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Министр по чрезвычайным ситуациям России погиб во время учений в Норильске
Министр по чрезвычайным ситуациям России погиб во время учений в Норильске
Евгений Зиничев принимал участие в межведомственных учения в Норильске. Ему было всего 55 лет. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T15:01+0500
2021-09-08T15:01+0500
2021-09-08T15:01+0500
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погиб
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Глава МЧС России погиб сегодня в время межведомственных учений. Он сорвался со скалы, спасая жизнь человека. Ему было 55 лет. Об этом сообщает РИА Новости.Зиничев возглавлял министерство с мая 2018 года, в том же году вошел в состав Совета безопасности России.По данным СМИ, вместе с министром МЧС погиб оператор, которого он пытался спасти. Пострадавших эвакуировали на вертолете и доставили в больницу, но спасти их не удалось.
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мчс россии, министр, погиб
Министр по чрезвычайным ситуациям России погиб во время учений в Норильске
Евгений Зиничев принимал участие в межведомственных учения в Норильске. Ему было всего 55 лет.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
Глава МЧС России погиб сегодня в время межведомственных учений. Он сорвался со скалы, спасая жизнь человека. Ему было 55 лет. Об этом сообщает РИА Новости
.
"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев", - говорится в сообщении МЧС РФ.
Зиничев возглавлял министерство с мая 2018 года, в том же году вошел в состав Совета безопасности России.
По данным СМИ, вместе с министром МЧС погиб оператор, которого он пытался спасти. Пострадавших эвакуировали на вертолете и доставили в больницу, но спасти их не удалось.