https://uz.sputniknews.ru/20210908/pod-krasnodarom-sexal-v-kyuvet-avtobus-so-studentami--est-postradavshie--20410607.html
Под Краснодаром съехал в кювет автобус со студентами — есть пострадавшие
Под Краснодаром съехал в кювет автобус со студентами — есть пострадавшие
Инцидент произошел в 5.30 утра на автодороге Темрюк – Краснодар - Ставрополь. В салоне автобуса находились 46 пассажиров и водитель. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T12:19+0500
2021-09-08T12:19+0500
2021-09-08T12:23+0500
россия
мчс россии
дтп
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/480/11/4801106_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_289964ea0ffbeef974a679e7268943ee.jpg
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Пассажирский автобус попал в ДТП около города Кропоткина в Краснодарском крае – есть пострадавшие, передает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС России."Поступило сообщение о ДТП на автодороге Темрюк – Краснодар - Ставрополь, на расстоянии около 20 километров от города Кропоткина в сторону Тбилисского района произошло ДТП с участием междугородного автобуса", - информируется в релизе.По данным МЧС РФ, в ходе инцидент пострадали несколько человек. Сейчас они направлены в медицинское учреждение для последующего обследования, добавили в министерстве по ЧС. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, авария случилась 8 сентября в 5.30 утра. В кювет съехал автобус со студентами из Ставропольского края, уточнили в ведомстве. "В автобусе находились 46 пассажиров и водитель. В результате ДТП есть пострадавшие... Состояние средней тяжести... По уточненным данным, доставлены в стационар четыре человека... Пятерым помощь оказана на месте", - заявили оперштабе. Отмечается, что к ликвидации последствий аварии привлекли от РСЧС 23 человека и девять единиц техники, а от МЧС - шесть человек и две единицы техники.
https://uz.sputniknews.ru/20190123/Kazakhstantsu-grozit-sem-let-tyurmy-za-DTP-s-avtobusom-pod-Saratovom-10604698.html
https://uz.sputniknews.ru/20191202/Avtobus-s-uzbekistantsami-popal-v-DTP-na-trasse-Samara-Shymkent-12920689.html
россия
краснодарский край
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/480/11/4801106_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_ee0c36f779a9464f781a5618af69b164.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мчс россии, дтп, краснодарский край
Под Краснодаром съехал в кювет автобус со студентами — есть пострадавшие
12:19 08.09.2021 (обновлено: 12:23 08.09.2021)
Инцидент произошел в 5.30 утра на автодороге Темрюк – Краснодар - Ставрополь. В салоне автобуса находились 46 пассажиров и водитель.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
Пассажирский автобус попал в ДТП около города Кропоткина в Краснодарском крае – есть пострадавшие, передает РИА Новости
со ссылкой на краевой главк МЧС России.
"Поступило сообщение о ДТП на автодороге Темрюк – Краснодар - Ставрополь, на расстоянии около 20 километров от города Кропоткина в сторону Тбилисского района произошло ДТП с участием междугородного автобуса", - информируется в релизе.
По данным МЧС РФ, в ходе инцидент пострадали несколько человек. Сейчас они направлены в медицинское учреждение для последующего обследования, добавили в министерстве по ЧС.
Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, авария случилась 8 сентября в 5.30 утра. В кювет съехал автобус со студентами из Ставропольского края, уточнили в ведомстве.
"В автобусе находились 46 пассажиров и водитель. В результате ДТП есть пострадавшие... Состояние средней тяжести... По уточненным данным, доставлены в стационар четыре человека... Пятерым помощь оказана на месте", - заявили оперштабе.
Отмечается, что к ликвидации последствий аварии привлекли от РСЧС 23 человека и девять единиц техники, а от МЧС - шесть человек и две единицы техники.