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В Ташобласти мужчина пытался незаконно продать препараты против COVID за $10 тысяч
В Ташобласти мужчина пытался незаконно продать препараты против COVID за $10 тысяч
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов"... 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T13:59+0500
2021-09-08T13:59+0500
2021-09-08T14:05+0500
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Куйчирчикском районе Ташкентской области задержан мужчина, пытавшийся незаконно реализовать лекарственные препараты для лечения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба районного отделения Департамента при Генпрокуратуре. По данным органа надзора, правонарушитель был пойман с поличным во время продажи 2 000 единиц препарата "Меропенема" и 1 798 штук "Моксифлоксацина 0,4" на общую сумму $10 тысяч.Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов" УК РУз. В настоящее время ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20190907/Na-kameru-i-po-elektronnomu-retseptu-kak-izmenitsya-poryadok-prodazhi-lekarstv-12377880.html
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ташкентская область, уголовный кодекс, коронавирус covid-19, пандемия
В Ташобласти мужчина пытался незаконно продать препараты против COVID за $10 тысяч
13:59 08.09.2021 (обновлено: 14:05 08.09.2021)
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов". Ведется следствие.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
В Куйчирчикском районе Ташкентской области задержан мужчина, пытавшийся незаконно реализовать лекарственные препараты для лечения коронавирусной инфекции, сообщает
пресс-служба районного отделения Департамента при Генпрокуратуре.
По данным органа надзора, правонарушитель был пойман с поличным во время продажи 2 000 единиц препарата "Меропенема" и 1 798 штук "Моксифлоксацина 0,4" на общую сумму $10 тысяч.
Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов" УК РУз.
В настоящее время ведется следствие.