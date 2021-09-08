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Все ради хайпа: в Кашкадарье блогер угнал собственное авто — ему грозит реальный срок
Все ради хайпа: в Кашкадарье блогер угнал собственное авто — ему грозит реальный срок
В отношении правонарушителя и его соучастника возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения. В настоящее время молодые люди заключены под стражу. 08.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-08T11:04+0500
2021-09-08T11:04+0500
общество
блогер
кашкадарьинская область
губдд
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Кашкадарьиснкий блогер ради популярности и "хайпа" угнал собственный автомобиль и позвонил в отделение правоохранительных органов, чтобы сообщить о его пропаже.По данным ГУБДД, инцидент произошел в ночь с 31 августа на 1 сентября.Владелец автомобиля набрал короткий номер "102" и рассказал дежурному оператору, что якобы оставил машину марки "ВАЗ-2106" открытой перед домом, а в два часа ночи ее угнали. Он попросил принять законные меры в отношении виновных.Во время доследственной проверки выяснилось, что автомобиль никто не угонял. Заявитель вместе со своим знакомым инсценировали угон. Для этого они вывезли машину в отдаленное место.По данному факту проводится проверка. В отношении обоих парней возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения. В настоящее время молодые люди заключены под стражу.
https://uz.sputniknews.ru/20210119/Pokolenie-TikTok-v-Tashkente-bloger-prokatilsya-na-kapote-avto-radi-prosmotrov-15815950.html
кашкадарьинская область
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блогер, кашкадарьинская область, губдд

Все ради хайпа: в Кашкадарье блогер угнал собственное авто — ему грозит реальный срок

11:04 08.09.2021
966
© Sputnik / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобильные воры
Автомобильные воры - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Константин Чалабов
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В отношении правонарушителя и его соучастника возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения. В настоящее время молодые люди заключены под стражу.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Кашкадарьиснкий блогер ради популярности и "хайпа" угнал собственный автомобиль и позвонил в отделение правоохранительных органов, чтобы сообщить о его пропаже.
По данным ГУБДД, инцидент произошел в ночь с 31 августа на 1 сентября.
Владелец автомобиля набрал короткий номер "102" и рассказал дежурному оператору, что якобы оставил машину марки "ВАЗ-2106" открытой перед домом, а в два часа ночи ее угнали. Он попросил принять законные меры в отношении виновных.
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Во время доследственной проверки выяснилось, что автомобиль никто не угонял. Заявитель вместе со своим знакомым инсценировали угон. Для этого они вывезли машину в отдаленное место.
По данному факту проводится проверка. В отношении обоих парней возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения. В настоящее время молодые люди заключены под стражу.
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