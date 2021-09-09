Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Паспорт и бланк в руках избирателя - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210909/shavkat-mirziyoev-ofitsialno-utverjden-kandidatom-v-prezidenty-ot-partii-uzlidep-20433062.html
Шавкат Мирзиёев официально утвержден кандидатом в президенты от партии УзЛиДеП
Шавкат Мирзиёев официально утвержден кандидатом в президенты от партии УзЛиДеП
Действующий глава государства на съезде Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) был утвержден в качестве кандидата в президенты. Выборы... 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T15:02+0500
2021-09-09T15:22+0500
выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
шавкат мирзиёев
узлидеп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/09/20432972_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1b4d6929276f7ae90a8990c2458f2c3c.jpg
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В столице Узбекистана состоялся очередной съезд партии УзЛиДеП. Единогласным решением делегатов Шавкат Мирзиёев утвержден кандидатом на пост президента страны.В своем выступлении действующий глава государства представил развернутую программу действий, которая охватывает все сферы жизни общества и касается не только политических, экономических и социальных реформ, но и отражает видение международных отношений.В ходе съезда представители партии выразили поддержку своему лидеру и утвердили его кандидатуру для участия в президентских выборах.Выборы главы Узбекистана состоятся 24 октября. Всего на пост президента претендуют пять человек, представляющие зарегистрированные в стране политические партии.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/09/20432972_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c7ba1ba63dcf24634e1d236f35b2a807.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, шавкат мирзиёев, узлидеп

Шавкат Мирзиёев официально утвержден кандидатом в президенты от партии УзЛиДеП

15:02 09.09.2021 (обновлено: 15:22 09.09.2021)
385
© Пресс-служба Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиаШавкат Мирзиёев выступает на съезде Либерально-демократической партии Узбекистана
Шавкат Мирзиёев выступает на съезде Либерально-демократической партии Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
© Пресс-служба Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа
Действующий глава государства на съезде Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) был утвержден в качестве кандидата в президенты. Выборы состоятся 24 октября.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В столице Узбекистана состоялся очередной съезд партии УзЛиДеП. Единогласным решением делегатов Шавкат Мирзиёев утвержден кандидатом на пост президента страны.
В своем выступлении действующий глава государства представил развернутую программу действий, которая охватывает все сферы жизни общества и касается не только политических, экономических и социальных реформ, но и отражает видение международных отношений.
В ходе съезда представители партии выразили поддержку своему лидеру и утвердили его кандидатуру для участия в президентских выборах.
Выборы главы Узбекистана состоятся 24 октября. Всего на пост президента претендуют пять человек, представляющие зарегистрированные в стране политические партии.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:09ЦБ вновь сохранил основную ставку в 14% для баланса между инфляцией и ростом
16:05"Северный поток-2" спасет экономику ЕС: запуск проекта намечен на 1 октября
15:56Всемирно известный диджей David Guetta передал привет Узбекистану — видео
15:21Узбекский певец Шохруххон резко сменил имидж и шокировал фанатов — фото
15:17UzAirways увеличил количество рейсов в Бишкек
15:02Шавкат Мирзиёев официально утвержден кандидатом в президенты от партии УзЛиДеП
14:35Вакцинировавшиеся от COVID студенты будут меньше платить за обучение
14:21Уязвимый треугольник Минск – Запад – Москва
14:17Найденный в узбекской пустыне новый вид динозавров назвали в честь Улугбека
14:14Мирзиёев намерен ускорить интеграцию с ЕАЭС и ВТО и активизировать диалог с соседями
13:24Узбекистан усилит систему ПВО и безопасность границ из-за конфликтов у соседей
13:01Связана ли смерть мужчины под Ташкентом с вакцинацией от COVID — ответ Минздрава
12:51"Бросился на помощь, не раздумывая": Лавров о погибшем главе МЧС — видео
12:51Третья партия Узбекистана сдала подписные листы
12:31Глава МЧС Узбекистана выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева
12:25Узбекистан в ближайшие 5 лет привлечет $70 млрд иностранных инвестиций — Мирзиёев
12:00Мэр Москвы озвучил рецепт борьбы с нарушителями-мигрантами
12:00Европа хочет покупать российский газ за рубли
11:46США отказываются раскрыть тайну 11 сентября
11:27Десятый съезд партии "УзЛиДеп" с участием Шавката Мирзиёева стартовал в Ташкенте