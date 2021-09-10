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Париж проводил в последний путь легенду французского кино Жан-Поля Бельмондо — фото
Париж проводил в последний путь легенду французского кино Жан-Поля Бельмондо — фото
Попрощаться с известным актером пришли президент Франции, политики, чиновники, коллеги, родные, друзья и тысячи поклонников. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
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фото, мультимедиа

Париж проводил в последний путь легенду французского кино Жан-Поля Бельмондо — фото

20:40 10.09.2021 (обновлено: 20:42 10.09.2021)
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Попрощаться с известным актером пришли президент Франции, политики, чиновники, коллеги, родные, друзья и тысячи поклонников.
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Проводить в последний путь легенду французского кино приехал президент Франции Эмманюэль Макрон, а также члены правительства, политики и общественные деятели.

Проводить в последний путь легенду французского кино приехал президент Франции Эмманюэль Макрон, а также члены правительства, политики и общественные деятели. - Sputnik Узбекистан
1/10
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Проводить в последний путь легенду французского кино приехал президент Франции Эмманюэль Макрон, а также члены правительства, политики и общественные деятели.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Церемония прощания с актером Жан-Полем Бельмондо состоялась в Париже во Дворце инвалидов. Прямую трансляцию вели все французские телеканалы.

Церемония прощания с актером Жан-Полем Бельмондо состоялась в Париже во Дворце инвалидов. Прямую трансляцию вели все французские телеканалы. - Sputnik Узбекистан
2/10
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Церемония прощания с актером Жан-Полем Бельмондо состоялась в Париже во Дворце инвалидов. Прямую трансляцию вели все французские телеканалы.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes

После речи Макрона наступила минута молчания, а затем прозвучал гимн Франции "Марсельеза".

После речи Макрона наступила минута молчания, а затем прозвучал гимн Франции &quot;Марсельеза&quot;. - Sputnik Узбекистан
3/10
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

После речи Макрона наступила минута молчания, а затем прозвучал гимн Франции "Марсельеза".

© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Гроб с телом Бельмондо пронесли по площади под композицию Эннио Морриконе Chi Mai. Во время шествия играл оркестр Республиканской гвардии.

Гроб с телом Бельмондо пронесли по площади под композицию Эннио Морриконе Chi Mai. Во время шествия играл оркестр Республиканской гвардии. - Sputnik Узбекистан
4/10
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Гроб с телом Бельмондо пронесли по площади под композицию Эннио Морриконе Chi Mai. Во время шествия играл оркестр Республиканской гвардии.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Отпевание прошло в Сен-Жермен-де-Пре - одной из старейших церквей Парижа.

Отпевание прошло в Сен-Жермен-де-Пре - одной из старейших церквей Парижа. - Sputnik Узбекистан
5/10
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Отпевание прошло в Сен-Жермен-де-Пре - одной из старейших церквей Парижа.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Бельмондо умер 6 сентября в возрасте 88 лет в Париже. В 2001 году известный французский актер перенес инсульт, после которого у него появились проблемы со здоровьем.

Бельмондо умер 6 сентября в возрасте 88 лет в Париже. В 2001 году известный французский актер перенес инсульт, после которого у него появились проблемы со здоровьем. - Sputnik Узбекистан
6/10
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Бельмондо умер 6 сентября в возрасте 88 лет в Париже. В 2001 году известный французский актер перенес инсульт, после которого у него появились проблемы со здоровьем.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Из-за плохого самочувствия артист вынужден был на время приостановить работу в театре и кино. В 2008-м он вновь вернулся на большой экран в фильме "Человек и его собака". Однако в 2015-м Бельмондо завершил карьеру.

Из-за плохого самочувствия артист вынужден был на время приостановить работу в театре и кино. В 2008-м он вновь вернулся на большой экран в фильме &quot;Человек и его собака&quot;. Однако в 2015-м Бельмондо завершил карьеру. - Sputnik Узбекистан
7/10
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Из-за плохого самочувствия артист вынужден был на время приостановить работу в театре и кино. В 2008-м он вновь вернулся на большой экран в фильме "Человек и его собака". Однако в 2015-м Бельмондо завершил карьеру.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes

На церемонии похорон также присутствовали супруга актера Натти Тардивель, его дочь Стелла и шесть внуков.

На церемонии похорон также присутствовали супруга актера Натти Тардивель, его дочь Стелла и шесть внуков. - Sputnik Узбекистан
8/10
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

На церемонии похорон также присутствовали супруга актера Натти Тардивель, его дочь Стелла и шесть внуков.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes

С актером также пришли попрощаться друзья, коллеги и тысячи поклонников его таланта.

С актером также пришли попрощаться друзья, коллеги и тысячи поклонников его таланта. - Sputnik Узбекистан
9/10
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

С актером также пришли попрощаться друзья, коллеги и тысячи поклонников его таланта.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes

В своих первых картинах Жан-Поль Бельмондо создал образ молодого бунтаря с обворажительной улыбкой. Он стал одним из любимых актеров всех времен и народов.

В своих первых картинах Жан-Поль Бельмондо создал образ молодого бунтаря с обворажительной улыбкой. Он стал одним из любимых актеров всех времен и народов. - Sputnik Узбекистан
10/10
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

В своих первых картинах Жан-Поль Бельмондо создал образ молодого бунтаря с обворажительной улыбкой. Он стал одним из любимых актеров всех времен и народов.

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