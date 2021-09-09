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https://uz.sputniknews.ru/20210909/obnarodovana-stoimost-kontraktov-v-vuzax-uzbekistana-20423591.html
Обнародована стоимость контрактов в вузах Узбекистана
Обнародована стоимость контрактов в вузах Узбекистана
Общая сумма платного образования за год зависит от направления и формы обучения — очное, заочное, вечернее, а также на нее влияет наличие или отсутствие... 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T10:02+0500
2021-09-09T10:03+0500
общество
узбекистан
контракт
вузы
министерство высшего и среднего специального образования
высшее образование
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Узбекистане утверждена сумма контрактов на обучение в вузах республики в 2021—2022 учебном году, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования. Отмечается, что общая сумма контракта зависит от направления и формы обучения — очное, заочное, вечернее, а также на нее влияет наличие или отсутствие стипендии.По данным министерства, в бакалавриате стоимость контракта со стипендией колеблется от 12,63 млн до 16,02 млн сумов, без стипендии — от 6,41 млн сумов до 9,81 млн сумов.В магистратуре размер контракта со стипендией разнится от 13,98 млн сумов до 17,38 млн сумов, без стипендии — от 7,77 млн сумов до 11,16 млн сумов.К тому же в Минвузе напоминают, что вакцинированным до 1 ноября студентам предоставляется скидка в размере 10% от суммы базового контракта без стипендии.
https://uz.sputniknews.ru/20210731/uzbekskie-studenty-poluchat-lgotnye-kredity-na-obrazovanie--glavnoe-19895784.html
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узбекистан, контракт, вузы, министерство высшего и среднего специального образования, высшее образование

Обнародована стоимость контрактов в вузах Узбекистана

10:02 09.09.2021 (обновлено: 10:03 09.09.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общая сумма платного образования за год зависит от направления и формы обучения — очное, заочное, вечернее, а также на нее влияет наличие или отсутствие стипендии.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Узбекистане утверждена сумма контрактов на обучение в вузах республики в 2021—2022 учебном году, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.
Отмечается, что общая сумма контракта зависит от направления и формы обучения — очное, заочное, вечернее, а также на нее влияет наличие или отсутствие стипендии.
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По данным министерства, в бакалавриате стоимость контракта со стипендией колеблется от 12,63 млн до 16,02 млн сумов, без стипендии — от 6,41 млн сумов до 9,81 млн сумов.
В магистратуре размер контракта со стипендией разнится от 13,98 млн сумов до 17,38 млн сумов, без стипендии — от 7,77 млн сумов до 11,16 млн сумов.
К тому же в Минвузе напоминают, что вакцинированным до 1 ноября студентам предоставляется скидка в размере 10% от суммы базового контракта без стипендии.
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