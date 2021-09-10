https://uz.sputniknews.ru/20210910/ekspert-rasskazal-pogryaznet-li-afganistan-v-grajdanskoy-voyne--video-20442024.html
Эксперт рассказал, погрязнет ли Афганистан в гражданской войне — видео
Эксперт рассказал, погрязнет ли Афганистан в гражданской войне — видео
"Талибан"* активно укрепляет свои позиции на мировой арене. По мнению экспертов, новую власть уже де-факто признали Китай, Пакистан, Катар и Турция. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-10T08:18+0500
2021-09-10T08:18+0500
2021-09-10T08:18+0500
видео
мультимедиа
афганистан
война
радикальное движение "талибан"
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Политологи не исключают, что вскоре это могут также сделать Узбекистан и Индонезия.Кто еще из стран близок к тому, чтобы признать новое правительство талибов в мире? Как будущее ожидает самих боевиков?Начнется ли гражданская война в Афганистане и превратится ли страна в Пуштунистан? Стоит ли России приготовиться к началу военного противостояния в нестабильном регионе?На эти вопросы в беседе со Sputnik ответил востоковед и эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , афганистан, война, видео, радикальное движение "талибан"
Эксперт рассказал, погрязнет ли Афганистан в гражданской войне — видео
"Талибан"* активно укрепляет свои позиции на мировой арене. По мнению экспертов, новую власть уже де-факто признали Китай, Пакистан, Катар и Турция.
Политологи не исключают, что вскоре это могут также сделать Узбекистан и Индонезия.
Кто еще из стран близок к тому, чтобы признать новое правительство талибов в мире? Как будущее ожидает самих боевиков?
Начнется ли гражданская война в Афганистане и превратится ли страна в Пуштунистан? Стоит ли России приготовиться к началу военного противостояния в нестабильном регионе?
На эти вопросы в беседе со Sputnik ответил востоковед и эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран