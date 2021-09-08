https://uz.sputniknews.ru/20210908/v-tashoblasti-mujchina-pytalsya-nezakonno-prodat-preparaty-protiv-covid-za-10-tysyach-20414102.html

В Ташобласти мужчина пытался незаконно продать препараты против COVID за $10 тысяч

В Ташобласти мужчина пытался незаконно продать препараты против COVID за $10 тысяч

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов"... 08.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-08T13:59+0500

2021-09-08T13:59+0500

2021-09-08T14:05+0500

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пандемия

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Куйчирчикском районе Ташкентской области задержан мужчина, пытавшийся незаконно реализовать лекарственные препараты для лечения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба районного отделения Департамента при Генпрокуратуре. По данным органа надзора, правонарушитель был пойман с поличным во время продажи 2 000 единиц препарата "Меропенема" и 1 798 штук "Моксифлоксацина 0,4" на общую сумму $10 тысяч.Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов" УК РУз. В настоящее время ведется следствие.

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