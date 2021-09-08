https://uz.sputniknews.ru/20210908/na-uzbekskuyu-pevitsu-kanizu-obrushilas-volna-xeyta-za-otkrovennyy-tverk--video-20410550.html

На узбекскую певицу Канизу обрушилась волна хейта за откровенный тверк — видео

На узбекскую певицу Канизу обрушилась волна хейта за откровенный тверк — видео

Артистка регулярно публикует видео с тренировок и хвастается своей раскрепощенностью. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан

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танец

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Узбекская певица Каниза посвятила откровенный танец своим хейтерам. И этим еще больше разозлила фанатов.Артистка регулярно выкладывает в своем Instagram видео с тренировок, и на этот раз решила станцевать на камеру тверк.Интересно, что комментарии под публикацией артистка отключила. Впрочем, это не помешало пользователям выразить свое негодование. "Вам лучше переехать в Европу", "Прикалывается", "Что за бардак?" — такое мнение высказали хейтеры.Однако некоторые фанаты все же поддержали певицу и похвалили ее за смелость.

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шоу-бизнес, певица, танец