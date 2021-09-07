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Символика Паралимпийских игр в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
Узбекистан на Паралимпийских играх в Токио
В столице Японии с 24 августа по 5 сентября проходят XVI летние Паралимпийские игры. Узбекистан на соревнованиях представляют 48 атлетов в восьми видах спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20210907/s-vostorgom-i-blagodarnostyu-tashkent-vstretil-geroev-paralimpiady-v-tokio-20389893.html
С восторгом и благодарностью: Ташкент встретил героев Паралимпиады в Токио
С восторгом и благодарностью: Ташкент встретил героев Паралимпиады в Токио
После завершения Игр в Токио на родину прибыла паралимпийская команда Узбекистана, занявшая на главном турнире четырехлетия 16-е место. В копилке спортсменов... 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T00:20+0500
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узбекистан на паралимпийских играх в токио
узбекистан
спорт
награждение
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Однако, как признался министр спорта Азиз Абдухакимов, главное даже не количество медалей, хотя успех сборной превысил самые смелые ожидания, главное, что спортсмены преодолели себя и доказали всему миру, на что способны. Одна из триумфаторов Игр в Токио Сафия Бурханова в свою очередь заметила, что очень соскучилась по дому, но тем приятнее было возвращение после долгого перелета и двух недель соревнований. "Просто восторг — все супер!", — призналась чемпионка. Прибывших спортсменов торжественным кортежем повезли по столице Узбекистана под ликование прохожих и автомобилистов. Кадры теплой встречи в сюжете Sputnik Узбекистан.
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узбекистан, спорт, награждение

С восторгом и благодарностью: Ташкент встретил героев Паралимпиады в Токио

00:20 07.09.2021 (обновлено: 00:23 07.09.2021)
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© Sputnik . Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
После завершения Игр в Токио на родину прибыла паралимпийская команда Узбекистана, занявшая на главном турнире четырехлетия 16-е место. В копилке спортсменов 19 наград, в том числе 8 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых.
Однако, как признался министр спорта Азиз Абдухакимов, главное даже не количество медалей, хотя успех сборной превысил самые смелые ожидания, главное, что спортсмены преодолели себя и доказали всему миру, на что способны.
"Для многих занятие спортом — это уже достижение, а попасть на такой турнир - великая честь. Так что они все для нас герои", — сказал министр спорта и туризма.
Одна из триумфаторов Игр в Токио Сафия Бурханова в свою очередь заметила, что очень соскучилась по дому, но тем приятнее было возвращение после долгого перелета и двух недель соревнований.
© Sputnik / Рамиз БахтияровВстреча призеров и чемпионов токийской Паралимпиады в Ташкенте
Встреча призеров и чемпионов токийской Паралимпиады в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/3
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча призеров и чемпионов токийской Паралимпиады в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз БахтияровВстреча призеров и чемпионов токийской Паралимпиады в Ташкенте
Встреча призеров и чемпионов токийской Паралимпиады в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
2/3
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча призеров и чемпионов токийской Паралимпиады в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз БахтияровВстреча призеров и чемпионов токийской Паралимпиады в Ташкенте
Встреча призеров и чемпионов токийской Паралимпиады в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
3/3
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча призеров и чемпионов токийской Паралимпиады в Ташкенте
1/3
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча призеров и чемпионов токийской Паралимпиады в Ташкенте
2/3
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча призеров и чемпионов токийской Паралимпиады в Ташкенте
3/3
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча призеров и чемпионов токийской Паралимпиады в Ташкенте
"Просто восторг — все супер!", — призналась чемпионка.
Прибывших спортсменов торжественным кортежем повезли по столице Узбекистана под ликование прохожих и автомобилистов.
Кадры теплой встречи в сюжете Sputnik Узбекистан.
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