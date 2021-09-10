Париж проводил в последний путь легенду французского кино Жан-Поля Бельмондо — фото

Проводить в последний путь легенду французского кино приехал президент Франции Эмманюэль Макрон, а также члены правительства, политики и общественные деятели.
Проводить в последний путь легенду французского кино приехал президент Франции Эмманюэль Макрон, а также члены правительства, политики и общественные деятели.
Церемония прощания с актером Жан-Полем Бельмондо состоялась в Париже во Дворце инвалидов. Прямую трансляцию вели все французские телеканалы.
Церемония прощания с актером Жан-Полем Бельмондо состоялась в Париже во Дворце инвалидов. Прямую трансляцию вели все французские телеканалы.
После речи Макрона наступила минута молчания, а затем прозвучал гимн Франции "Марсельеза".
После речи Макрона наступила минута молчания, а затем прозвучал гимн Франции "Марсельеза".
Гроб с телом Бельмондо пронесли по площади под композицию Эннио Морриконе Chi Mai. Во время шествия играл оркестр Республиканской гвардии.
Гроб с телом Бельмондо пронесли по площади под композицию Эннио Морриконе Chi Mai. Во время шествия играл оркестр Республиканской гвардии.
Отпевание прошло в Сен-Жермен-де-Пре - одной из старейших церквей Парижа.
Отпевание прошло в Сен-Жермен-де-Пре - одной из старейших церквей Парижа.
Бельмондо умер 6 сентября в возрасте 88 лет в Париже. В 2001 году известный французский актер перенес инсульт, после которого у него появились проблемы со здоровьем.
Бельмондо умер 6 сентября в возрасте 88 лет в Париже. В 2001 году известный французский актер перенес инсульт, после которого у него появились проблемы со здоровьем.
Из-за плохого самочувствия артист вынужден был на время приостановить работу в театре и кино. В 2008-м он вновь вернулся на большой экран в фильме "Человек и его собака". Однако в 2015-м Бельмондо завершил карьеру.
Из-за плохого самочувствия артист вынужден был на время приостановить работу в театре и кино. В 2008-м он вновь вернулся на большой экран в фильме "Человек и его собака". Однако в 2015-м Бельмондо завершил карьеру.
На церемонии похорон также присутствовали супруга актера Натти Тардивель, его дочь Стелла и шесть внуков.
На церемонии похорон также присутствовали супруга актера Натти Тардивель, его дочь Стелла и шесть внуков.
С актером также пришли попрощаться друзья, коллеги и тысячи поклонников его таланта.
С актером также пришли попрощаться друзья, коллеги и тысячи поклонников его таланта.
В своих первых картинах Жан-Поль Бельмондо создал образ молодого бунтаря с обворажительной улыбкой. Он стал одним из любимых актеров всех времен и народов.
В своих первых картинах Жан-Поль Бельмондо создал образ молодого бунтаря с обворажительной улыбкой. Он стал одним из любимых актеров всех времен и народов.