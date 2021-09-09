https://uz.sputniknews.ru/20210909/situatsiya-na-afgano-tadjikskoy-granitse-20437722.html
Ситуация на афгано-таджикской границе
Ситуация на афгано-таджикской границе
Соседние с Афганистаном страны не раз высказывали опасения о возможном транзите терроризма.У Узбекистана ситуация проще – граница не столь протяженная, но у... 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T18:02+0500
2021-09-09T18:02+0500
2021-09-09T18:03+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
таджикистан
афганистан
госграница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/05/19537822_0:782:1881:1840_1920x0_80_0_0_e27ac37d1444a7c76e09b63f2d710cb4.jpg
Ситуация в Афганистане резко обострилась в связи с выводом американских войск из республики. Движение "Талибан"* начало наступление на правительственные войска и к к середине августа заняло большую часть территории страны, захватив 15 августа Кабул. Инаугурация временного правительства Афганистана состоится 11 сентября. Талибы проводят рейды и задерживают членов террористической организации ИГ* в различных регионах страны.*- террористические организации, запрещенная в России и раде других стран.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/05/19537822_0:430:1881:1840_1920x0_80_0_0_20307eec76059f70e0538f51de2987fb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
таджикистан, афганистан, госграница, инфографика
Ситуация на афгано-таджикской границе
18:02 09.09.2021 (обновлено: 18:03 09.09.2021)
Соседние с Афганистаном страны не раз высказывали опасения о возможном транзите терроризма.У Узбекистана ситуация проще – граница не столь протяженная, но у Таджикистана дела куда серьезнее. Как сейчас выглядит афгано-таджикская граница – в инфографике Sputnik.
Ситуация в Афганистане резко обострилась в связи с выводом американских войск из республики. Движение "Талибан"* начало наступление на правительственные войска и к к середине августа заняло большую часть территории страны, захватив 15 августа Кабул. Инаугурация временного правительства Афганистана состоится 11 сентября. Талибы проводят рейды и задерживают членов террористической организации ИГ* в различных регионах страны.
*- террористические организации, запрещенная в России и раде других стран.