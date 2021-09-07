https://uz.sputniknews.ru/20210907/slezotochivyy-gaz-i-elektroshokery-kak--taliby-utixomirili-jenschin-v-kabule--video-20390249.html

Слезоточивый газ и электрошокеры: как талибы "утихомирили" женщин в Кабуле — видео

Слезоточивый газ и электрошокеры: как талибы "утихомирили" женщин в Кабуле — видео

Придя к власти, боевики "Талибана"* заявили, что будут уважать и соблюдать права женщин. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-07T08:25+0500

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видео

мультимедиа

афганистан

митинг

радикальное движение "талибан"

женщины

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В частности, речь шла о том, чтобы позволить слабому полу работать (в том числе вести новости) и управлять государством. Однако одно дело — сказать. Другое — сделать. Недавний митинг показал, что все неоднозначно.Афганские женщины вышли на улицы Кабула с требованием соблюдать их права. Однако террористы разогнали митингующих слезоточивым газом и электрошокерами, когда те пытались пройти к президентскому дворцу. Талибы заявили, что представительницы слабого пола сами виноваты: устроили демонстрацию, которая вышла из-под контроля.Что будет дальше? Подробности — в видеосюжете. * — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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мультимедиа , афганистан, митинг, радикальное движение "талибан", женщины, видео