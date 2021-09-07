https://uz.sputniknews.ru/20210907/rudn-obyavil-o-zapuske-v-uzbekistane-trex-programm-povysheniya-kvalifikatsii-20391789.html
РУДН объявил о запуске в Узбекистане трех программ повышения квалификации
РУДН объявил о запуске в Узбекистане трех программ повышения квалификации
Проект реализуется по заказу и при поддержке Россотрудничества. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T10:16+0500
2021-09-07T10:16+0500
2021-09-07T10:16+0500
общество
узбекистан
рудн
повышение квалификации
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Российский университет дружбы народов (РУДН) запускает в Узбекистане проект "Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации национальных кадров по специальности "Менеджмент в сфере образования".В рамках мероприятий повышения квалификации будут реализованы три программы:Зачем нужны эти программыЦель — повысить уровень профессиональных кадров в Узбекистане, связанных с управлением проектами в IT-сфере.Кроме того, необходимо создать условия для личностно-профессионального развития кадров, осуществляющих административно-хозяйственную деятельность.Еще одна цель — изучить современные подходы к развитию международного сотрудничества образовательных организаций.Как будет проводиться обучениеКурсы повышения квалификации начнутся 20 сентября и продлятся до 9 октября.Занятия будут проводить преподаватели РУДН в дистанционном формате. Более подробную информацию можно изучить по ссылке. Чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку (можно в электронном виде) и заполнить форму на сайте.Обучение бесплатное. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, будут выданы удостоверения повышения квалификации.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, рудн, повышение квалификации
РУДН объявил о запуске в Узбекистане трех программ повышения квалификации
Проект реализуется по заказу и при поддержке Россотрудничества.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Российский университет дружбы народов (РУДН) запускает в Узбекистане проект "Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации национальных кадров по специальности "Менеджмент в сфере образования".
В рамках мероприятий повышения квалификации будут реализованы три программы:
Управление проектной деятельностью в условиях цифровизации образовательных организаций;
Совершенствование профессиональных компетенций в области менеджмента образовательными процессами;
Современные подходы к управлению сетевым и межвузовским взаимодействием в системе высшего образования.
"Тематики данных программ были сформулированы на основании мониторинга потребностей национальных кадров и анализа эффективности реализации мероприятий по повышению квалификации, проведенных в Узбекистане в 2018-2020 годах", — отметили в РУДН.
Зачем нужны эти программы
Цель — повысить уровень профессиональных кадров в Узбекистане, связанных с управлением проектами в IT-сфере.
Кроме того, необходимо создать условия для личностно-профессионального развития кадров, осуществляющих административно-хозяйственную деятельность.
Еще одна цель — изучить современные подходы к развитию международного сотрудничества образовательных организаций.
Как будет проводиться обучение
Курсы повышения квалификации начнутся 20 сентября и продлятся до 9 октября.
Занятия будут проводить преподаватели РУДН в дистанционном формате. Более подробную информацию можно изучить по ссылке
.
Чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку (можно в электронном виде) и заполнить форму на сайте.
Обучение бесплатное. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, будут выданы удостоверения повышения квалификации.