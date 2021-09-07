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В Ташкенте уже два года ищут без вести пропавшего парня — в ГУВД просят о помощи
В Ташкенте уже два года ищут без вести пропавшего парня — в ГУВД просят о помощи
В столице объявлен в розыск Фаррух Абдурахмонов. Молодой человек в возрасте 22-х лет вышел из дома 16 марта 2019 года и до сих пор о его местоположении ничего... 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T21:19+0500
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Правоохранительные органы обратились к гражданам за помощью в поисках пропавшего молодого человека — Абдурахмонова Фарруха Алишеровича, 1999 года рождения.По данным ГУВД Ташкента, 16 марта 2019 года парень вышел из дома, расположенного по адресу: Сергелийский район, улица Гагарина, дом 49, и не вернулся.Граждан, располагающих какой-либо информацией об этом человеке, просят обратиться в ближайшее отделение внутренних дел или по короткому номеру телефона 102.
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В Ташкенте уже два года ищут без вести пропавшего парня — в ГУВД просят о помощи

21:19 07.09.2021 (обновлено: 21:21 07.09.2021)
1723
© Sputnik / Рамиз БахтияровМилиция
Милиция - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В столице объявлен в розыск Фаррух Абдурахмонов. Молодой человек в возрасте 22-х лет вышел из дома 16 марта 2019 года и до сих пор о его местоположении ничего неизвестно.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Правоохранительные органы обратились к гражданам за помощью в поисках пропавшего молодого человека — Абдурахмонова Фарруха Алишеровича, 1999 года рождения.
© ГУВД ТашкентаАбдурахмонов Фаррух Алишерович
Абдурахмонов Фаррух Алишерович - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
Абдурахмонов Фаррух Алишерович
© ГУВД Ташкента
По данным ГУВД Ташкента, 16 марта 2019 года парень вышел из дома, расположенного по адресу: Сергелийский район, улица Гагарина, дом 49, и не вернулся.
Приметы:

Рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы каштановые.

Граждан, располагающих какой-либо информацией об этом человеке, просят обратиться в ближайшее отделение внутренних дел или по короткому номеру телефона 102.
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