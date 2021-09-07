https://uz.sputniknews.ru/20210907/rudn-obyavil-o-zapuske-v-uzbekistane-trex-programm-povysheniya-kvalifikatsii-20391789.html

РУДН объявил о запуске в Узбекистане трех программ повышения квалификации

РУДН объявил о запуске в Узбекистане трех программ повышения квалификации

Проект реализуется по заказу и при поддержке Россотрудничества. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-07T10:16+0500

2021-09-07T10:16+0500

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общество

узбекистан

рудн

повышение квалификации

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Российский университет дружбы народов (РУДН) запускает в Узбекистане проект "Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации национальных кадров по специальности "Менеджмент в сфере образования".В рамках мероприятий повышения квалификации будут реализованы три программы:Зачем нужны эти программыЦель — повысить уровень профессиональных кадров в Узбекистане, связанных с управлением проектами в IT-сфере.Кроме того, необходимо создать условия для личностно-профессионального развития кадров, осуществляющих административно-хозяйственную деятельность.Еще одна цель — изучить современные подходы к развитию международного сотрудничества образовательных организаций.Как будет проводиться обучениеКурсы повышения квалификации начнутся 20 сентября и продлятся до 9 октября.Занятия будут проводить преподаватели РУДН в дистанционном формате. Более подробную информацию можно изучить по ссылке. Чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку (можно в электронном виде) и заполнить форму на сайте.Обучение бесплатное. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, будут выданы удостоверения повышения квалификации.

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узбекистан, рудн, повышение квалификации