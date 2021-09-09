https://uz.sputniknews.ru/20210909/situatsiya-na-afgano-tadjikskoy-granitse-20437722.html

Ситуация на афгано-таджикской границе

Ситуация на афгано-таджикской границе

Соседние с Афганистаном страны не раз высказывали опасения о возможном транзите терроризма.У Узбекистана ситуация проще – граница не столь протяженная, но у... 09.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-09T18:02+0500

2021-09-09T18:02+0500

2021-09-09T18:03+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

таджикистан

афганистан

госграница

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Ситуация в Афганистане резко обострилась в связи с выводом американских войск из республики. Движение "Талибан"* начало наступление на правительственные войска и к к середине августа заняло большую часть территории страны, захватив 15 августа Кабул. Инаугурация временного правительства Афганистана состоится 11 сентября. Талибы проводят рейды и задерживают членов террористической организации ИГ* в различных регионах страны.*- террористические организации, запрещенная в России и раде других стран.

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таджикистан, афганистан, госграница, инфографика