https://uz.sputniknews.ru/20210907/prezident-turkmenistana-planiruet-ofitsialnyy-vizit-v-uzbekistan-20400370.html

Президент Туркменистана планирует официальный визит в Узбекистан

Президент Туркменистана планирует официальный визит в Узбекистан

Бердымухаммедов поручил активизировать подготовку к очередному заседанию совместной туркмено-узбекистанской комиссии по торгово-экономическому... 07.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-07T17:03+0500

2021-09-07T17:03+0500

2021-09-07T17:03+0500

политика

узбекистан

туркменистан

гурбангулы бердымухамедов

президент

официальный визит

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов готовится в скором времени посетить Узбекистан с официальным визитом. Об этом глава соседней республики сообщил во время рабочего видеосовещания. По его словам, в Ташкенте будет подписан пакет документов.Бердымухаммедов поручил активизировать подготовку к очередному заседанию совместной туркмено-узбекистанской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. На этой встрече будут рассмотрены готовящиеся к подписанию соглашения.Напомним, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев в середине августа пригласил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан с официальным визитом в любое удобное время.

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узбекистан, туркменистан, гурбангулы бердымухамедов, президент, официальный визит