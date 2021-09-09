https://uz.sputniknews.ru/20210909/shavkat-mirziyoev-ofitsialno-utverjden-kandidatom-v-prezidenty-ot-partii-uzlidep-20433062.html

Шавкат Мирзиёев официально утвержден кандидатом в президенты от партии УзЛиДеП

Шавкат Мирзиёев официально утвержден кандидатом в президенты от партии УзЛиДеП

Действующий глава государства на съезде Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) был утвержден в качестве кандидата в президенты. Выборы... 09.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-09T15:02+0500

2021-09-09T15:02+0500

2021-09-09T15:22+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

шавкат мирзиёев

узлидеп

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В столице Узбекистана состоялся очередной съезд партии УзЛиДеП. Единогласным решением делегатов Шавкат Мирзиёев утвержден кандидатом на пост президента страны.В своем выступлении действующий глава государства представил развернутую программу действий, которая охватывает все сферы жизни общества и касается не только политических, экономических и социальных реформ, но и отражает видение международных отношений.В ходе съезда представители партии выразили поддержку своему лидеру и утвердили его кандидатуру для участия в президентских выборах.Выборы главы Узбекистана состоятся 24 октября. Всего на пост президента претендуют пять человек, представляющие зарегистрированные в стране политические партии.

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узбекистан, шавкат мирзиёев, узлидеп