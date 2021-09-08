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Маски — это стильно! Звезды и их образы на Венецианском фестивале — фото
Маски — это стильно! Звезды и их образы на Венецианском фестивале — фото
Венецианский кинофестиваль — в самом разгаре! Этого события ждали по-настоящему долго. Организаторы до конца не были уверены, что проводить фестиваль... 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T10:23+0500
2021-09-08T10:23+0500
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фото
мультимедиа
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В итоге, решили, что мероприятию быть! Правда, без зрителей.Звездам также были озвучены правила: на ковровой дорожке держать дистанцию не менее одного метра.Второе правило: без маски ни-ни! Это требование знаменитости обыграли по-разному. Кто-то выбрал простую черную маску, сделав ее элегантным аксессуаром.Некоторые звезды пошли дальше и дали волю фантазии! В каких образах появились гости Венецианского фестиваля, смотрите в фотоленте Sputnik.
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фото, мультимедиа , фестиваль, шоу-бизнес, звезды, венеция, мода
Маски — это стильно! Звезды и их образы на Венецианском фестивале — фото 10:23 08.09.2021 (обновлено: 10:25 08.09.2021)
Венецианский кинофестиваль — в самом разгаре! Этого события ждали по-настоящему долго. Организаторы до конца не были уверены, что проводить фестиваль безопасно.
В итоге, решили, что мероприятию быть! Правда, без зрителей.
Звездам также были озвучены правила: на ковровой дорожке держать дистанцию не менее одного метра.
Второе правило: без маски ни-ни!
Это требование знаменитости обыграли по-разному. Кто-то выбрал простую черную маску, сделав ее элегантным аксессуаром.
Некоторые звезды пошли дальше и дали волю фантазии! В каких образах появились гости Венецианского фестиваля, смотрите в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк Актриса, режиссер и сценарист Барбара Пас (справа) в кислородной маске на церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля.
Актриса, режиссер и сценарист Барбара Пас (справа) в кислородной маске на церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера и его супруга Джулия Росмарин на красной дорожке фильма "Закат" (Sundown). На время фотосессии можно временно маску снять.
Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера и его супруга Джулия Росмарин на красной дорожке фильма "Закат" (Sundown). На время фотосессии можно временно маску снять.
Актриса Дакота Джонсон и стильная черная маска, выгодно подчеркивающая образ.
Мексиканский актер Эрнан Мендоса и его спутница в традиционных мексиканских масках.
Актриса Паола Беттинальо и гость фестиваля в маске из... объективов?..
© REUTERS / Yara Nardi
Актриса Кристен Стюарт в элегантном образе. Маленькая черная маска — то, что должно быть в гардеробе у каждой женщины в эпоху пандемии.
Актриса Кристен Стюарт в элегантном образе. Маленькая черная маска — то, что должно быть в гардеробе у каждой женщины в эпоху пандемии.
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Актер Джоэль Майкли на красной дорожке премьеры фильма режиссера Пола Шредера "Холодный расчет" (The Card Counter) в прыжке и с маской в руке.
Актер Джоэль Майкли на красной дорожке премьеры фильма режиссера Пола Шредера "Холодный расчет" (The Card Counter) в прыжке и с маской в руке.
© REUTERS / Yara Nardi
Бенедикт Камбербэтч и маска бело-голубой расцветки, которая вписалась в общий образ актера.
Бенедикт Камбербэтч и маска бело-голубой расцветки, которая вписалась в общий образ актера.