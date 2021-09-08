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Паспорт и бланк в руках избирателя - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210908/adolat-utverdila-kandidata-v-prezidenty-20415185.html
"Адолат" утвердила кандидата в президенты
"Адолат" утвердила кандидата в президенты
На съезде социал-демократической партии "Адолат" кандидатом в президенты утвердили Бахрома Абдухалимова. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T14:34+0500
2021-09-08T14:34+0500
выборы президента узбекистана-2021
адолат
кандидат
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ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Социал-демократическая партия официально утвердила на съезде своего кандидата на пост президента. Им стал председатель политсовета партии 62-летний вице-президент Академии наук Бахром Абдухалимов, сообщается в Telegram-канале партии.В ходе съезда кандидат вкратце озвучил свою предвыборную программу, которая также была утверждена членами партии. В частности, Бахром Абдуллаев обещает заняться обеспечением населения электроэнергией и газом, а детей от 2 лет - местами в детских садах без очередей."Мы сделаем так, чтобы природные ресурсы, в том числе природный газ и электричество, в первую очередь передавались людям, а излишки продавались за границу", заявил Абдухалимов.После утверждения кандидата, партия должна передать в ЦИК подписные листы, содержащие подписи не менее 1% от общего числа избирателей - минимум 212 499 подписей.Бехзод Абдухалимов 1959 г.р., востоковед-арабист, доктор исторических наук, профессор, специалист по арабским странам и истории Центральной Азии. С 2017 года занимает пост вице-президента Академии наук, с прошлого года возглавляет партию "Адолат". Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания. В соответствии с законодательством, выдвигать кандидатуры для участия в выборах президента могут только политические партии, зарегистрированные не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании. Кроме "Адолат" речь также идет о демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократической, Экологической и Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ).В конце августа съезды "Миллий тикланиш" и Экологической партии утвердили своих лидеров - Алишера Кадырова и Нарзулло Обломурадова. НДПУ утвердила кандидатом заместителя председателя центрального совета Максуду Варисову на съезде 6 сентября. Регистрация кандидатов на президентские выборы завершится в ЦИК 19 сентября.
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адолат, кандидат

"Адолат" утвердила кандидата в президенты

14:34 08.09.2021
320
© Sputnik / Рамиз БахтияровВице-президент Академии наук Узбекистана Бахром Абдухалимов
Вице-президент Академии наук Узбекистана Бахром Абдухалимов - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
На съезде социал-демократической партии "Адолат" кандидатом в президенты утвердили Бахрома Абдухалимова.
ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Социал-демократическая партия официально утвердила на съезде своего кандидата на пост президента. Им стал председатель политсовета партии 62-летний вице-президент Академии наук Бахром Абдухалимов, сообщается в Telegram-канале партии.
В ходе съезда кандидат вкратце озвучил свою предвыборную программу, которая также была утверждена членами партии. В частности, Бахром Абдуллаев обещает заняться обеспечением населения электроэнергией и газом, а детей от 2 лет - местами в детских садах без очередей.
"Мы сделаем так, чтобы природные ресурсы, в том числе природный газ и электричество, в первую очередь передавались людям, а излишки продавались за границу", заявил Абдухалимов.
После утверждения кандидата, партия должна передать в ЦИК подписные листы, содержащие подписи не менее 1% от общего числа избирателей - минимум 212 499 подписей.
Бехзод Абдухалимов 1959 г.р., востоковед-арабист, доктор исторических наук, профессор, специалист по арабским странам и истории Центральной Азии. С 2017 года занимает пост вице-президента Академии наук, с прошлого года возглавляет партию "Адолат".
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания. В соответствии с законодательством, выдвигать кандидатуры для участия в выборах президента могут только политические партии, зарегистрированные не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании. Кроме "Адолат" речь также идет о демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократической, Экологической и Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ).
В конце августа съезды "Миллий тикланиш" и Экологической партии утвердили своих лидеров - Алишера Кадырова и Нарзулло Обломурадова. НДПУ утвердила кандидатом заместителя председателя центрального совета Максуду Варисову на съезде 6 сентября. Регистрация кандидатов на президентские выборы завершится в ЦИК 19 сентября.
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