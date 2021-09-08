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На узбекскую певицу Канизу обрушилась волна хейта за откровенный тверк — видео
На узбекскую певицу Канизу обрушилась волна хейта за откровенный тверк — видео
Артистка регулярно публикует видео с тренировок и хвастается своей раскрепощенностью. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T12:41+0500
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общество
шоу-бизнес
певица
танец
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Узбекская певица Каниза посвятила откровенный танец своим хейтерам. И этим еще больше разозлила фанатов.Артистка регулярно выкладывает в своем Instagram видео с тренировок, и на этот раз решила станцевать на камеру тверк.Интересно, что комментарии под публикацией артистка отключила. Впрочем, это не помешало пользователям выразить свое негодование. "Вам лучше переехать в Европу", "Прикалывается", "Что за бардак?" — такое мнение высказали хейтеры.Однако некоторые фанаты все же поддержали певицу и похвалили ее за смелость.
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шоу-бизнес, певица, танец

На узбекскую певицу Канизу обрушилась волна хейта за откровенный тверк — видео

12:41 08.09.2021
563
© Instagram / kaniza_shahrizodaПевица Каниза
Певица Каниза - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
© Instagram / kaniza_shahrizoda
Артистка регулярно публикует видео с тренировок и хвастается своей раскрепощенностью.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Узбекская певица Каниза посвятила откровенный танец своим хейтерам. И этим еще больше разозлила фанатов.
Артистка регулярно выкладывает в своем Instagram видео с тренировок, и на этот раз решила станцевать на камеру тверк.
"Видео посвящается моим заскучавшим хейтерам", — подписала Каниза.
Интересно, что комментарии под публикацией артистка отключила.
Впрочем, это не помешало пользователям выразить свое негодование.
"Вам лучше переехать в Европу", "Прикалывается", "Что за бардак?" — такое мнение высказали хейтеры.
Однако некоторые фанаты все же поддержали певицу и похвалили ее за смелость.
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