https://uz.sputniknews.ru/20210908/posolstvo-gretsii-v-uzbekistane-vozglavila-ekaterini-nassika-20420056.html

Посольство Греции в Узбекистане возглавила Екатерини Нассика

Посольство Греции в Узбекистане возглавила Екатерини Нассика

Во время переговоров дипломат вместе с узбекистанскими представителями рассмотрела график предстоящих мероприятий, в том числе проведение очередного раунда... 08.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-08T18:59+0500

2021-09-08T18:59+0500

2021-09-08T18:59+0500

политика

узбекистан

мид узбекистана

греция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/08/20419980_0:83:1280:804_1920x0_80_0_0_b03c6b6939285041aef6cbb8c4e53425.jpg

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Замминистра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фозилов принял нового посла Греции с резиденцией в Москве Екатерини Нассику, сообщает пресс-служба МИД республики.В ходе встречи стороны обсудили перспективы узбекско-греческих отношений в политической, торгово-экономической, образовательной, культурно-гуманитарной и туристической сферах.Во время переговоров дипломаты рассмотрели график предстоящих мероприятий, в том числе проведение очередного раунда межмидовских политических консультаций. Также политики обменялись мнениями по отдельным аспектам региональной и международной повестки.

https://uz.sputniknews.ru/20161209/uzbekistan-greciya-vodnye-resyrsy-4347121.html

узбекистан

греция

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, мид узбекистана, греция