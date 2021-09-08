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https://uz.sputniknews.ru/20210908/20406521.html
Маски — это стильно! Звезды и их образы на Венецианском фестивале — фото
Маски — это стильно! Звезды и их образы на Венецианском фестивале — фото
Венецианский кинофестиваль — в самом разгаре! Этого события ждали по-настоящему долго. Организаторы до конца не были уверены, что проводить фестиваль... 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T10:23+0500
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фото
мультимедиа
фестиваль
шоу-бизнес
звезды
венеция
мода
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В итоге, решили, что мероприятию быть! Правда, без зрителей.Звездам также были озвучены правила: на ковровой дорожке держать дистанцию не менее одного метра.Второе правило: без маски ни-ни! Это требование знаменитости обыграли по-разному. Кто-то выбрал простую черную маску, сделав ее элегантным аксессуаром.Некоторые звезды пошли дальше и дали волю фантазии! В каких образах появились гости Венецианского фестиваля, смотрите в фотоленте Sputnik.
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фото, мультимедиа , фестиваль, шоу-бизнес, звезды, венеция, мода

Маски — это стильно! Звезды и их образы на Венецианском фестивале — фото

10:23 08.09.2021 (обновлено: 10:25 08.09.2021)
495
Венецианский кинофестиваль — в самом разгаре! Этого события ждали по-настоящему долго. Организаторы до конца не были уверены, что проводить фестиваль безопасно.
В итоге, решили, что мероприятию быть! Правда, без зрителей.
Звездам также были озвучены правила: на ковровой дорожке держать дистанцию не менее одного метра.
Второе правило: без маски ни-ни!
Это требование знаменитости обыграли по-разному. Кто-то выбрал простую черную маску, сделав ее элегантным аксессуаром.
Некоторые звезды пошли дальше и дали волю фантазии! В каких образах появились гости Венецианского фестиваля, смотрите в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса, режиссер и сценарист Барбара Пас (справа) в кислородной маске на церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля.
Актриса, режиссер и сценарист Барбара Пас (справа) в кислородной маске на церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Актриса, режиссер и сценарист Барбара Пас (справа) в кислородной маске на церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера и его супруга Джулия Росмарин на красной дорожке фильма "Закат" (Sundown). На время фотосессии можно временно маску снять.

Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера и его супруга Джулия Росмарин на красной дорожке фильма &quot;Закат&quot; (Sundown). На время фотосессии можно временно маску снять. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера и его супруга Джулия Росмарин на красной дорожке фильма "Закат" (Sundown). На время фотосессии можно временно маску снять.

© REUTERS / Yara Nardi

Актриса Дакота Джонсон и стильная черная маска, выгодно подчеркивающая образ.

Актриса Дакота Джонсон и стильная черная маска, выгодно подчеркивающая образ. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Yara Nardi

Актриса Дакота Джонсон и стильная черная маска, выгодно подчеркивающая образ.

© REUTERS / Yara Nardi

Мексиканский актер Эрнан Мендоса и его спутница в традиционных мексиканских масках.

Мексиканский актер Эрнан Мендоса и его спутница в традиционных мексиканских масках. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Yara Nardi

Мексиканский актер Эрнан Мендоса и его спутница в традиционных мексиканских масках.

© REUTERS / Yara Nardi

Актриса Паола Беттинальо и гость фестиваля в маске из... объективов?..

Актриса Паола Беттинальо и гость фестиваля в маске из... объективов?.. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Yara Nardi

Актриса Паола Беттинальо и гость фестиваля в маске из... объективов?..

© REUTERS / Yara Nardi

Актриса Кристен Стюарт в элегантном образе. Маленькая черная маска — то, что должно быть в гардеробе у каждой женщины в эпоху пандемии.

Актриса Кристен Стюарт в элегантном образе. Маленькая черная маска — то, что должно быть в гардеробе у каждой женщины в эпоху пандемии. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Yara Nardi

Актриса Кристен Стюарт в элегантном образе. Маленькая черная маска — то, что должно быть в гардеробе у каждой женщины в эпоху пандемии.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

Актер Джоэль Майкли на красной дорожке премьеры фильма режиссера Пола Шредера "Холодный расчет" (The Card Counter) в прыжке и с маской в руке.

Актер Джоэль Майкли на красной дорожке премьеры фильма режиссера Пола Шредера &quot;Холодный расчет&quot; (The Card Counter) в прыжке и с маской в руке. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Актер Джоэль Майкли на красной дорожке премьеры фильма режиссера Пола Шредера "Холодный расчет" (The Card Counter) в прыжке и с маской в руке.

© REUTERS / Yara Nardi

Бенедикт Камбербэтч и маска бело-голубой расцветки, которая вписалась в общий образ актера.

Бенедикт Камбербэтч и маска бело-голубой расцветки, которая вписалась в общий образ актера. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Yara Nardi

Бенедикт Камбербэтч и маска бело-голубой расцветки, которая вписалась в общий образ актера.

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