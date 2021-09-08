https://uz.sputniknews.ru/20210908/v-guvd-tashkenta-prokommentirovali-video-s-massovoy-drakoy-shkolnikov-20405843.html

В ГУВД Ташкента прокомментировали видео с массовой дракой школьников

В ГУВД Ташкента прокомментировали видео с массовой дракой школьников

Правоохранители призвали не распространять в соцсетях непроверенную информацию. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-08T09:44+0500

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общество

ташкент

школьники

драка

гувд ташкента

массовая драка

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В ГУВД Ташкента прокомментировали информацию о массовой драке среди школьников. Ролик распространился в соцсетях и вызвал широкий общественный резонанс. Однако, как отметили правоохранители, волноваться не стоит, поскольку снятое видео является фрагментом сериала "Школа".В одной из серий есть эпизод, когда герой защищает своего брата во время драки. Этот момент и был запечатлен на видео, подчеркнули в ГУВД.Фрагмент снимали на территории школы №112 в Мирзо-Улугбекском районе столицы.Отмечается, что ролик выложил один из актеров сериала.Правоохранители призвали граждан не распространять непроверенную информацию в соцсетях с целью увеличения количества подписчиков и просмотров.

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ташкент, школьники, драка, гувд ташкента, массовая драка