https://uz.sputniknews.ru/20210909/obnarodovana-stoimost-kontraktov-v-vuzax-uzbekistana-20423591.html

Обнародована стоимость контрактов в вузах Узбекистана

Обнародована стоимость контрактов в вузах Узбекистана

Общая сумма платного образования за год зависит от направления и формы обучения — очное, заочное, вечернее, а также на нее влияет наличие или отсутствие... 09.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-09T10:02+0500

2021-09-09T10:02+0500

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общество

узбекистан

контракт

вузы

министерство высшего и среднего специального образования

высшее образование

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Узбекистане утверждена сумма контрактов на обучение в вузах республики в 2021—2022 учебном году, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования. Отмечается, что общая сумма контракта зависит от направления и формы обучения — очное, заочное, вечернее, а также на нее влияет наличие или отсутствие стипендии.По данным министерства, в бакалавриате стоимость контракта со стипендией колеблется от 12,63 млн до 16,02 млн сумов, без стипендии — от 6,41 млн сумов до 9,81 млн сумов.В магистратуре размер контракта со стипендией разнится от 13,98 млн сумов до 17,38 млн сумов, без стипендии — от 7,77 млн сумов до 11,16 млн сумов.К тому же в Минвузе напоминают, что вакцинированным до 1 ноября студентам предоставляется скидка в размере 10% от суммы базового контракта без стипендии.

https://uz.sputniknews.ru/20210731/uzbekskie-studenty-poluchat-lgotnye-kredity-na-obrazovanie--glavnoe-19895784.html

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узбекистан, контракт, вузы, министерство высшего и среднего специального образования, высшее образование