https://uz.sputniknews.ru/20210908/posolstvo-gretsii-v-uzbekistane-vozglavila-ekaterini-nassika-20420056.html
Посольство Греции в Узбекистане возглавила Екатерини Нассика
Посольство Греции в Узбекистане возглавила Екатерини Нассика
Во время переговоров дипломат вместе с узбекистанскими представителями рассмотрела график предстоящих мероприятий, в том числе проведение очередного раунда... 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T18:59+0500
2021-09-08T18:59+0500
2021-09-08T18:59+0500
политика
узбекистан
мид узбекистана
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/08/20419980_0:83:1280:804_1920x0_80_0_0_b03c6b6939285041aef6cbb8c4e53425.jpg
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Замминистра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фозилов принял нового посла Греции с резиденцией в Москве Екатерини Нассику, сообщает пресс-служба МИД республики.В ходе встречи стороны обсудили перспективы узбекско-греческих отношений в политической, торгово-экономической, образовательной, культурно-гуманитарной и туристической сферах.Во время переговоров дипломаты рассмотрели график предстоящих мероприятий, в том числе проведение очередного раунда межмидовских политических консультаций. Также политики обменялись мнениями по отдельным аспектам региональной и международной повестки.
https://uz.sputniknews.ru/20161209/uzbekistan-greciya-vodnye-resyrsy-4347121.html
узбекистан
греция
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/08/20419980_32:0:1216:888_1920x0_80_0_0_fb2e7d661de0ffb4686ca6dfafcaa109.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, мид узбекистана, греция
Посольство Греции в Узбекистане возглавила Екатерини Нассика
Во время переговоров дипломат вместе с узбекистанскими представителями рассмотрела график предстоящих мероприятий, в том числе проведение очередного раунда межмидовских политических консультаций.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
Замминистра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фозилов принял нового посла Греции с резиденцией в Москве Екатерини Нассику, сообщает
пресс-служба МИД республики.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы узбекско-греческих отношений в политической, торгово-экономической, образовательной, культурно-гуманитарной и туристической сферах.
Во время переговоров дипломаты рассмотрели график предстоящих мероприятий, в том числе проведение очередного раунда межмидовских политических консультаций.
Также политики обменялись мнениями по отдельным аспектам региональной и международной повестки.