Экономика
Госдолг Узбекистана превысил $24 млрд: кому и за что должна страна
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В марте размер госдолга составил $23,3 мдрд долларов, или 40,4% по отношению к ВВП.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Размер государственного долга Узбекистана по состоянию на 1 июля составляет 24,2 миллиарда долларов, или 35,8% ВВП.
При этом размер внешнего долга — 21,8 миллиарда долларов, внутреннего — 2,4 миллиарда долларов.
Об этом говорится в отчете Министерства финансов республики.
По итогам первого полугодия 2021-го государственный долг Узбекистана вырос на 858,6 миллиона долларов.
Причин несколько. Первая — освоение средств, полученных для покрытия дефицита госбюджета, вторая — выплаты основного долга по кредитам, третья — это курсовая валютная разница.
В итоге:
остаток средств по договорам внешнего заимствования, заключенным от имени Узбекистана увеличился на 363,4 миллиона долларов;
по договорам под гарантию государства — на 319,1 миллиона долларов;
остатки по внутренним обязательствам под гарантию государства — на 250,8 миллиона долларов;
в результате эмиссии государственных ценных бумаг на 2 240,9 миллиарда сумов и выплаты госдолга по ГЦБ на 3 020,0 миллиарда сумов, остаток долга по ГЦБ уменьшился на 779,1 миллиарда сумов;
японская йена, составляющая 11,7% портфеля внешнего госдолга страны, в течение первого полугодия обесценилась по отношению к доллару на 6,8%.
Между тем в Минфине заявили, что динамика к снижению госдолга к ВВП в I квартале 2021 года наблюдалась и во II квартале.
Объем портфеля внешнего долга Узбекистана, привлеченного от международных финансовых организаций, составил 10,2 миллиарда долларов.
Кому должен Узбекистан
Азиатский банк развития — 5 миллиардов долларов;
Всемирный банк — 3,8 миллиарда долларов;
Государственный банк развития Китая и другие — 2,2 миллиарда долларов;
Японское агентство международного сотрудничества — 2,2 миллиарда долларов;
Эксимбанк Китая — 2 миллиарда долларов;
Международные инвесторы — 1,7 миллиарда долларов;
Фонд развития экономического сотрудничества и другие — 1 миллиард долларов;
Исламский банк развития — 0,9 миллиарда долларов;
Японский банк международного сотрудничества и другие — 0,6 миллиарда долларов;
Другие международные финансовые институты — 2,4 миллиарда долларов.
По данным Минфина, на иностранные государственные финансовые учреждения приходится 45,1% внешнего долга РУз.