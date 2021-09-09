https://uz.sputniknews.ru/20210909/severnyy-potok-2-spaset-ekonomiku-es-zapusk-proekta-namechen-na-1-oktyabrya-20434576.html

"Северный поток-2" спасет экономику ЕС: запуск проекта намечен на 1 октября

"Северный поток-2" спасет экономику ЕС: запуск проекта намечен на 1 октября

Накануне отопительного сезона голубое топливо в Европе подорожало до рекордных $650 за тысячу кубометров. Европейские компании надеются, что благодаря запуску... 09.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-09T16:05+0500

2021-09-09T16:05+0500

2021-09-09T16:05+0500

в мире

строительство

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северный поток - 2

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. "Северный поток – 2" запустят уже 1 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.Трубы уже полностью уложили. Топливо по обеим ниткам газопровода начнут качать к началу декабря, передают СМИ.Несмотря на противодействие США, России и Германии удалось реализовать проект. Вашингтон намеревался наладить продажи в Европу собственного сжиженного газа. Однако после смены власти в штатах, Берлин смог договориться с США. ️"СП-2" – экологичный и экономически выгодный проект: трубопровод на 2 тысячи км короче существующих маршрутов в Европу. На нем используется вдвое меньше компрессоров. Накануне отопительного сезона цены на голубое топливо в Европе выросли до рекордных $650 за тысячу кубометров. Местные компании называют "СП-2" спасением экономики ЕС, надеясь, что благодаря его запуску снизятся цены на газ.️В ФРГ ожидают, что запуск "СП-2" даст старт сотрудничеству с Россией в сфере "зеленой энергетики". В дальнейшем "СП-2" можно перенастроить для поставок водорода.

https://uz.sputniknews.ru/20210722/uspex-severnogo-potoka--2-zapad-maskiruet-sekretnym-ukazom-putina-19775483.html

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строительство, газ, северный поток - 2