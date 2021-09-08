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https://uz.sputniknews.ru/20210908/posolstvo-gretsii-v-uzbekistane-vozglavila-ekaterini-nassika-20420056.html
Посольство Греции в Узбекистане возглавила Екатерини Нассика
Посольство Греции в Узбекистане возглавила Екатерини Нассика
Во время переговоров дипломат вместе с узбекистанскими представителями рассмотрела график предстоящих мероприятий, в том числе проведение очередного раунда... 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T18:59+0500
2021-09-08T18:59+0500
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Замминистра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фозилов принял нового посла Греции с резиденцией в Москве Екатерини Нассику, сообщает пресс-служба МИД республики.В ходе встречи стороны обсудили перспективы узбекско-греческих отношений в политической, торгово-экономической, образовательной, культурно-гуманитарной и туристической сферах.Во время переговоров дипломаты рассмотрели график предстоящих мероприятий, в том числе проведение очередного раунда межмидовских политических консультаций. Также политики обменялись мнениями по отдельным аспектам региональной и международной повестки.
https://uz.sputniknews.ru/20161209/uzbekistan-greciya-vodnye-resyrsy-4347121.html
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узбекистан, мид узбекистана, греция

Посольство Греции в Узбекистане возглавила Екатерини Нассика

18:59 08.09.2021
428
© Министерство иностранных дел УзбекистанаПосол Греции в Узбекистане Екатерини Нассика
Посол Греции в Узбекистане Екатерини Нассика - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
© Министерство иностранных дел Узбекистана
Во время переговоров дипломат вместе с узбекистанскими представителями рассмотрела график предстоящих мероприятий, в том числе проведение очередного раунда межмидовских политических консультаций.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Замминистра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фозилов принял нового посла Греции с резиденцией в Москве Екатерини Нассику, сообщает пресс-служба МИД республики.
© Министерство иностранных дел УзбекистанаПосол Греции в Узбекистане Екатерини Нассика
Посол Греции в Узбекистане Екатерини Нассика - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
Посол Греции в Узбекистане Екатерини Нассика
© Министерство иностранных дел Узбекистана
В ходе встречи стороны обсудили перспективы узбекско-греческих отношений в политической, торгово-экономической, образовательной, культурно-гуманитарной и туристической сферах.
Во время переговоров дипломаты рассмотрели график предстоящих мероприятий, в том числе проведение очередного раунда межмидовских политических консультаций.
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Также политики обменялись мнениями по отдельным аспектам региональной и международной повестки.
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