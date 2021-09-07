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В Узбекистане на IT-сферу выделят дополнительно 50 млрд сумов
В Узбекистане на IT-сферу выделят дополнительно 50 млрд сумов
Мининфоком вместе с Алокабанк и IT-Парком создают Венчурный фонд. Наряду с этим создается "Центр развития знаний" в форме ООО с уставным капиталом 10 млрд... 07.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-07T14:13+0500
2021-09-07T14:13+0500
общество
it-технологии
обучение
компьютер
программирование
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Правительство приняло дополнительные меры по поощрению молодых специалистов в области информационных технологий и компьютерного программирования.Мининфоком вместе с Алокабанк и IT-Парком создают Венчурный фонд. Его уставный фонд составляет 25 миллиардов сумов с увеличением до 80 миллиардов сумов в 2022 году.Наряду с этим создается "Центр развития знаний" в форме ООО с уставным капиталом 10 миллиардов сумов, который формируется:Перед Центром поставлена задача — подготовить в течение пяти лет до 100 тысяч молодых специалистов в IT-сфере, а также оказать помощь в их последующем трудоустройстве.Кроме того, планируется выделить целевые кредиты на покрытие затрат на обучение молодых специалистов. Центру сроком на пять лет выделяется 50 миллиардов сумов из Фонда поддержки молодых предпринимателей Мининвестиций и внешней торговли. Эти средства предоставляются по ставке рефинансирования ЦБ, уменьшенной вдвое.Центр также будет помогать министерствам и ведомствам, коммерческим банкам и другим организациям в обучении, переподготовке и подборе кадров IT-специалистов.Кроме того, центр будет выполнять функции компании по управлению инвестиционными фондами с целью финансирования стартап-проектов, а также по привлечению средств финансовых институтов.В Узбекистане организован IT парк, имеющий 147 центров в различных регионах. С 2019 года в них прошли обучение более 40 тысяч студентов.Также создана образовательная платформа "One Million Uzbek Coders", где каждый желающий может пройти наиболее актуальные курсы в мировом IT-рынке по четырем направлениям: анализ данных, android-разработка, frontend-разработка, fullstack-разработка.Главная особенность платформы в том, что курсы абсолютно бесплатные и ведутся на узбекском языке. За два года на данной платформе зарегистрировалось более 461 тысяч человек, из них 245, 2 тысячи получили сертификаты участника, а 175,9 тысяч стали успешными выпускниками.
https://uz.sputniknews.ru/20200715/V-Uzbekistane-programmirovanie-i-robototekhnika-vklyuchat-v-shkolnuyu-programmu-14547147.html
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it-технологии, обучение, компьютер, программирование

В Узбекистане на IT-сферу выделят дополнительно 50 млрд сумов

14:13 07.09.2021
316
© Foto : Pixabay / Gerd AltmannИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
© Foto : Pixabay / Gerd Altmann
Мининфоком вместе с Алокабанк и IT-Парком создают Венчурный фонд. Наряду с этим создается "Центр развития знаний" в форме ООО с уставным капиталом 10 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Правительство приняло дополнительные меры по поощрению молодых специалистов в области информационных технологий и компьютерного программирования.
Мининфоком вместе с Алокабанк и IT-Парком создают Венчурный фонд. Его уставный фонд составляет 25 миллиардов сумов с увеличением до 80 миллиардов сумов в 2022 году.
Наряду с этим создается "Центр развития знаний" в форме ООО с уставным капиталом 10 миллиардов сумов, который формируется:
51% — за счет инвестиций IT- Парк;
49% — из средств Венчурного фонда.
Перед Центром поставлена задача — подготовить в течение пяти лет до 100 тысяч молодых специалистов в IT-сфере, а также оказать помощь в их последующем трудоустройстве.
Ожидается, что налаживание сотрудничества с ведущими международными и иностранными IT-компаниями будет содействовать получению узбекскими программистами международных сертификатов.
Кроме того, планируется выделить целевые кредиты на покрытие затрат на обучение молодых специалистов. Центру сроком на пять лет выделяется 50 миллиардов сумов из Фонда поддержки молодых предпринимателей Мининвестиций и внешней торговли.
Эти средства предоставляются по ставке рефинансирования ЦБ, уменьшенной вдвое.
Центр также будет помогать министерствам и ведомствам, коммерческим банкам и другим организациям в обучении, переподготовке и подборе кадров IT-специалистов.
Кроме того, центр будет выполнять функции компании по управлению инвестиционными фондами с целью финансирования стартап-проектов, а также по привлечению средств финансовых институтов.
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В Узбекистане организован IT парк, имеющий 147 центров в различных регионах. С 2019 года в них прошли обучение более 40 тысяч студентов.
Также создана образовательная платформа "One Million Uzbek Coders", где каждый желающий может пройти наиболее актуальные курсы в мировом IT-рынке по четырем направлениям: анализ данных, android-разработка, frontend-разработка, fullstack-разработка.
Главная особенность платформы в том, что курсы абсолютно бесплатные и ведутся на узбекском языке. За два года на данной платформе зарегистрировалось более 461 тысяч человек, из них 245, 2 тысячи получили сертификаты участника, а 175,9 тысяч стали успешными выпускниками.
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