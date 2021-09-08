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Криштиану Роналду снова играет за "красных дьяволов" — видео с первой тренировки
Криштиану Роналду снова играет за "красных дьяволов" — видео с первой тренировки
Смотрите в нашем видео, как лучший бомбардир в истории национальных сборных, ловко владеет мячом во время тренировочных занятий. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T13:25+0500
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видео
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криштиану роналду
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ФК "Манчестер Юнайтед" опубликовал на своем YouTube-канале видео с первой тренировки португальского нападающего Криштиану Роналду.За "красных дьяволов" футболист выступал в 2003–2009 годах. Затем он перешел в мадридский "Реал", а после играл и за туринский "Ювентус". Несколько лет спустя португалец решил снова вернуться в английский футбольный клуб, который с нетерпением ждет его дебюта. В "МЮ" он будет выступать под своим любимым седьмым номером. Смотрите в нашем видео, как лучший бомбардир в истории национальных сборных, ловко владеет мячом во время тренировочных занятий.
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мультимедиа , криштиану роналду, "манчестер юнайтед", видео

Криштиану Роналду снова играет за "красных дьяволов" — видео с первой тренировки

13:25 08.09.2021 (обновлено: 13:32 08.09.2021)
265
© Manchester United / twitter
Смотрите в нашем видео, как лучший бомбардир в истории национальных сборных, ловко владеет мячом во время тренировочных занятий.
ФК "Манчестер Юнайтед" опубликовал на своем YouTube-канале видео с первой тренировки португальского нападающего Криштиану Роналду.
За "красных дьяволов" футболист выступал в 2003–2009 годах. Затем он перешел в мадридский "Реал", а после играл и за туринский "Ювентус".
Несколько лет спустя португалец решил снова вернуться в английский футбольный клуб, который с нетерпением ждет его дебюта. В "МЮ" он будет выступать под своим любимым седьмым номером.
Смотрите в нашем видео, как лучший бомбардир в истории национальных сборных, ловко владеет мячом во время тренировочных занятий.
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