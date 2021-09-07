https://uz.sputniknews.ru/20210907/v-tashkente-uje-dva-goda-ischut-bez-vesti-propavshego-parnya--v-guvd-prosyat-o-pomoschi-20404201.html

В Ташкенте уже два года ищут без вести пропавшего парня — в ГУВД просят о помощи

В Ташкенте уже два года ищут без вести пропавшего парня — в ГУВД просят о помощи

В столице объявлен в розыск Фаррух Абдурахмонов. Молодой человек в возрасте 22-х лет вышел из дома 16 марта 2019 года и до сих пор о его местоположении ничего... 07.09.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Правоохранительные органы обратились к гражданам за помощью в поисках пропавшего молодого человека — Абдурахмонова Фарруха Алишеровича, 1999 года рождения.По данным ГУВД Ташкента, 16 марта 2019 года парень вышел из дома, расположенного по адресу: Сергелийский район, улица Гагарина, дом 49, и не вернулся.Граждан, располагающих какой-либо информацией об этом человеке, просят обратиться в ближайшее отделение внутренних дел или по короткому номеру телефона 102.

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ташкент, гувд ташкента, поиск людей