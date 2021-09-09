https://uz.sputniknews.ru/20210909/shkolnitsy-iz-navoi-veli-vo-vremya-uroka-efir-v-tiktok-i-rugalis-matom--video-20439411.html

Школьницы из Навои вели во время урока эфир в TikTok и ругались матом — видео

Школьницы из Навои вели во время урока эфир в TikTok и ругались матом — видео

Подростки уже публично извинились за свое поведение. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

школьники

соцсети

навои

школа

tiktok

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Навои разгорелся скандал вокруг школьников, которые вели прямую трансляцию в TikTok на занятиях и демонстративно ругались матом.На ролик обратили внимание в областном УВД. Правоохранители тут же взяли ситуацию на контроль и установили личности "блогеров".Ими оказались 16-летние учащиеся школы №10. Прямой эфир они решили провести во время урока по правоведению.Отмечается, что ребята уже публично извинились за свое поведение.

навои

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школьники, соцсети, навои, школа, tiktok