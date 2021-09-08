https://uz.sputniknews.ru/20210908/krishtianu-ronaldu-snova-igraet-za-krasnyx-dyavolov---video-s-pervoy-trenirovki--20412989.html

Криштиану Роналду снова играет за "красных дьяволов" — видео с первой тренировки

Криштиану Роналду снова играет за "красных дьяволов" — видео с первой тренировки

Смотрите в нашем видео, как лучший бомбардир в истории национальных сборных, ловко владеет мячом во время тренировочных занятий. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан

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видео

мультимедиа

криштиану роналду

"манчестер юнайтед"

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ФК "Манчестер Юнайтед" опубликовал на своем YouTube-канале видео с первой тренировки португальского нападающего Криштиану Роналду.За "красных дьяволов" футболист выступал в 2003–2009 годах. Затем он перешел в мадридский "Реал", а после играл и за туринский "Ювентус". Несколько лет спустя португалец решил снова вернуться в английский футбольный клуб, который с нетерпением ждет его дебюта. В "МЮ" он будет выступать под своим любимым седьмым номером. Смотрите в нашем видео, как лучший бомбардир в истории национальных сборных, ловко владеет мячом во время тренировочных занятий.

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мультимедиа , криштиану роналду, "манчестер юнайтед", видео