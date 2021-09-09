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Костя Цзю намерен привлечь в клиенты боксеров из Узбекистана
Костя Цзю намерен привлечь в клиенты боксеров из Узбекистана
Чемпион мира недавно создал собственную боксерскую промоутерскую компанию, которая организует первый турнир в октябре в Новосибирске. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T19:27+0500
2021-09-09T19:27+0500
спорт
бокс
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Известный российский боксер Константин Цзю, прибывший сегодня ночью в Ташкент, заявил что мечтает. чтобы узбекские боксеры стали клиентами его промоутерской конторы.Об этом бывший чемпион мира по трем самым престижным версиям Константин Цзю рассказал на пресс-конференции в спортивно-оздоровительном комплексе Medion sport. Среди журналистов был и корреспондент Sputnik Узбекистан.Чемпион мира недавно создал собственную боксерскую промоутерскую компанию, которая организует первый турнир в октябре в Новосибирске.Цзю рассказал, с какими проблемами сталкиваются спортсмены в постсоветских странах. Многие из них связаны с получением доходов за поединки. По его словам, нежелание местных телекомпаний платить за турниры, вынуждает их находить в качестве партнеров другие медиаплатформы."Сложно проводить соревнования в России, в Узбекистане и других странах СНГ. Здесь у нас нет одной составляющей, которая есть зарубежом – это телевидение. Любой промоутер получает несколько видов доходов – от рекламы, от спонсоров, с продажи билетов и основной доход от телевидения. У нас его почти нет. Поэтому создавать промоутерскую контору очень сложно. У нас уже устный договор с компанией "Амедиатека" и мы скоро запустим пилотный проект", - признался боксер.
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бокс

Костя Цзю намерен привлечь в клиенты боксеров из Узбекистана

19:27 09.09.2021
648
© Sputnik / Рамиз БахтияровКонстантин Цзю в Ташкенте
Константин Цзю в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
Чемпион мира недавно создал собственную боксерскую промоутерскую компанию, которая организует первый турнир в октябре в Новосибирске.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Известный российский боксер Константин Цзю, прибывший сегодня ночью в Ташкент, заявил что мечтает. чтобы узбекские боксеры стали клиентами его промоутерской конторы.
Об этом бывший чемпион мира по трем самым престижным версиям Константин Цзю рассказал на пресс-конференции в спортивно-оздоровительном комплексе Medion sport. Среди журналистов был и корреспондент Sputnik Узбекистан.
Очень надеюсь, что у меня появятся боксеры из Узбекистана. Будем подписывать правильные договоры и моя задача сделать так чтобы ребята зарабатывали хорошие деньги.
Константин Цзю в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Константин Цзю
Боксер
Чемпион мира недавно создал собственную боксерскую промоутерскую компанию, которая организует первый турнир в октябре в Новосибирске.
Цзю рассказал, с какими проблемами сталкиваются спортсмены в постсоветских странах. Многие из них связаны с получением доходов за поединки. По его словам, нежелание местных телекомпаний платить за турниры, вынуждает их находить в качестве партнеров другие медиаплатформы.
"Сложно проводить соревнования в России, в Узбекистане и других странах СНГ. Здесь у нас нет одной составляющей, которая есть зарубежом – это телевидение. Любой промоутер получает несколько видов доходов – от рекламы, от спонсоров, с продажи билетов и основной доход от телевидения. У нас его почти нет. Поэтому создавать промоутерскую контору очень сложно. У нас уже устный договор с компанией "Амедиатека" и мы скоро запустим пилотный проект", - признался боксер.
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