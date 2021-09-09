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"Северный поток-2" спасет экономику ЕС: запуск проекта намечен на 1 октября
"Северный поток-2" спасет экономику ЕС: запуск проекта намечен на 1 октября
Накануне отопительного сезона голубое топливо в Европе подорожало до рекордных $650 за тысячу кубометров. Европейские компании надеются, что благодаря запуску... 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T16:05+0500
2021-09-09T16:05+0500
в мире
строительство
газ
северный поток - 2
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. "Северный поток – 2" запустят уже 1 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.Трубы уже полностью уложили. Топливо по обеим ниткам газопровода начнут качать к началу декабря, передают СМИ.Несмотря на противодействие США, России и Германии удалось реализовать проект. Вашингтон намеревался наладить продажи в Европу собственного сжиженного газа. Однако после смены власти в штатах, Берлин смог договориться с США. ️"СП-2" – экологичный и экономически выгодный проект: трубопровод на 2 тысячи км короче существующих маршрутов в Европу. На нем используется вдвое меньше компрессоров. Накануне отопительного сезона цены на голубое топливо в Европе выросли до рекордных $650 за тысячу кубометров. Местные компании называют "СП-2" спасением экономики ЕС, надеясь, что благодаря его запуску снизятся цены на газ.️В ФРГ ожидают, что запуск "СП-2" даст старт сотрудничеству с Россией в сфере "зеленой энергетики". В дальнейшем "СП-2" можно перенастроить для поставок водорода.
https://uz.sputniknews.ru/20210722/uspex-severnogo-potoka--2-zapad-maskiruet-sekretnym-ukazom-putina-19775483.html
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строительство, газ, северный поток - 2

"Северный поток-2" спасет экономику ЕС: запуск проекта намечен на 1 октября

16:05 09.09.2021
114
© REUTERS / Maxim ShemetovТруба газопровода Северный поток - 2
Труба газопровода Северный поток - 2 - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov
Накануне отопительного сезона голубое топливо в Европе подорожало до рекордных $650 за тысячу кубометров. Европейские компании надеются, что благодаря запуску проекта снизятся цены на газ.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. "Северный поток – 2" запустят уже 1 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
Трубы уже полностью уложили. Топливо по обеим ниткам газопровода начнут качать к началу декабря, передают СМИ.
Несмотря на противодействие США, России и Германии удалось реализовать проект. Вашингтон намеревался наладить продажи в Европу собственного сжиженного газа. Однако после смены власти в штатах, Берлин смог договориться с США.
️"СП-2" – экологичный и экономически выгодный проект: трубопровод на 2 тысячи км короче существующих маршрутов в Европу. На нем используется вдвое меньше компрессоров.
Накануне отопительного сезона цены на голубое топливо в Европе выросли до рекордных $650 за тысячу кубометров. Местные компании называют "СП-2" спасением экономики ЕС, надеясь, что благодаря его запуску снизятся цены на газ.
Специалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
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️В ФРГ ожидают, что запуск "СП-2" даст старт сотрудничеству с Россией в сфере "зеленой энергетики". В дальнейшем "СП-2" можно перенастроить для поставок водорода.
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