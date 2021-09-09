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Уязвимый треугольник Минск – Запад – Москва
Уязвимый треугольник Минск – Запад – Москва
Больше двадцати лет геополитический треугольник Россия – Беларусь - Запад стоит на неизменном основании, где каждая сторона пытается сдвинуть ситуацию в... 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T14:21+0500
2021-09-09T15:22+0500
в мире
беларусь
александр лукашенко
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik, Ирина Алкскнис. Сегодня, 9 сентября, состоится очередная, уже пятая за год, личная встреча российского и белорусского президентов.Текущее состояние отношений двух стран напоминает волчок, за замедляющимся вращением которого все более напряженно наблюдают заинтересованные стороны. И всех волнует главный вопрос: остановится и упадет он на этот раз или все-таки продолжит крутиться?О сути происходящего вокруг Беларуси вполне честно, хотя, разумеется, с соблюдением всех положенных пропагандистских штампов, пишут даже одиозные западные СМИ. Заголовок публикации на "Радио Свобода" (признана в РФ иностранным агентом – Sputnik) показателен: "В течение многих лет Лукашенко держал Кремль на расстоянии вытянутой руки. Все это может скоро измениться". Основной надеждой для одних и опасением для других является ожидаемое в скором времени подписание "дорожных карт" - масштабных соглашений, которые выведут отношения России и Беларуси на новый уровень интеграции. Высказывались даже предположения, что это может произойти уже на сегодняшней встрече. Правда, Кремль данную информацию не подтвердил.Искусство балансирования по-белорусскиБольше двадцати лет геополитический треугольник Россия – Беларусь - Запад стоит на неизменном основании, где каждая сторона пытается сдвинуть ситуацию в желаемом для себя направлении. Москва заинтересована в усилении интеграции с ближайшей соседкой. Западу нужно – как и всегда – оторвать от России стратегического партнера и союзника. Ну а Минск неизменно стремился к балансированию между двумя центрами силы – с извлечением всех возможных выгод из этого своего буферного положения.Вот только в данном уравнении оказалась одна критическая уязвимость: без масштабной российской поддержки Беларусь обречена на упадок. И если больше двух десятилетий Минск получал такую поддержку в обмен на – по существу – лишь обещания со своей стороны, то вот уже несколько лет как Москва свернула аттракцион невиданной щедрости, что не замедлило сказаться на социально-экономическом состоянии соседней республики.Россия перевела отношения с Беларусью на рельсы прагматичного сотрудничества, что предполагает предоставление помощи в обмен на конкретные шаги в сфере интеграции.При этом надо отдать должное Александру Лукашенко: политику сближения с Россией в темпе "в час по чайной ложке" он возвел в ранг искусства. Вот и на этот раз белорусский лидер сообщил, что в первую очередь намерен обсудить сегодня с Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане.Однако в Кремле его не поддержали, указав, что ключевым вопросом на переговорах двух лидеров станут именно интеграционные процессы.И хотя, как уже было упомянуто, подписания каких бы то ни было документов по результатам сегодняшней встречи не ожидается, для Запада, со стороны наблюдающего за развитием событий, это является слабым утешением. Потому что это самое наблюдение со стороны – фактически единственное, что он может себе позволить в данный момент.Взгляд с ЗападаХотя на Западе много лет старательно клеймили Александра Лукашенко "последним диктатором Европы", в реальности все обстояло куда сложнее. Балансирование белорусского лидера между двумя геополитическими центрами силы было возможно не только из-за мягкости позиции Москвы, но и благодаря тому, что Минск получал определенную поддержку – в том числе, в виде кредитов МВФ – и со стороны Запада.Да это и логично: если перед вами стоит задача оторвать от России очередного союзника, вы так или иначе должны раздавать тому авансы, оказывать поддержку и демонстрировать хоть какое-то расположение. Собственно, именно в таком формате и функционировали отношения Минска с Западом едва ли не большую часть 2010-х.Все изменили события годичной давности – когда в Европе и Штатах увидели в прошлогодних белорусских протестах реальный шанс свергнуть Александра Лукашенко. Когда же "шалость не удалась", автоматически оказался включен привычный механизм давления на "глубоко недемократический, подавляющий права и свободы граждан, авторитарный режим".Результат оказался закономерным.По мнению западных журналистов, "поскольку Запад отказывается признать результаты выборов и ввел уже четыре раунда санкций в отношении Лукашенко, его ближайшего окружения и связанных с ним предприятий, 67-летний диктатор более чем когда-либо зависит от поддержки Путина". Ну а это в свою очередь создает ситуацию, когда "Кремль использует уязвимость Лукашенко для получения жестких уступок" в вопросе интеграции двух стран.Впрочем, у происходящего есть еще одно измерение.Приведенные цитаты в очередной раз свидетельствуют, что в самой основе действий Запада на международной арене лежит глубокое презрение к суверенитету других государств - и к их лидерам заодно.Достаточно долгое время эта особенность никак не влияла на его доминирующее положение в мире. Однако в нынешний переходный период западный мир со своим высокомерием и чувством собственного превосходства все чаще садится в лужу.Собственно, нынешняя тупиковая ситуация с Беларусью, где и Штаты, и Европа утратили практически все рычаги влияния, – только один из примеров.В итоге все, что остается американцам и европейцам – беспомощно наблюдать, как Москва терпеливо, неторопливо и с подчеркнутым уважением к белорусским партнерам последовательно идет к поставленной цели. И уже весьма близка к ее достижению.* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://uz.sputniknews.ru/20200915/14980799.html
https://uz.sputniknews.ru/20151215/1328270.html
https://uz.sputniknews.ru/20200808/Provokatoram-opyat-ne-udalos-possorit-Putina-i-Lukashenko-14727949.html
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беларусь, александр лукашенко

Уязвимый треугольник Минск – Запад – Москва

14:21 09.09.2021 (обновлено: 15:22 09.09.2021)
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© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Беларуси
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Беларуси - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Больше двадцати лет геополитический треугольник Россия – Беларусь - Запад стоит на неизменном основании, где каждая сторона пытается сдвинуть ситуацию в желаемом для себя направлении.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik, Ирина Алкскнис. Сегодня, 9 сентября, состоится очередная, уже пятая за год, личная встреча российского и белорусского президентов.
Текущее состояние отношений двух стран напоминает волчок, за замедляющимся вращением которого все более напряженно наблюдают заинтересованные стороны. И всех волнует главный вопрос: остановится и упадет он на этот раз или все-таки продолжит крутиться?
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О сути происходящего вокруг Беларуси вполне честно, хотя, разумеется, с соблюдением всех положенных пропагандистских штампов, пишут даже одиозные западные СМИ. Заголовок публикации на "Радио Свобода" (признана в РФ иностранным агентом – Sputnik) показателен: "В течение многих лет Лукашенко держал Кремль на расстоянии вытянутой руки. Все это может скоро измениться".
Основной надеждой для одних и опасением для других является ожидаемое в скором времени подписание "дорожных карт" - масштабных соглашений, которые выведут отношения России и Беларуси на новый уровень интеграции. Высказывались даже предположения, что это может произойти уже на сегодняшней встрече. Правда, Кремль данную информацию не подтвердил.

Искусство балансирования по-белорусски

Больше двадцати лет геополитический треугольник Россия – Беларусь - Запад стоит на неизменном основании, где каждая сторона пытается сдвинуть ситуацию в желаемом для себя направлении. Москва заинтересована в усилении интеграции с ближайшей соседкой. Западу нужно – как и всегда – оторвать от России стратегического партнера и союзника. Ну а Минск неизменно стремился к балансированию между двумя центрами силы – с извлечением всех возможных выгод из этого своего буферного положения.
Вот только в данном уравнении оказалась одна критическая уязвимость: без масштабной российской поддержки Беларусь обречена на упадок. И если больше двух десятилетий Минск получал такую поддержку в обмен на – по существу – лишь обещания со своей стороны, то вот уже несколько лет как Москва свернула аттракцион невиданной щедрости, что не замедлило сказаться на социально-экономическом состоянии соседней республики.
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Россия перевела отношения с Беларусью на рельсы прагматичного сотрудничества, что предполагает предоставление помощи в обмен на конкретные шаги в сфере интеграции.
При этом надо отдать должное Александру Лукашенко: политику сближения с Россией в темпе "в час по чайной ложке" он возвел в ранг искусства. Вот и на этот раз белорусский лидер сообщил, что в первую очередь намерен обсудить сегодня с Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане.
Однако в Кремле его не поддержали, указав, что ключевым вопросом на переговорах двух лидеров станут именно интеграционные процессы.
И хотя, как уже было упомянуто, подписания каких бы то ни было документов по результатам сегодняшней встречи не ожидается, для Запада, со стороны наблюдающего за развитием событий, это является слабым утешением. Потому что это самое наблюдение со стороны – фактически единственное, что он может себе позволить в данный момент.

Взгляд с Запада

Хотя на Западе много лет старательно клеймили Александра Лукашенко "последним диктатором Европы", в реальности все обстояло куда сложнее. Балансирование белорусского лидера между двумя геополитическими центрами силы было возможно не только из-за мягкости позиции Москвы, но и благодаря тому, что Минск получал определенную поддержку – в том числе, в виде кредитов МВФ – и со стороны Запада.
Да это и логично: если перед вами стоит задача оторвать от России очередного союзника, вы так или иначе должны раздавать тому авансы, оказывать поддержку и демонстрировать хоть какое-то расположение. Собственно, именно в таком формате и функционировали отношения Минска с Западом едва ли не большую часть 2010-х.
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Все изменили события годичной давности – когда в Европе и Штатах увидели в прошлогодних белорусских протестах реальный шанс свергнуть Александра Лукашенко. Когда же "шалость не удалась", автоматически оказался включен привычный механизм давления на "глубоко недемократический, подавляющий права и свободы граждан, авторитарный режим".
Результат оказался закономерным.
По мнению западных журналистов, "поскольку Запад отказывается признать результаты выборов и ввел уже четыре раунда санкций в отношении Лукашенко, его ближайшего окружения и связанных с ним предприятий, 67-летний диктатор более чем когда-либо зависит от поддержки Путина". Ну а это в свою очередь создает ситуацию, когда "Кремль использует уязвимость Лукашенко для получения жестких уступок" в вопросе интеграции двух стран.
Впрочем, у происходящего есть еще одно измерение.
Приведенные цитаты в очередной раз свидетельствуют, что в самой основе действий Запада на международной арене лежит глубокое презрение к суверенитету других государств - и к их лидерам заодно.
Достаточно долгое время эта особенность никак не влияла на его доминирующее положение в мире. Однако в нынешний переходный период западный мир со своим высокомерием и чувством собственного превосходства все чаще садится в лужу.
Собственно, нынешняя тупиковая ситуация с Беларусью, где и Штаты, и Европа утратили практически все рычаги влияния, – только один из примеров.
В итоге все, что остается американцам и европейцам – беспомощно наблюдать, как Москва терпеливо, неторопливо и с подчеркнутым уважением к белорусским партнерам последовательно идет к поставленной цели. И уже весьма близка к ее достижению.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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