https://uz.sputniknews.ru/20210908/gosdolg-uzbekistana-prevysil-24-mlrd-komu-i-za-chto-doljna-strana-20405000.html

Госдолг Узбекистана превысил $24 млрд: кому и за что должна страна

Госдолг Узбекистана превысил $24 млрд: кому и за что должна страна

В марте размер госдолга составил $23,3 мдрд долларов, или 40,4% по отношению к ВВП. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-08T09:00+0500

2021-09-08T09:00+0500

2021-09-08T09:00+0500

экономика

узбекистан

экономика

госдолг

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Размер государственного долга Узбекистана по состоянию на 1 июля составляет 24,2 миллиарда долларов, или 35,8% ВВП. При этом размер внешнего долга — 21,8 миллиарда долларов, внутреннего — 2,4 миллиарда долларов. Об этом говорится в отчете Министерства финансов республики. По итогам первого полугодия 2021-го государственный долг Узбекистана вырос на 858,6 миллиона долларов.Причин несколько. Первая — освоение средств, полученных для покрытия дефицита госбюджета, вторая — выплаты основного долга по кредитам, третья — это курсовая валютная разница. В итоге:Между тем в Минфине заявили, что динамика к снижению госдолга к ВВП в I квартале 2021 года наблюдалась и во II квартале. Объем портфеля внешнего долга Узбекистана, привлеченного от международных финансовых организаций, составил 10,2 миллиарда долларов.Кому должен УзбекистанПо данным Минфина, на иностранные государственные финансовые учреждения приходится 45,1% внешнего долга РУз.

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