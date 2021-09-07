https://uz.sputniknews.ru/20210907/v-uzbekistane-na-it-sferu-vydelyat-dopolnitelno-50-mlrd-sumov-20396734.html

В Узбекистане на IT-сферу выделят дополнительно 50 млрд сумов

В Узбекистане на IT-сферу выделят дополнительно 50 млрд сумов

Мининфоком вместе с Алокабанк и IT-Парком создают Венчурный фонд. Наряду с этим создается "Центр развития знаний" в форме ООО с уставным капиталом 10 млрд... 07.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-07T14:13+0500

2021-09-07T14:13+0500

2021-09-07T14:13+0500

общество

it-технологии

обучение

компьютер

программирование

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Правительство приняло дополнительные меры по поощрению молодых специалистов в области информационных технологий и компьютерного программирования.Мининфоком вместе с Алокабанк и IT-Парком создают Венчурный фонд. Его уставный фонд составляет 25 миллиардов сумов с увеличением до 80 миллиардов сумов в 2022 году.Наряду с этим создается "Центр развития знаний" в форме ООО с уставным капиталом 10 миллиардов сумов, который формируется:Перед Центром поставлена задача — подготовить в течение пяти лет до 100 тысяч молодых специалистов в IT-сфере, а также оказать помощь в их последующем трудоустройстве.Кроме того, планируется выделить целевые кредиты на покрытие затрат на обучение молодых специалистов. Центру сроком на пять лет выделяется 50 миллиардов сумов из Фонда поддержки молодых предпринимателей Мининвестиций и внешней торговли. Эти средства предоставляются по ставке рефинансирования ЦБ, уменьшенной вдвое.Центр также будет помогать министерствам и ведомствам, коммерческим банкам и другим организациям в обучении, переподготовке и подборе кадров IT-специалистов.Кроме того, центр будет выполнять функции компании по управлению инвестиционными фондами с целью финансирования стартап-проектов, а также по привлечению средств финансовых институтов.В Узбекистане организован IT парк, имеющий 147 центров в различных регионах. С 2019 года в них прошли обучение более 40 тысяч студентов.Также создана образовательная платформа "One Million Uzbek Coders", где каждый желающий может пройти наиболее актуальные курсы в мировом IT-рынке по четырем направлениям: анализ данных, android-разработка, frontend-разработка, fullstack-разработка.Главная особенность платформы в том, что курсы абсолютно бесплатные и ведутся на узбекском языке. За два года на данной платформе зарегистрировалось более 461 тысяч человек, из них 245, 2 тысячи получили сертификаты участника, а 175,9 тысяч стали успешными выпускниками.

https://uz.sputniknews.ru/20200715/V-Uzbekistane-programmirovanie-i-robototekhnika-vklyuchat-v-shkolnuyu-programmu-14547147.html

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it-технологии, обучение, компьютер, программирование