Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210907/rudn-obyavil-o-zapuske-v-uzbekistane-trex-programm-povysheniya-kvalifikatsii-20391789.html
РУДН объявил о запуске в Узбекистане трех программ повышения квалификации
РУДН объявил о запуске в Узбекистане трех программ повышения квалификации
Проект реализуется по заказу и при поддержке Россотрудничества. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T10:16+0500
2021-09-07T10:16+0500
общество
узбекистан
рудн
повышение квалификации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/07/20391947_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_a33288996af4bded123cedf74ea851ad.jpg
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Российский университет дружбы народов (РУДН) запускает в Узбекистане проект "Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации национальных кадров по специальности "Менеджмент в сфере образования".В рамках мероприятий повышения квалификации будут реализованы три программы:Зачем нужны эти программыЦель — повысить уровень профессиональных кадров в Узбекистане, связанных с управлением проектами в IT-сфере.Кроме того, необходимо создать условия для личностно-профессионального развития кадров, осуществляющих административно-хозяйственную деятельность.Еще одна цель — изучить современные подходы к развитию международного сотрудничества образовательных организаций.Как будет проводиться обучениеКурсы повышения квалификации начнутся 20 сентября и продлятся до 9 октября.Занятия будут проводить преподаватели РУДН в дистанционном формате. Более подробную информацию можно изучить по ссылке. Чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку (можно в электронном виде) и заполнить форму на сайте.Обучение бесплатное. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, будут выданы удостоверения повышения квалификации.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/07/20391947_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_3934dbb2b6aec4092ea8994de5d9f17d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, рудн, повышение квалификации

РУДН объявил о запуске в Узбекистане трех программ повышения квалификации

10:16 07.09.2021
271
© Unsplash / LoggaWiggler Самарканд
Самарканд - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
© Unsplash / LoggaWiggler
Проект реализуется по заказу и при поддержке Россотрудничества.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Российский университет дружбы народов (РУДН) запускает в Узбекистане проект "Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации национальных кадров по специальности "Менеджмент в сфере образования".
В рамках мероприятий повышения квалификации будут реализованы три программы:
Управление проектной деятельностью в условиях цифровизации образовательных организаций;
Совершенствование профессиональных компетенций в области менеджмента образовательными процессами;
Современные подходы к управлению сетевым и межвузовским взаимодействием в системе высшего образования.

"Тематики данных программ были сформулированы на основании мониторинга потребностей национальных кадров и анализа эффективности реализации мероприятий по повышению квалификации, проведенных в Узбекистане в 2018-2020 годах", — отметили в РУДН.

Зачем нужны эти программы

Цель — повысить уровень профессиональных кадров в Узбекистане, связанных с управлением проектами в IT-сфере.
Кроме того, необходимо создать условия для личностно-профессионального развития кадров, осуществляющих административно-хозяйственную деятельность.
Еще одна цель — изучить современные подходы к развитию международного сотрудничества образовательных организаций.

Как будет проводиться обучение

Курсы повышения квалификации начнутся 20 сентября и продлятся до 9 октября.
Занятия будут проводить преподаватели РУДН в дистанционном формате. Более подробную информацию можно изучить по ссылке.
Чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку (можно в электронном виде) и заполнить форму на сайте.
Обучение бесплатное. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, будут выданы удостоверения повышения квалификации.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:43В Узбекистане от прививки смертей не зарегистрировано
11:41"Мы не должны позволить им": Запад попытался обмануть Россию и Китай
11:08США объявляют новую войну с русскими вредителями
10:43Силы ПВО Узбекистана проводят учебные сборы на границе с Афганистаном
10:31Узбекистан будет развивать переработку лекарственных растений и биофармакологию
10:16РУДН объявил о запуске в Узбекистане трех программ повышения квалификации
09:40Скольким мигрантам запретили въезд в РФ в 2021 году — раскрыли в МВД
09:14Нажиться на пандемии: в Ташкенте незаконно продавали лекарства от COVID
08:47Узбекская звезда Райхон Ганиева отвела сыновей в первый класс — фото
08:25Слезоточивый газ и электрошокеры: как талибы "утихомирили" женщин в Кабуле — видео
00:20С восторгом и благодарностью: Ташкент встретил героев Паралимпиады в Токио
ВчераОколо 2 млн литров нефтепродуктов некачественные - Узнефтегазинспекция
ВчераНе кулаками, а культурой: Крганов о том, как искоренить драки мигрантов в РФ
ВчераТрое мужчин отравились угарным газом в Хорезмской области
ВчераБудущий педагогический хаб для ЦА: филиал университета Герцена начал работу в Ташкенте
ВчераЕвропейские инвесторы расширяют присутствие в Узбекистане
ВчераУмер актер Жан-Поль Бельмондо
ВчераТашкент и Лондон намерены расширять контакты по Афганистану – МИД Узбекистана
ВчераУзбекистанские студенты пройдут ординатуру в университете им. Пирогова
ВчераВ добрый путь: в Сурхандарье открыли новый ж/д вокзал