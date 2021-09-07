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Президент Туркменистана планирует официальный визит в Узбекистан
Президент Туркменистана планирует официальный визит в Узбекистан
Бердымухаммедов поручил активизировать подготовку к очередному заседанию совместной туркмено-узбекистанской комиссии по торгово-экономическому... 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T17:03+0500
2021-09-07T17:03+0500
политика
узбекистан
туркменистан
гурбангулы бердымухамедов
президент
официальный визит
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов готовится в скором времени посетить Узбекистан с официальным визитом. Об этом глава соседней республики сообщил во время рабочего видеосовещания. По его словам, в Ташкенте будет подписан пакет документов.Бердымухаммедов поручил активизировать подготовку к очередному заседанию совместной туркмено-узбекистанской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. На этой встрече будут рассмотрены готовящиеся к подписанию соглашения.Напомним, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев в середине августа пригласил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан с официальным визитом в любое удобное время.
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узбекистан, туркменистан, гурбангулы бердымухамедов, президент, официальный визит

Президент Туркменистана планирует официальный визит в Узбекистан

17:03 07.09.2021
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© УзА / Темур МамадаминовПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Ташкент
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
© УзА / Темур Мамадаминов
Бердымухаммедов поручил активизировать подготовку к очередному заседанию совместной туркмено-узбекистанской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов готовится в скором времени посетить Узбекистан с официальным визитом. Об этом глава соседней республики сообщил во время рабочего видеосовещания. По его словам, в Ташкенте будет подписан пакет документов.
Бердымухаммедов поручил активизировать подготовку к очередному заседанию совместной туркмено-узбекистанской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. На этой встрече будут рассмотрены готовящиеся к подписанию соглашения.
Двустороннее сотрудничество, основанное на принципах дружбы, братства, добрососедства и вбирающее в себя тесное взаимодействие во многих отраслях народного хозяйства, отличается интенсивностью. Достигнутые в ходе встреч и переговоров на высшем уровне соглашения и намеченные перспективные планы призваны вывести туркмено-узбекские политические, торговые и культурные связи на более высокий, отвечающий взаимным интересам, уровень.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов - Sputnik Узбекистан
Гурбангулы Бердымухаммедов
Президент Туркменистана
Напомним, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев в середине августа пригласил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан с официальным визитом в любое удобное время.
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