https://uz.sputniknews.ru/20210907/s-vostorgom-i-blagodarnostyu-tashkent-vstretil-geroev-paralimpiady-v-tokio-20389893.html

С восторгом и благодарностью: Ташкент встретил героев Паралимпиады в Токио

С восторгом и благодарностью: Ташкент встретил героев Паралимпиады в Токио

После завершения Игр в Токио на родину прибыла паралимпийская команда Узбекистана, занявшая на главном турнире четырехлетия 16-е место. В копилке спортсменов... 07.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-07T00:20+0500

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2021-09-07T00:23+0500

узбекистан на паралимпийских играх в токио

узбекистан

спорт

награждение

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Однако, как признался министр спорта Азиз Абдухакимов, главное даже не количество медалей, хотя успех сборной превысил самые смелые ожидания, главное, что спортсмены преодолели себя и доказали всему миру, на что способны. Одна из триумфаторов Игр в Токио Сафия Бурханова в свою очередь заметила, что очень соскучилась по дому, но тем приятнее было возвращение после долгого перелета и двух недель соревнований. "Просто восторг — все супер!", — призналась чемпионка. Прибывших спортсменов торжественным кортежем повезли по столице Узбекистана под ликование прохожих и автомобилистов. Кадры теплой встречи в сюжете Sputnik Узбекистан.

узбекистан

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, спорт, награждение