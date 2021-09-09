https://uz.sputniknews.ru/20210909/kostya-tszyu-nameren-privlech-v-klienty-bokserov-iz-uzbekistana-20438895.html

Костя Цзю намерен привлечь в клиенты боксеров из Узбекистана

Костя Цзю намерен привлечь в клиенты боксеров из Узбекистана

Чемпион мира недавно создал собственную боксерскую промоутерскую компанию, которая организует первый турнир в октябре в Новосибирске. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-09T19:27+0500

2021-09-09T19:27+0500

2021-09-09T19:27+0500

спорт

бокс

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Известный российский боксер Константин Цзю, прибывший сегодня ночью в Ташкент, заявил что мечтает. чтобы узбекские боксеры стали клиентами его промоутерской конторы.Об этом бывший чемпион мира по трем самым престижным версиям Константин Цзю рассказал на пресс-конференции в спортивно-оздоровительном комплексе Medion sport. Среди журналистов был и корреспондент Sputnik Узбекистан.Чемпион мира недавно создал собственную боксерскую промоутерскую компанию, которая организует первый турнир в октябре в Новосибирске.Цзю рассказал, с какими проблемами сталкиваются спортсмены в постсоветских странах. Многие из них связаны с получением доходов за поединки. По его словам, нежелание местных телекомпаний платить за турниры, вынуждает их находить в качестве партнеров другие медиаплатформы."Сложно проводить соревнования в России, в Узбекистане и других странах СНГ. Здесь у нас нет одной составляющей, которая есть зарубежом – это телевидение. Любой промоутер получает несколько видов доходов – от рекламы, от спонсоров, с продажи билетов и основной доход от телевидения. У нас его почти нет. Поэтому создавать промоутерскую контору очень сложно. У нас уже устный договор с компанией "Амедиатека" и мы скоро запустим пилотный проект", - признался боксер.

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

бокс