https://uz.sputniknews.ru/20210908/20406521.html

Маски — это стильно! Звезды и их образы на Венецианском фестивале — фото

Маски — это стильно! Звезды и их образы на Венецианском фестивале — фото

Венецианский кинофестиваль — в самом разгаре! Этого события ждали по-настоящему долго. Организаторы до конца не были уверены, что проводить фестиваль... 08.09.2021, Sputnik Узбекистан

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фото

мультимедиа

фестиваль

шоу-бизнес

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венеция

мода

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В итоге, решили, что мероприятию быть! Правда, без зрителей.Звездам также были озвучены правила: на ковровой дорожке держать дистанцию не менее одного метра.Второе правило: без маски ни-ни! Это требование знаменитости обыграли по-разному. Кто-то выбрал простую черную маску, сделав ее элегантным аксессуаром.Некоторые звезды пошли дальше и дали волю фантазии! В каких образах появились гости Венецианского фестиваля, смотрите в фотоленте Sputnik.

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фото, мультимедиа , фестиваль, шоу-бизнес, звезды, венеция, мода