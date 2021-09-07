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Слезоточивый газ и электрошокеры: как талибы "утихомирили" женщин в Кабуле — видео
Слезоточивый газ и электрошокеры: как талибы "утихомирили" женщин в Кабуле — видео
Придя к власти, боевики "Талибана"* заявили, что будут уважать и соблюдать права женщин. 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T08:25+0500
2021-09-07T08:25+0500
видео
мультимедиа
афганистан
митинг
радикальное движение "талибан"
женщины
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В частности, речь шла о том, чтобы позволить слабому полу работать (в том числе вести новости) и управлять государством. Однако одно дело — сказать. Другое — сделать. Недавний митинг показал, что все неоднозначно.Афганские женщины вышли на улицы Кабула с требованием соблюдать их права. Однако террористы разогнали митингующих слезоточивым газом и электрошокерами, когда те пытались пройти к президентскому дворцу. Талибы заявили, что представительницы слабого пола сами виноваты: устроили демонстрацию, которая вышла из-под контроля.Что будет дальше? Подробности — в видеосюжете. * — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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мультимедиа , афганистан, митинг, радикальное движение "талибан", женщины, видео

Слезоточивый газ и электрошокеры: как талибы "утихомирили" женщин в Кабуле — видео

08:25 07.09.2021
351
© Ruptly
Придя к власти, боевики "Талибана"* заявили, что будут уважать и соблюдать права женщин.
В частности, речь шла о том, чтобы позволить слабому полу работать (в том числе вести новости) и управлять государством.
Однако одно дело — сказать. Другое — сделать. Недавний митинг показал, что все неоднозначно.
Афганские женщины вышли на улицы Кабула с требованием соблюдать их права. Однако террористы разогнали митингующих слезоточивым газом и электрошокерами, когда те пытались пройти к президентскому дворцу.

Талибы заявили, что представительницы слабого пола сами виноваты: устроили демонстрацию, которая вышла из-под контроля.
Что будет дальше? Подробности — в видеосюжете.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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