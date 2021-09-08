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Узбекистан готов к развитию диалога с новым правительством Афганистана
Узбекистан готов к развитию диалога с новым правительством Афганистана
В Узбекистане надеются, что Афганистан достигнет национального согласия, в стране будет установлен устойчивый мир и стабильность. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T14:08+0500
2021-09-08T14:37+0500
политика
афганистан
мид узбекистана
прямой диалог
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Узбекистан приветствует создание в Афганистане временного правительства. Об этом заявил официальный представитель МИД республики, выразив надежду, что с этого решения начнется достижение широкого национального согласия, установления устойчивого мира и стабильности в этой стране. Накануне в Афганистане объявили новый состав временного правительства. Так, премьер-министром республики стал Мохаммад Хасан Ахунд, который ранее возглавлял совет руководства "Талибана"*.Его заместителями стали экс-глава политофиса талибов* Абдул-Гани Барадар и его зам – Абдул-Салам Ханафи.Верховным лидером и "главой Исламского эмирата Афганистан" объявили Хайбатуллу Ахундзада, руководившим "Талибаном"* с 2016 года. Он в свою очередь сообщил, что Афганистан обязуется соблюдать все международные соглашения, если они не противоречат канонам ислама и национальным ценностям.Месяц назад талибы* захватили Кабул, заявив, что война окончена. Президент Ашраф Гани бежал из страны в ОАЭ, откуда заявил, что намерен вернуться на родину в ближайшее время.*"Талибан" – террористическое движение, запрещенное в России и ряде других стран.
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афганистан, мид узбекистана, прямой диалог

Узбекистан готов к развитию диалога с новым правительством Афганистана

14:08 08.09.2021 (обновлено: 14:37 08.09.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровЗдание МИД Узбекистана
Здание МИД Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане надеются, что Афганистан достигнет национального согласия, в стране будет установлен устойчивый мир и стабильность.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Узбекистан приветствует создание в Афганистане временного правительства. Об этом заявил официальный представитель МИД республики, выразив надежду, что с этого решения начнется достижение широкого национального согласия, установления устойчивого мира и стабильности в этой стране.
"Выражаем готовность к развитию конструктивного диалога и практического взаимодействия с новыми государственными органами Афганистана", - говорится в сообщении ведомства.
Накануне в Афганистане объявили новый состав временного правительства. Так, премьер-министром республики стал Мохаммад Хасан Ахунд, который ранее возглавлял совет руководства "Талибана"*.
Его заместителями стали экс-глава политофиса талибов* Абдул-Гани Барадар и его зам – Абдул-Салам Ханафи.
Верховным лидером и "главой Исламского эмирата Афганистан" объявили Хайбатуллу Ахундзада, руководившим "Талибаном"* с 2016 года. Он в свою очередь сообщил, что Афганистан обязуется соблюдать все международные соглашения, если они не противоречат канонам ислама и национальным ценностям.
Месяц назад талибы* захватили Кабул, заявив, что война окончена. Президент Ашраф Гани бежал из страны в ОАЭ, откуда заявил, что намерен вернуться на родину в ближайшее время.
*"Талибан" – террористическое движение, запрещенное в России и ряде других стран.
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