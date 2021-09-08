https://uz.sputniknews.ru/20210908/pod-krasnodarom-sexal-v-kyuvet-avtobus-so-studentami--est-postradavshie--20410607.html

Под Краснодаром съехал в кювет автобус со студентами — есть пострадавшие

Под Краснодаром съехал в кювет автобус со студентами — есть пострадавшие

Инцидент произошел в 5.30 утра на автодороге Темрюк – Краснодар - Ставрополь. В салоне автобуса находились 46 пассажиров и водитель. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-08T12:19+0500

2021-09-08T12:19+0500

2021-09-08T12:23+0500

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Пассажирский автобус попал в ДТП около города Кропоткина в Краснодарском крае – есть пострадавшие, передает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС России."Поступило сообщение о ДТП на автодороге Темрюк – Краснодар - Ставрополь, на расстоянии около 20 километров от города Кропоткина в сторону Тбилисского района произошло ДТП с участием междугородного автобуса", - информируется в релизе.По данным МЧС РФ, в ходе инцидент пострадали несколько человек. Сейчас они направлены в медицинское учреждение для последующего обследования, добавили в министерстве по ЧС. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, авария случилась 8 сентября в 5.30 утра. В кювет съехал автобус со студентами из Ставропольского края, уточнили в ведомстве. "В автобусе находились 46 пассажиров и водитель. В результате ДТП есть пострадавшие... Состояние средней тяжести... По уточненным данным, доставлены в стационар четыре человека... Пятерым помощь оказана на месте", - заявили оперштабе. Отмечается, что к ликвидации последствий аварии привлекли от РСЧС 23 человека и девять единиц техники, а от МЧС - шесть человек и две единицы техники.

https://uz.sputniknews.ru/20190123/Kazakhstantsu-grozit-sem-let-tyurmy-za-DTP-s-avtobusom-pod-Saratovom-10604698.html

https://uz.sputniknews.ru/20191202/Avtobus-s-uzbekistantsami-popal-v-DTP-na-trasse-Samara-Shymkent-12920689.html

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