https://uz.sputniknews.ru/20210908/uzbekistan-gotov-k-razvitiyu-dialoga-s-novym-pravitelstvom-afganistana-20414696.html

Узбекистан готов к развитию диалога с новым правительством Афганистана

Узбекистан готов к развитию диалога с новым правительством Афганистана

В Узбекистане надеются, что Афганистан достигнет национального согласия, в стране будет установлен устойчивый мир и стабильность. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-08T14:08+0500

2021-09-08T14:08+0500

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политика

афганистан

мид узбекистана

прямой диалог

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Узбекистан приветствует создание в Афганистане временного правительства. Об этом заявил официальный представитель МИД республики, выразив надежду, что с этого решения начнется достижение широкого национального согласия, установления устойчивого мира и стабильности в этой стране. Накануне в Афганистане объявили новый состав временного правительства. Так, премьер-министром республики стал Мохаммад Хасан Ахунд, который ранее возглавлял совет руководства "Талибана"*.Его заместителями стали экс-глава политофиса талибов* Абдул-Гани Барадар и его зам – Абдул-Салам Ханафи.Верховным лидером и "главой Исламского эмирата Афганистан" объявили Хайбатуллу Ахундзада, руководившим "Талибаном"* с 2016 года. Он в свою очередь сообщил, что Афганистан обязуется соблюдать все международные соглашения, если они не противоречат канонам ислама и национальным ценностям.Месяц назад талибы* захватили Кабул, заявив, что война окончена. Президент Ашраф Гани бежал из страны в ОАЭ, откуда заявил, что намерен вернуться на родину в ближайшее время.*"Талибан" – террористическое движение, запрещенное в России и ряде других стран.

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афганистан, мид узбекистана, прямой диалог