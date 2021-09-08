https://uz.sputniknews.ru/20210908/ministr-po-chrezvychaynym-situatsiyam-rossii-pogib-vo-vremya-ucheniy-v-norilske-20415922.html

Министр по чрезвычайным ситуациям России погиб во время учений в Норильске

Министр по чрезвычайным ситуациям России погиб во время учений в Норильске

Евгений Зиничев принимал участие в межведомственных учения в Норильске. Ему было всего 55 лет. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-08T15:01+0500

2021-09-08T15:01+0500

2021-09-08T15:01+0500

в мире

мчс россии

министр

погиб

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Глава МЧС России погиб сегодня в время межведомственных учений. Он сорвался со скалы, спасая жизнь человека. Ему было 55 лет. Об этом сообщает РИА Новости.Зиничев возглавлял министерство с мая 2018 года, в том же году вошел в состав Совета безопасности России.По данным СМИ, вместе с министром МЧС погиб оператор, которого он пытался спасти. Пострадавших эвакуировали на вертолете и доставили в больницу, но спасти их не удалось.

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2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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мчс россии, министр, погиб