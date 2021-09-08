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Под Краснодаром съехал в кювет автобус со студентами — есть пострадавшие
Под Краснодаром съехал в кювет автобус со студентами — есть пострадавшие
Инцидент произошел в 5.30 утра на автодороге Темрюк – Краснодар - Ставрополь. В салоне автобуса находились 46 пассажиров и водитель. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T12:19+0500
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Пассажирский автобус попал в ДТП около города Кропоткина в Краснодарском крае – есть пострадавшие, передает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС России."Поступило сообщение о ДТП на автодороге Темрюк – Краснодар - Ставрополь, на расстоянии около 20 километров от города Кропоткина в сторону Тбилисского района произошло ДТП с участием междугородного автобуса", - информируется в релизе.По данным МЧС РФ, в ходе инцидент пострадали несколько человек. Сейчас они направлены в медицинское учреждение для последующего обследования, добавили в министерстве по ЧС. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, авария случилась 8 сентября в 5.30 утра. В кювет съехал автобус со студентами из Ставропольского края, уточнили в ведомстве. "В автобусе находились 46 пассажиров и водитель. В результате ДТП есть пострадавшие... Состояние средней тяжести... По уточненным данным, доставлены в стационар четыре человека... Пятерым помощь оказана на месте", - заявили оперштабе. Отмечается, что к ликвидации последствий аварии привлекли от РСЧС 23 человека и девять единиц техники, а от МЧС - шесть человек и две единицы техники.
https://uz.sputniknews.ru/20190123/Kazakhstantsu-grozit-sem-let-tyurmy-za-DTP-s-avtobusom-pod-Saratovom-10604698.html
https://uz.sputniknews.ru/20191202/Avtobus-s-uzbekistantsami-popal-v-DTP-na-trasse-Samara-Shymkent-12920689.html
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мчс россии, дтп, краснодарский край

Под Краснодаром съехал в кювет автобус со студентами — есть пострадавшие

12:19 08.09.2021 (обновлено: 12:23 08.09.2021)
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© PixabayЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
© Pixabay
Инцидент произошел в 5.30 утра на автодороге Темрюк – Краснодар - Ставрополь. В салоне автобуса находились 46 пассажиров и водитель.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Пассажирский автобус попал в ДТП около города Кропоткина в Краснодарском крае – есть пострадавшие, передает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС России.
"Поступило сообщение о ДТП на автодороге Темрюк – Краснодар - Ставрополь, на расстоянии около 20 километров от города Кропоткина в сторону Тбилисского района произошло ДТП с участием междугородного автобуса", - информируется в релизе.
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По данным МЧС РФ, в ходе инцидент пострадали несколько человек. Сейчас они направлены в медицинское учреждение для последующего обследования, добавили в министерстве по ЧС.
Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, авария случилась 8 сентября в 5.30 утра. В кювет съехал автобус со студентами из Ставропольского края, уточнили в ведомстве.
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"В автобусе находились 46 пассажиров и водитель. В результате ДТП есть пострадавшие... Состояние средней тяжести... По уточненным данным, доставлены в стационар четыре человека... Пятерым помощь оказана на месте", - заявили оперштабе.
Отмечается, что к ликвидации последствий аварии привлекли от РСЧС 23 человека и девять единиц техники, а от МЧС - шесть человек и две единицы техники.
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