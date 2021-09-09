https://uz.sputniknews.ru/20210909/pochemu-ne-vse-pervoklassniki-poluchili-podarki-ot-prezidenta--kommentariy-mno-20437927.html
Почему не все первоклассники получили подарки от президента — комментарий МНО
Почему не все первоклассники получили подарки от президента — комментарий МНО
Как пояснили в министерстве, причиной произошедшего стали сами родители первоклашек, так как они запоздали с подачей необходимых документов до начала учебного... 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T18:09+0500
2021-09-09T18:09+0500
2021-09-09T18:09+0500
общество
школьники
министерство народного образования узбекистана
президент
подарки
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В некоторых школах первоклассники не получили подарки от президента или обнаружили неполный комплект принадлежностей, сообщает пресс-служба МНО Узбекистана.Как пояснили в министерстве, причиной произошедшего стали сами родители первоклашек, так как они запоздали с подачей необходимых документов до начала учебного года. Отмечается, что это поспособствовало возникновению проблем с расчетами и поставками комплектов в установленные сроки.В МНО попросили родителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Подарки и недостающие принадлежности будут переданы детям в течение недели, уточнили в министерстве.
https://uz.sputniknews.ru/20200818/Shkoly-Uzbekistana-prinyali-dokumenty-90-pervoklassnikov--MNO-14793052.html
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школьники, министерство народного образования узбекистана, президент, подарки
Почему не все первоклассники получили подарки от президента — комментарий МНО
Как пояснили в министерстве, причиной произошедшего стали сами родители первоклашек, так как они запоздали с подачей необходимых документов до начала учебного года.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
В некоторых школах первоклассники не получили подарки от президента или обнаружили неполный комплект принадлежностей, сообщает
пресс-служба МНО Узбекистана.
Как пояснили в министерстве, причиной произошедшего стали сами родители первоклашек, так как они запоздали с подачей необходимых документов до начала учебного года. Отмечается, что это поспособствовало возникновению проблем с расчетами и поставками комплектов в установленные сроки.
В МНО попросили родителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Подарки и недостающие принадлежности будут переданы детям в течение недели, уточнили в министерстве.