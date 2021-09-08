https://uz.sputniknews.ru/20210908/krishtianu-ronaldu-snova-igraet-za-krasnyx-dyavolov---video-s-pervoy-trenirovki--20412989.html
Криштиану Роналду снова играет за "красных дьяволов" — видео с первой тренировки
Криштиану Роналду снова играет за "красных дьяволов" — видео с первой тренировки
Смотрите в нашем видео, как лучший бомбардир в истории национальных сборных, ловко владеет мячом во время тренировочных занятий. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T13:25+0500
2021-09-08T13:25+0500
2021-09-08T13:32+0500
видео
мультимедиа
криштиану роналду
"манчестер юнайтед"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/08/20413190_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6da5f97a650de5efcbe0fb7620a2a488.jpg
ФК "Манчестер Юнайтед" опубликовал на своем YouTube-канале видео с первой тренировки португальского нападающего Криштиану Роналду.За "красных дьяволов" футболист выступал в 2003–2009 годах. Затем он перешел в мадридский "Реал", а после играл и за туринский "Ювентус". Несколько лет спустя португалец решил снова вернуться в английский футбольный клуб, который с нетерпением ждет его дебюта. В "МЮ" он будет выступать под своим любимым седьмым номером. Смотрите в нашем видео, как лучший бомбардир в истории национальных сборных, ловко владеет мячом во время тренировочных занятий.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/08/20413190_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_9101b5349aae01678c0288b74c64c1b3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , криштиану роналду, "манчестер юнайтед", видео
Криштиану Роналду снова играет за "красных дьяволов" — видео с первой тренировки
13:25 08.09.2021 (обновлено: 13:32 08.09.2021)
Смотрите в нашем видео, как лучший бомбардир в истории национальных сборных, ловко владеет мячом во время тренировочных занятий.
ФК "Манчестер Юнайтед" опубликовал на своем YouTube-канале видео с первой тренировки португальского нападающего Криштиану Роналду.
За "красных дьяволов" футболист выступал в 2003–2009 годах. Затем он перешел в мадридский "Реал", а после играл и за туринский "Ювентус".
Несколько лет спустя португалец решил снова вернуться в английский футбольный клуб, который с нетерпением ждет его дебюта. В "МЮ" он будет выступать под своим любимым седьмым номером.
Смотрите в нашем видео, как лучший бомбардир в истории национальных сборных, ловко владеет мячом во время тренировочных занятий.