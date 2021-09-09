Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210909/situatsiya-na-afgano-tadjikskoy-granitse-20437722.html
Ситуация на афгано-таджикской границе
Ситуация на афгано-таджикской границе
Соседние с Афганистаном страны не раз высказывали опасения о возможном транзите терроризма.У Узбекистана ситуация проще – граница не столь протяженная, но у... 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T18:02+0500
2021-09-09T18:03+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
таджикистан
афганистан
госграница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/05/19537822_0:782:1881:1840_1920x0_80_0_0_e27ac37d1444a7c76e09b63f2d710cb4.jpg
Ситуация в Афганистане резко обострилась в связи с выводом американских войск из республики. Движение "Талибан"* начало наступление на правительственные войска и к к середине августа заняло большую часть территории страны, захватив 15 августа Кабул. Инаугурация временного правительства Афганистана состоится 11 сентября. Талибы проводят рейды и задерживают членов террористической организации ИГ* в различных регионах страны.*- террористические организации, запрещенная в России и раде других стран.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/05/19537822_0:430:1881:1840_1920x0_80_0_0_20307eec76059f70e0538f51de2987fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
таджикистан, афганистан, госграница, инфографика

Ситуация на афгано-таджикской границе

18:02 09.09.2021 (обновлено: 18:03 09.09.2021)
288
Соседние с Афганистаном страны не раз высказывали опасения о возможном транзите терроризма.У Узбекистана ситуация проще – граница не столь протяженная, но у Таджикистана дела куда серьезнее. Как сейчас выглядит афгано-таджикская граница – в инфографике Sputnik.
Ситуация на афганско-таджикской границе - Sputnik Узбекистан
Ситуация в Афганистане резко обострилась в связи с выводом американских войск из республики. Движение "Талибан"* начало наступление на правительственные войска и к к середине августа заняло большую часть территории страны, захватив 15 августа Кабул. Инаугурация временного правительства Афганистана состоится 11 сентября. Талибы проводят рейды и задерживают членов террористической организации ИГ* в различных регионах страны.
*- террористические организации, запрещенная в России и раде других стран.
001000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:25Школьницы из Навои вели во время урока эфир в TikTok и ругались матом — видео
20:01В ближайшие дни в Узбекистан доставят партии вакцин Pfizer и AstraZeneca
19:27Костя Цзю намерен привлечь в клиенты боксеров из Узбекистана
19:07В Cырдарье таксисты не поделили пассажиров и устроили драку — видео
18:25Президент пообещал, что в следующем году в Ташкенте появятся 320 электробусов
18:09Почему не все первоклассники получили подарки от президента — комментарий МНО
18:02Ситуация на афгано-таджикской границе
17:55В Самаркандской области расхитили природный газ почти на 3 млрд сумов
17:52Узбекистан и Индонезия близки к признанию правительства "Талибана"* — эксперт
17:25"Исламские окна" Узбекистана в финансовый мир: взгляд эксперта
16:59Под руководством женщин проводится 82 научных проекта на 45,2 миллиарда сумов
16:48В Сурхандарьинской области грузовик столкнулся с поездом — есть пострадавший
16:09ЦБ вновь сохранил основную ставку в 14% для баланса между инфляцией и ростом
16:05"Северный поток-2" спасет экономику ЕС: запуск проекта намечен на 1 октября
15:56Всемирно известный диджей David Guetta передал привет Узбекистану — видео
15:21Узбекский певец Шохруххон резко сменил имидж и шокировал фанатов — фото
15:17UzAirways увеличил количество рейсов в Бишкек
15:02Шавкат Мирзиёев официально утвержден кандидатом в президенты от партии УзЛиДеП
14:35Вакцинировавшиеся от COVID студенты будут меньше платить за обучение
14:21Уязвимый треугольник Минск – Запад – Москва