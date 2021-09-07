Узбекистан на Паралимпийских играх в Токио
В столице Японии с 24 августа по 5 сентября проходят XVI летние Паралимпийские игры. Узбекистан на соревнованиях представляют 48 атлетов в восьми видах спорта.
С восторгом и благодарностью: Ташкент встретил героев Паралимпиады в Токио
00:20 07.09.2021 (обновлено: 00:23 07.09.2021)
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© Sputnik . Рамиз Бахтияров
После завершения Игр в Токио на родину прибыла паралимпийская команда Узбекистана, занявшая на главном турнире четырехлетия 16-е место. В копилке спортсменов 19 наград, в том числе 8 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых.
Однако, как признался министр спорта Азиз Абдухакимов, главное даже не количество медалей, хотя успех сборной превысил самые смелые ожидания, главное, что спортсмены преодолели себя и доказали всему миру, на что способны.
"Для многих занятие спортом — это уже достижение, а попасть на такой турнир - великая честь. Так что они все для нас герои", — сказал министр спорта и туризма.
Одна из триумфаторов Игр в Токио Сафия Бурханова в свою очередь заметила, что очень соскучилась по дому, но тем приятнее было возвращение после долгого перелета и двух недель соревнований.
© Sputnik / Рамиз БахтияровВстреча призеров и чемпионов токийской Паралимпиады в Ташкенте
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча призеров и чемпионов токийской Паралимпиады в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз БахтияровВстреча призеров и чемпионов токийской Паралимпиады в Ташкенте
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча призеров и чемпионов токийской Паралимпиады в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз БахтияровВстреча призеров и чемпионов токийской Паралимпиады в Ташкенте
3/3
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча призеров и чемпионов токийской Паралимпиады в Ташкенте
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча призеров и чемпионов токийской Паралимпиады в Ташкенте
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча призеров и чемпионов токийской Паралимпиады в Ташкенте
3/3
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча призеров и чемпионов токийской Паралимпиады в Ташкенте
"Просто восторг — все супер!", — призналась чемпионка.
Прибывших спортсменов торжественным кортежем повезли по столице Узбекистана под ликование прохожих и автомобилистов.
Кадры теплой встречи в сюжете Sputnik Узбекистан.