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Школьницы из Навои вели во время урока эфир в TikTok и ругались матом — видео
Школьницы из Навои вели во время урока эфир в TikTok и ругались матом — видео
Подростки уже публично извинились за свое поведение. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T20:25+0500
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навои
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Навои разгорелся скандал вокруг школьников, которые вели прямую трансляцию в TikTok на занятиях и демонстративно ругались матом.На ролик обратили внимание в областном УВД. Правоохранители тут же взяли ситуацию на контроль и установили личности "блогеров".Ими оказались 16-летние учащиеся школы №10. Прямой эфир они решили провести во время урока по правоведению.Отмечается, что ребята уже публично извинились за свое поведение.
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школьники, соцсети, навои, школа, tiktok

Школьницы из Навои вели во время урока эфир в TikTok и ругались матом — видео

20:25 09.09.2021
142
© Unsplash / FranckTikTok
TikTok - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
© Unsplash / Franck
Подростки уже публично извинились за свое поведение.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Навои разгорелся скандал вокруг школьников, которые вели прямую трансляцию в TikTok на занятиях и демонстративно ругались матом.
На ролик обратили внимание в областном УВД. Правоохранители тут же взяли ситуацию на контроль и установили личности "блогеров".
Ими оказались 16-летние учащиеся школы №10. Прямой эфир они решили провести во время урока по правоведению.

"В настоящее время собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних при хокимияте города Навои для принятия правовых мер", — сообщили в УВД.

Отмечается, что ребята уже публично извинились за свое поведение.
© УВД Навоийской областиУчащиеся, которые вели прямую трансляцию и ругались матом
Учащиеся, которые вели прямую трансляцию и ругались матом - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
Учащиеся, которые вели прямую трансляцию и ругались матом
© УВД Навоийской области
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