высокий, отвечающий взаимным интересам, уровень.
Гурбангулы Бердымухаммедов
Президент Туркменистана
Напомним, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев в середине августа пригласил
президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан с официальным визитом в любое удобное время.